Límites a préstamos estudiantiles obligan a jóvenes de EEUU a buscar opciones privadas

Los nuevos límites a los préstamos federales para estudiantes llenaron de ansiedad a Chloe Frabotta cuando empezó a estudiar en la ciudad de Nueva York para convertirse en asistente médico.

Los cambios que entraron en vigor este año incluyen topes a los préstamos para determinados programas, así como límites a la cantidad que los padres pueden pedir prestada para pagar la escolaridad de sus hijos. Hasta semanas antes de que Frabotta, de 25 años, comenzara su programa, no estaba claro si contaría como un programa “profesional”, con límites más altos.

En medio de la incertidumbre, pidió prestados alrededor de 6.000 dólares en fondos federales para su primer trimestre y recurrió a préstamos privados para el resto, con su madre como codeudora.

“Al menos en mis círculos, mucha gente decía: ‘Supongo que eso es lo que voy a tener que hacer, y voy a intentar que funcione’”, comentó Frabotta.

Los estudiantes han estado recurriendo a prestamistas privados para cubrir la diferencia entre el costo de sus programas educativos y la cantidad que pueden pedir prestada al gobierno federal, que ofrece condiciones de pago más flexibles, la posibilidad de condonación después de 10 años en el servicio público y —para muchos— tasas de interés más bajas.

Esto se refleja en los resultados de los bancos. El prestamista privado SoFi informó a finales de octubre que el otorgamiento de préstamos estudiantiles alcanzó los 2.900 millones de dólares en el tercer trimestre, casi el doble que un año antes. Días antes, Sallie Mae, que controla más de la mitad del mercado de préstamos estudiantiles privados, señaló que los préstamos para posgrado aumentaron un 119% interanual.

Ley de Trump impone topes a los préstamos estudiantiles

La ley que el presidente Donald Trump apodó "La Ley Grande y Hermosa" recortó la cantidad que los nuevos estudiantes de posgrado pueden pedir prestada. Los programas designados como títulos profesionales enfrentan topes de 200.000 dólares en préstamos federales para estudiantes, mientras que otros programas de posgrado tienen un límite de 100.000 dólares. Antes, los estudiantes de posgrado podían obtener préstamos federales hasta cubrir el costo total de su título.

Para los nuevos prestatarios, los cambios incluyen un tope de por vida de 257.500 dólares y límites a la cantidad que los padres pueden pedir prestada para pagar la escolaridad de sus hijos.

Cuando todos los cambios se apliquen por completo, más de medio millón de prestatarios van a necesitar pedir prestados 20.000 dólares adicionales al año de alguna fuente distinta del programa federal, estimó Jordan Matsudaira, director del Postsecondary Education & Economics Research Center de American University. Un análisis del centro concluyó que los estudiantes más afectados están en programas costosos como medicina, derecho y odontología, y en estados con un alto costo de vida.

El gobierno de Trump sostiene que los nuevos límites frenarán el “endeudamiento excesivo” y obligarán a las escuelas a evaluar sus costos, al describir la ausencia de topes como un factor que impulsa el aumento del costo universitario. Desde que entraron en vigor los topes, al menos 40 escuelas han reducido el costo de al menos algunos de sus programas, según el conservador American Enterprise Institute.

Pero los críticos afirman que la mayoría de las universidades no pueden bajar la matrícula y han expresado preocupación de que los cambios añadan nuevos obstáculos, en particular para los estudiantes de familias pobres.

Las universidades intervienen para ayudar

En South Carolina Student Loan, el endeudamiento de estudiantes de posgrado aumentó un 400% este año, a medida que la entidad lanzó más opciones para ayudar a los estudiantes. Algunas escuelas, como la facultad de derecho de la Universidad de Kansas, también entraron al negocio de los préstamos. Hasta ahora, ha aprobado ocho préstamos, y hay más en trámite.

Steven Freedman, decano asociado de admisiones de la Escuela de Derecho de la Universidad de Kansas, indicó que los préstamos son importantes para ayudar a garantizar el acceso a todos los estudiantes.

“Ahora, francamente, son los bancos privados los que deciden quién puede estudiar derecho”, afirmó.

En Lewis & Clark College, una institución privada de artes liberales en Portland, Oregon, la oficina de ayuda estudiantil ha estado viendo más préstamos privados. Su escuela de posgrado de educación y consejería también empezó a ofrecer este otoño una nueva beca para estudiantes con necesidades económicas debido a los topes de préstamo.

Anastacia Dillon, vicepresidenta asociada de ayuda financiera, describió los cambios como “realmente disruptivos”.

En la Universidad Mount Saint Vincent en el Bronx, más estudiantes de primer año dependen de préstamos privados, incluso cuando la escuela aumentó la ayuda para estudiantes con necesidades económicas.

El mercado de préstamos privados se disparó en la década de 1990 y a comienzos de la de 2000, durante una era de límites de préstamo. Después de que Graduate PLUS, un programa federal, ampliara cuánto podían pedir prestado los estudiantes hasta cubrir el costo total de asistencia, el crédito privado empezó a desplomarse. Pero los críticos sostienen que Graduate PLUS trajo nuevos problemas, al contribuir a altas tasas de incumplimiento porque los estudiantes estaban pidiendo prestado más de lo que podían devolver.

Algunos grupos vaticinan que los nuevos topes podrían llevar a que mucha gente sea rechazada por prestamistas tradicionales. Pero, en general, los estudiantes parecen estar encontrando maneras de financiar su educación, aunque estén recurriendo más a prestamistas privados, señaló Marc Schoonover, gerente general del prestamista ELFI.

“Lo que estamos escuchando y viendo ahora es que el número de estudiantes que realmente no puede encontrar una opción es mucho menor de lo que muchos temían al principio”, expresó Schoonover durante una llamada con medios organizada por el National Council of Higher Education Resources.

A los estudiantes les cuesta entender los cambios

Una disputa legal sobre qué programas de posgrado serían considerados profesionales —y por lo tanto elegibles para préstamos más grandes— se prolongó hasta apenas unos días antes de que la nueva norma entrara en vigor. Al final, se determinó que los estudiantes que cursan posgrados en enfermería, fisioterapia y varios otros campos podían acceder a montos más altos de préstamos federales —al menos por ahora— después de que un juez federal bloqueara parte de una norma del gobierno de Trump que los sujetaba a límites más bajos.

Pero eso ralentizó las actualizaciones de software necesarias para procesar los préstamos, explicó Kristina Ortiz Donohue, vicepresidenta de inscripción estratégica y retención en la University of Mount Saint Vincent.

Los cambios de último minuto también hicieron que las escuelas retrasaran la entrega de los paquetes de ayuda financiera, dijo Jon Witter, director ejecutivo de Sallie Mae, en una llamada con inversionistas. Señaló que, como resultado, la temporada pico de préstamos se extendió hasta octubre.

El doctor Robert Harrington, decano de Weill Cornell Medicine y provost de asuntos médicos de la Universidad de Cornell, contó que la escuela recibió decenas de llamadas de estudiantes confundidos.

El programa de Frabotta finalmente fue considerado profesional y elegible para hasta 50.000 dólares anuales en préstamos federales. Pero ella decidió pedir prestado solo una fracción de esa cantidad, por temor a otros cambios que pudieran venir.

Antes de volver a estudiar, obtuvo una licenciatura en Boston College y trabajó como asistente médica en una consulta de dermatología.

“Esto es lo que quiero hacer, así que si este es el medio para llegar ahí, entonces algo tengo que sacrificar”, manifestó.

Madison Jessen, otra estudiante de primer año del programa de asistente médico de Weill Cornell Medicine, declaró que la incertidumbre en torno a los préstamos la llevó a usar la mayor parte de sus ahorros para pagar su primer semestre. Jessen comentó que tiene varios amigos más jóvenes que planeaban ir a la escuela pero cambiaron de opinión cuando entraron en vigor los topes.

Ese es el mayor temor de Harrington.

“Lo que no queremos ver”, indicó Harrington, quien también fue el primero de su familia en graduarse de la universidad, “es que solo vengan a nuestros programas las personas cuyas familias pueden pagarlo”.

_________________________________

Hollingsworth reportó desde Mission, Kansas.

_________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.