Trump y el emir de Qatar hablan de reducir tensiones en la región y otras noticias de Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de los esfuerzos para desescalar las tensiones en Oriente Medio en una llamada telefónica con el emir de Qatar, mientras la región seguía en vilo ante la posibilidad de una renovada acción militar de Estados Unidos contra Irán.

Mientras tanto, al menos a 20 personas murieron el viernes en ataques aéreos saudíes contra un mercado popular en Yemen, informó el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Las autoridades de la ciudad, controlada por el gobierno, culparon a los rebeldes y afirmaron que no se realizaron ataques aéreos.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio.

Trump habla sobre los esfuerzos de desescalada con el emir de Qatar

La llamada telefónica entre Trump y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, se centró en los esfuerzos internacionales para poner fin a las tensiones, según un comunicado de la oficina de medios del gobernante qatarí. Ambos gobernantes abordaron en particular los esfuerzos de mediación de Qatar destinados a alcanzar “un acuerdo integral que ponga fin a la crisis y logre seguridad y estabilidad en la región”.

Qatar ha mediado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra. Qatar y otros países árabes del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos fueron blanco de fuertes ataques por parte de Teherán anteriormente en la guerra entre Washington y la República Islámica y se han mostrado ansiosos por evitar una nueva escalada que podría dejarlos vulnerables ante nuevos ataques.

Durante la llamada, el jeque Tamim “subrayó la importancia de continuar el diálogo y adoptar medios diplomáticos para resolver las disputas, evitando una mayor escalada en la región y garantizando la libertad de navegación marítima y la seguridad del suministro energético”, según el comunicado.

El canciller de Irán continúa la diplomacia telefónica con Egipto

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, subrayó la necesidad de priorizar soluciones diplomáticas durante una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Durante la llamada del jueves, Abdelatty instó a todas las partes a mostrar flexibilidad y disposición a la concertación para alcanzar una solución política y evitar una mayor escalada, dijo Nader Zaki, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto.

Esta semana, Araghchi mantuvo llamadas telefónicas con Turquía y líderes del golfo Pérsico, en las que habló sobre los acontecimientos regionales y sobre garantizar la libertad de navegación marítima.

Uno de los ataques más mortíferos en Yemen desde que se reanudaron los combates

Varios ataques aéreos alcanzaron un mercado popular en el suroeste de Yemen el viernes y provocaron la muerte de al menos 20 personas, según un funcionario de los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

De confirmarse, sería uno de los ataques más mortíferos desde que se reanudaron los combates entre el grupo rebelde y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

El portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alsabahi, declaró a la televisora Al Masirah, dirigida por los hutíes, que otras 15 personas también resultaron heridas en tres ataques aéreos contra el mercado de al-Waziyah, en la provincia de Taiz. Añadió que se esperaba que el número de muertos aumentara por los ataques, que atribuyó a la coalición encabezada por Arabia Saudí.

Las autoridades locales en Taiz reconocieron que un ataque contra un concurrido mercado mató e hirió a personas, sin ofrecer detalles sobre la cifra real. Pero culparon a los hutíes y afirmaron que no se realizaron ataques aéreos en la zona.

Hasta el momento, The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente las afirmaciones sobre la autoría. El Ministerio de Información de Arabia Saudí no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.