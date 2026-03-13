Vacantes en EEUU alcanzan casi 7 millones, más de lo previsto pese a un mercado lento

Las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron hasta casi 7 millones en enero, mejor de lo esperado en un momento en que el mercado laboral estadounidense se muestra lento.

Los 6,95 millones de ofertas de empleo en enero aumentaron con respecto a los 6,55 millones de diciembre, informó el viernes el Departamento de Trabajo. La cifra fue superior a lo que pronosticaron los economistas.

Los despidos bajaron ligeramente y el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos —una señal de confianza en sus perspectivas— disminuyó de forma moderada.

En el auge de contrataciones que siguió a los confinamientos por COVID-19, las vacantes alcanzaron un máximo histórico de 12,3 millones en marzo de 2022.

El mercado laboral estadounidense ha perdido fuerza. El mes pasado, los empleadores recortaron 92.000 puestos de trabajo. En 2025, añadieron menos de 10.000 empleos al mes, el ritmo de contratación más débil fuera de años de recesión desde 2002. Los efectos persistentes de las altas tasas de interés, la incertidumbre en torno a las políticas del presidente Donald Trump y, posiblemente, el creciente uso de la inteligencia artificial, parecen pesar en el mercado laboral.

La economía de Estados Unidos ha mostrado resiliencia frente a los impuestos a las importaciones y a las deportaciones del presidente Donald Trump. Pero el Departamento de Comercio informó el viernes que el crecimiento económico se desaceleró con fuerza en los últimos tres meses de 2025 hasta alcanzar el 0,7%, la mitad de su estimación inicial del crecimiento del cuarto trimestre y por debajo del sólido avance del 4,4% del tercer trimestre.

La guerra en Irán también ha generado una considerable incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

“Al menos las empresas publicaban más empleos en enero. Las vacantes sí aumentaron, pero las empresas en realidad no contrataban mucho. Estados Unidos está en medio de una recesión de contratación”, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union “La única buena noticia es que los despidos también se mantienen bajos, pero ahora mismo las cosas son difíciles para cualquiera que esté buscando trabajo, y la guerra en Irán y la adopción de la IA harán que esta primavera sea más desafiante para los buscadores de empleo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.