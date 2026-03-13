EEUU flexibiliza algunas sanciones al petróleo ruso, pero el crudo sigue caro

Estados Unidos está flexibilizando temporalmente algunas sanciones que impuso sobre los embarques de petróleo ruso, lo que refleja la preocupación mundial por el fuerte aumento de los precios del crudo debido a la escasez de suministro derivada de la guerra con Irán.

La medida, destinada a calmar a unos mercados nerviosos por la interrupción del flujo de petróleo y gas de Oriente Medio, subraya cómo la guerra ha impulsado la capacidad de Moscú para beneficiarse de sus exportaciones energéticas, un pilar del presupuesto del Kremlin en medio de su invasión a Ucrania.

Las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a las entregas de petróleo ruso que ya hayan sido cargadas en buques hasta el jueves, afirmó en X el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Eso daría luz verde a compradores para adquirir el petróleo sin preocuparse de infringir las normas de sanciones de Estados Unidos.

El gobierno de Trump ya había concedido antes una dispensa por 30 días a refinerías en India.

Bessent manifestó que la “medida de corto plazo, cuidadosamente delimitada” formaba parte de las "medidas decisivas del presidente Donald Trump para promover la estabilidad en los mercados energéticos globales” y para “mantener los precios bajos”.

Permitir la venta de petróleo ruso varado no aportaría ningún beneficio financiero adicional al gobierno ruso porque el Kremlin ya gravó el petróleo cuando se extrajo del subsuelo, sostuvo Bessent. Washington ha sancionado a las dos mayores petroleras de Rusia, Lukoil y Rosneft, como parte de sus medidas para poner fin a los combates en Ucrania. Salvo por el alivio de 30 días para el petróleo que ya está en el mar, esas sanciones siguen vigentes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el viernes que la medida ayudará a estabilizar los mercados energéticos globales, y añadió que era imposible hacerlo “sin volúmenes significativos de petróleo ruso”.

Pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy señaló que la medida adoptada por Estados Unidos “no ayuda a la paz”.

“Esta flexibilización por parte de Estados Unidos podría proporcionarle a Rusia unos 10.000 millones de dólares para la guerra", afirmó Zelenskyy. "Gasta el dinero de las ventas de energía en armas, y todo eso luego se usa contra nosotros”.

Los precios del petróleo se mantuvieron altos tras el anuncio

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, bajó tras el anuncio, pero pronto volvió a subir, y se cotizaba en 103,24 dólares por barril a las 18:00 GMT (2 de la tarde EDT) del viernes. Eso sigue muy por encima de los 72,87 dólares a los que se vendía el 27 de febrero, en la víspera de la guerra.

Los combates han obstruido el transporte en buques petroleros a través del estrecho de Ormuz, en la desembocadura del golfo Pérsico, por donde normalmente pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Eso ha asestado un enorme golpe energético a la economía global y amenaza con aumentar la inflación en todo el mundo.

“A corto plazo, esto incrementa ligeramente la oferta disponible en el mercado global, lo que ayuda a contener el actual repunte de los precios del petróleo", comentó Simone Tagliapietra, experto en energía del centro de estudios Bruegel en Bruselas. "Por lo tanto, el impacto en los precios debería ser moderadamente a la baja, o al menos estabilizador”.

Los analistas estiman que actualmente se están enviando unos 125 millones de barriles de petróleo ruso. Eso equivale a cinco o seis días de envíos normales a través del estrecho de Ormuz, o a algo más de un día del consumo global, que es de alrededor de 101 millones de barriles.

Las sanciones han recortado los ingresos petroleros de Rusia

Después de que el presidente ruso Vladímir Putin ordenara la invasión de Ucrania en 2022, la Unión Europea —antes el mayor cliente de Moscú— dejó de comprar petróleo ruso, y muchos clientes occidentales también lo evitaron.

En su lugar, el petróleo fluyó hacia China e India, donde se vendió con descuento debido a las medidas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados de Kiev para imponer un tope de precio al petróleo ruso, que se aplicaba a través de compañías navieras y aseguradoras.

Con el tiempo, Rusia pudo eludir el tope al reunir una flota de buques usados de propiedad y seguros poco claros, y con base en países que no respetaban el tope.

Junto con las sanciones a Lukoil y Rosneft, los aliados de Ucrania penalizaron a cada vez más buques individuales de la “flota clandestina" de Rusia. Los clientes en China e India empezaron a exigir descuentos aún mayores para compensar el riesgo de infringir sanciones, las complicaciones de ocultar el origen del petróleo o la necesidad de encontrar alternativas que esquivaran a bancos reacios a gestionar pagos por petróleo sancionado.

En diciembre, la mezcla Urals de Rusia se cotizaba por debajo de los 40 dólares por barril, unos 25 dólares menos que el Brent. Eso recortó los ingresos petroleros del Kremlin a sus niveles más bajos desde la invasión. Las exportaciones de petróleo y gas suelen aportar entre el 20% y el 30% del presupuesto federal.

El alza del petróleo refuerza la posición de Rusia en el mercado

El petróleo ruso ha subido junto con los precios del petróleo en general y ahora se cotiza por encima de los 80 dólares por barril, un impulso para su situación financiera si las interrupciones continúan en el estrecho de Ormuz y mantienen los precios altos debido a que las refinerías en Asia necesitan reemplazar suministros que ya no están disponibles desde Oriente Medio.

Los ingresos diarios de Rusia por ventas de petróleo durante la guerra con Irán han sido, en promedio, un 14% más altos que en febrero, según la organización sin fines de lucro Centro para la Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés). Rusia ha estado ganando 510 millones de euros (588 millones de dólares) cada día este mes por exportaciones de petróleo y gas natural licuado, de acuerdo con Isaac Levi, del CREA.

Pero aún existe un gran descuento frente al Brent debido a las sanciones. El último movimiento de Estados Unidos “probablemente reduce algo el descuento del Urals” al disminuir el riesgo de sanciones, señaló Tagliapietra. Pero, como es limitado, la medida de Estados Unidos “no cambia de manera fundamental la estructura de los flujos de petróleo ruso a más largo plazo ni la presión de las sanciones”.

El exfuncionario del Banco Central de Rusia Sergei Aleksashenko dijo que la medida “no será un impulso muy significativo” para el presupuesto ruso porque el petróleo iba a encontrar compradores de todos modos, especialmente dadas las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

El gobierno de Trump quizá no estaba preparado para un repunte tan fuerte o para una guerra prolongada, señaló Aleksashenko, jefe de economía del NEST Centre, fundado por el magnate ruso exiliado y figura de la oposición Mijaíl Jodorkovsky.

Ahora que los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido junto con el petróleo, “el presidente debería decir algo, que ‘estoy lidiando con el problema’”, indicó. Eso incluye el alivio para India y la liberación, junto con otros países, de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo.

“En mi opinión, es más retórica y percepción”, sostuvo.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo que los líderes del Grupo de los Siete hablaron del petróleo ruso con Trump esta semana y que “seis miembros expresaron una postura muy clara de que esta no es la señal correcta que se debe enviar”.

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Kostya Manenko en Tallinn, Estonia, y Kwiyeon Ha en Londres contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.