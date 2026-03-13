La economía de EEUU ya mostraba grietas antes de la guerra con Irán, según informe

La resiliente economía de Estados Unidos ya mostraba señales de tensión incluso antes del inicio de la guerra con Irán, según datos publicados el viernes, lo que subraya los riesgos que puede plantear el aumento de los precios de la gasolina y la energía.

La economía apenas creció en los últimos tres meses del año pasado, informó el Departamento de Comercio, al recortar a la mitad su estimación del crecimiento del cuarto trimestre. Tras ajustarlo según la inflación, el gasto de los consumidores fue muy débil en enero, mientras la inflación se mantuvo obstinadamente alta. La contratación también se ha frenado en gran medida hasta casi detenerse. Y la perspectiva de los estadounidenses sobre la economía se desplomó después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, según una encuesta de confianza del consumidor publicada también el viernes.

Los precios de la gasolina se han acercado rápidamente a los 4 dólares por galón durante la guerra, apretando muchos presupuestos familiares que ya están bajo presión. Muchos estadounidenses recibirán reembolsos de impuestos más grandes de lo habitual en marzo y abril gracias a la aprobación el año pasado de la ley de recortes fiscales del presidente Donald Trump, pero, si persiste, el incremento en el costo de la gasolina podría absorber gran parte o incluso la totalidad de esas ganancias.

Además, el Dow Jones ha caído ya durante tres semanas consecutivas, lo que posiblemente afecte a los hogares más acomodados de Estados Unidos, que han ayudado a sostener el gasto total de los consumidores mientras las familias de menores ingresos se repliegan.

“Las presiones inflacionarias subyacentes ya iban en aumento antes de la guerra en Oriente Medio y están listas para intensificarse”, afirmó Diane Swonk, economista jefe de KPMG. Algunos funcionarios de la Reserva Federal podrían presionar para incrementar las tasas de interés en su reunión de la próxima semana, añadió, aunque probablemente el banco central se mantenga sin cambios.

Las tasas hipotecarias han subido desde que comenzó el conflicto, probablemente porque los inversionistas esperan que la inflación se mantenga alta. Eso podría lastrar aún más el mercado de la vivienda en Estados Unidos, que atraviesa una caída desde 2022, cuando las tasas hipotecarias empezaron a subir desde los mínimos alcanzados en la era de la pandemia.

Durante los 43 días que duró, el cierre del gobierno del otoño pasado también obstaculizó el crecimiento a finales del año pasado. La economía avanzó a una tasa anual inesperadamente lenta de 0,7% de octubre a diciembre, informó el viernes el Departamento de Comercio, en una fuerte rebaja frente a su estimación inicial de 1,4%.

El crecimiento del producto interno bruto —la producción nacional de bienes y servicios— cayó con fuerza con respecto al 4,4% del tercer trimestre del año pasado y el 3,8% del segundo.

El gasto y la inversión del gobierno federal, golpeados por el cierre, se desplomaron a una tasa de 16,7%, restando 1,16 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre.

“Tras dos lecturas consecutivas sólidas en el segundo y el tercer trimestre, se esperaba que la economía se suavizara al acercarse el cierre del año. Ahora está cada vez más claro que la economía no solo se desaceleró, sino que tropezó al cruzar la línea de meta”, señaló en un comentario Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors. “El cierre del gobierno fue sin duda un factor importante en la pérdida de impulso, pero también influyó una fuerte caída del crecimiento del consumo”.

Por otra parte, el gasto de los consumidores creció modestamente en enero, con un alza de 0,4%, pero de apenas 0,1% tras ajustarlo por inflación. Los ingresos, después de ajustarlos por impuestos y transferencias, aumentaron 0,9% a medida que disminuyeron las retenciones fiscales debido a cambios tributarios de 2025. Aun así, el crecimiento salarial se ha enfriado en comparación con el año anterior.

Nuevos datos muestran que los estadounidenses han ahorrado menos en los últimos meses y que, en particular, las familias de menores ingresos han acumulado más deudas. La debilidad en la contratación —la economía apenas añadió empleos el año pasado— también ha pesado sobre la confianza del consumidor.

El sentimiento general solo disminuyó ligeramente en marzo, según el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, pero solo la mitad de la encuesta estaba completada cuando se lanzó el ataque contra Irán. Quienes respondieron después del 28 de febrero, el inicio de la guerra, se mostraron mucho más pesimistas.

“Las entrevistas completadas antes de la acción militar en Irán mostraron una mejora del sentimiento respecto al mes pasado, pero las lecturas más bajas observadas durante los nueve días posteriores borraron por completo esas ganancias iniciales”, explicó Joanne Hsu, directora de la encuesta de confianza.

Por otro lado, una medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal subió 2,8% en enero con respecto a un año antes. Sin embargo, esa cifra podría superar el 3,5% en los próximos meses, han dicho los economistas, ya que los precios de la gasolina han saltado a 3,63 dólares por galón en promedio a nivel nacional, frente a 2,94 dólares hace un mes, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

En todo el año pasado, la economía creció 2,1%, un ritmo sólido pero inferior al 2,8% de 2024 y al 2,9% del año anterior.

En el cuarto trimestre, el gasto de los consumidores creció a un ritmo de 2%, por debajo del 3,5% del tercer trimestre y del 2,4% que el gobierno había estimado inicialmente. La inversión empresarial, excluida la vivienda, aumentó a un ritmo sólido de 2,2%, lo que probablemente refleja el dinero destinado a la inteligencia artificial, pero el incremento fue menor que el 3,2% del tercer trimestre.

Una categoría de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía resultó más débil de lo que se había informado, al crecer a un ritmo de 1,9%, por debajo del 2,9% del tercer trimestre. Esta categoría incluye el gasto de los consumidores y la inversión privada, pero excluye componentes volátiles como exportaciones, inventarios y gasto público.

Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense está en un bache. El mes pasado, empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales recortaron 92.000 empleos. En 2025, añadieron menos de 10.000 empleos al mes, la contratación más débil fuera de años de recesión desde 2002.

En un informe divulgado el viernes se muestra que las empresas publicaron casi 7 millones de vacantes en enero, un aumento frente a los 6,6 millones de diciembre. Sin embargo, la contratación total se mantuvo esencialmente sin cambios, lo que sugiere que las empresas son reacias a cubrir puestos vacantes, quizá por la incertidumbre en torno al impacto de la inteligencia artificial.

Esa reticencia podría intensificarse si la guerra se prolonga y pesa sobre la confianza y el gasto de los consumidores.

El PIB del viernes fue la segunda de las tres estimaciones del crecimiento del cuarto trimestre. El informe final se publicará el 9 de abril.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.