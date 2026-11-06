Paraguay: tres altos funcionarios de Peña renuncian mientras el Senado retoma juicio sobre su futuro

Tres altos funcionarios del presidente paraguayo Santiago Peña, entre ellos su jefe de gabinete y su ministro del Interior, presentaron su renuncia mientras el Senado reanudó el viernes el juicio político para decidir el futuro del mandatario tras el colapso de un banco vinculado a su gobierno.

Peña, uno de los principales aliados del presidente estadounidense Donald Trump en la región, fue convocado a la cámara alta para presentar su defensa, pero pidió una prórroga de 72 horas para preparar su alegato que fue rechazada por los senadores.

“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, expresó Peña en su cuenta de X al compartir el pedido enviado al Senado para solicitar la prórroga a fin de “contar con tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa”.

La caída de Ueno Bank el pasado martes ha sumido el país en el caos y dejado a cerca de tres millones de ahorristas, en un país con una población de unos 6,5 millones de habitantes, sin posibilidades de acceder a sus cuentas ni realizar operaciones.

Desde entonces, se han registrado sendas protestas en diversas ciudades, en especial en la capital Asunción, y se registraron varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes enfadados por las restricciones a sus ahorros que exigían que Peña rindiera cuentas ante la justicia.

La escalada de la crisis derivó en la renuncia del ministro de Interior, Enrique Riera Escudero, así como las del secretario general y jefe del gabinete civil de la Presidencia, Javier Giménez García de Zuñiga, y el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez, informó el viernes la oficina de la Presidencia.

La víspera Peña presentó su renuncia, pero ésta no fue votada por falta de quórum, por lo que el Senado decidió seguir adelante con el juicio político aprobado más temprano por la Cámara de Diputados por presunto conflicto de intereses e irregularidades fiscales.

Si es hallado culpable, Peña perdería su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio —como lo establece la Constitución de Paraguay para los expresidentes— y la inmunidad parlamentaria. Esto permitiría que fuera procesado también en la esfera penal tras la apertura la víspera de tres investigaciones penales que incluyen denuncias contra él y otros funcionarios, anunció la Fiscalía General.

El Ministerio Público informó el viernes que en la madrugada fiscales y policías allanaron diversas oficinas corporativas vinculadas a Ueno Bank en Asunción e incautaron ordenadores, discos duros, teléfonos móviles y documentos. Asimismo, utilizaron grúas para retirar nueve vehículos de lujo de la residencia de Miguel Vázquez, exdirector ejecutivo de Ueno Bank, quien está actualmente detenido y enfrenta cargos que incluyen abuso de confianza y tentativa de estafa, indicó la fiscalía.