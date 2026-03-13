Bessent se reunirá con viceprimer ministro chino en París antes de visita de Trump a Beijing

El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent se reunirá con el viceprimer ministro chino He Lifeng el domingo y el lunes en París para una nueva ronda de conversaciones comerciales, informó el Departamento del Tesoro, lo que allana el camino para la visita de Estado del presidente Donald Trump a Beijing a partir del 31 de marzo.

Las conversaciones entre He y Bessent se consideran un trabajo preparatorio para la visita, que Beijing no ha confirmado. La Casa Blanca ha dicho que Trump viaja para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, y se cree ampliamente que la visita busca mantener estables las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

“Gracias a los lazos de respeto mutuo entre el presidente Trump y el presidente Xi, el diálogo comercial y económico entre Estados Unidos y China está avanzando", declaró Bessent en un comunicado el jueves.

"Bajo la guía del presidente Trump, nuestro equipo seguirá ofreciendo resultados que pongan en primer lugar a los agricultores, los trabajadores y las empresas de Estados Unidos”, agregó.

El Ministerio de Comercio de China confirmó el viaje de He a Francia para conversaciones con Estados Unidos y señaló el viernes que ambas partes tienen previsto debatir “cuestiones comerciales y económicas de interés mutuo”.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio también respondió en un comunicado separado a la nueva investigación comercial del gobierno de Trump sobre 16 socios comerciales, entre ellos China, que según Beijing “socavaría gravemente el orden económico y comercial internacional”. La investigación podría ser presagio de nuevos aranceles.

“El Ministerio de Comercio señaló que China vigilará de cerca la situación y se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza sus derechos e intereses legítimos”, dice el comunicado.

La nueva investigación de Estados Unidos se produjo después de que un fallo de la Corte Suprema anulara los amplios aranceles globales de Trump, impuestos el año pasado, lo que ya ha llevado a aranceles más bajos para países, entre ellos China.

Las conversaciones entre He y Bessent serán la “reunión bilateral más importante antes de la reunión Xi-Trump”, apuntó Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis e investigador asociado del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos.

La visita de Trump a China será la primera de un presidente de Estados Unidos desde que él viajó en su primer mandato en 2017. Se producirá cinco meses después de que ambos líderes se reunieran en la ciudad surcoreana de Busan y acordaran una tregua de un año en una guerra comercial que, de forma temporal, hizo que los aranceles se dispararan antes de que ambas partes dieran marcha atrás.

La comunidad empresarial y los analistas seguirán de cerca las conversaciones entre Bessent y He en busca de indicios de posibles acuerdos cuando Trump se reúna con Xi en Beijing, incluido si China compraría más productos de Estados Unidos, como soja y aviones, y cómo gestionarían ambas partes el desequilibrio comercial.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, declaró hace varios días que sería un “gran año” para las relaciones entre China y Estados Unidos. Aunque no confirmó la visita de Estado, Wang indicó que “la agenda de intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa”.

“Lo que ambas partes deben hacer ahora es realizar preparativos exhaustivos en consecuencia, crear un entorno adecuado, gestionar los riesgos que sí existen y eliminar interrupciones innecesarias”, señaló Wang.

Bessent y He han encabezado las negociaciones comerciales entre los países desde el año pasado, y se han reunido en Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, Malasia.

