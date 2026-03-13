Presidente de Cuba confirma conversaciones con EEUU en medio de crisis energética y económica

Cuba sostuvo conversaciones recientemente con el gobierno de Estados Unidos, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el viernes, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma esas especulaciones mientras lidia con una severa crisis energética.

Díaz-Canel dijo que las conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”. No detalló cuáles fueron esos factores ni ofreció información sobre las conversaciones, a las que el presidente estadounidense Donald Trump ha aludido en el pasado.

Las relaciones de Cuba con Estados Unidos han sido tensas durante décadas y han estado marcadas por la animosidad, con la excepción de un breve acercamiento durante el segundo mandato del expresidente Barack Obama.

Al cuestionarle el viernes, la Casa Blanca señaló comentarios públicos de Trump sobre discusiones con Cuba que, dijo, estaban siendo encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y destinadas a presionar cambios importantes en las políticas y la gobernanza cubanas.

Trump ha indicado que los líderes cubanos harían bien en evitar el destino del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Estados Unidos en enero.

Poco después de las declaraciones de Díaz-Canel, dos funcionarios de Estados Unidos dijeron que Rubio —hijo de inmigrantes cubanos y de postura dura hacia Cuba— y asesores se reunieron a finales de febrero en el Caribe con el nieto del expresidente cubano Raúl Castro, quien se presume desempeña un papel influyente en el gobierno pese a no ocupar un cargo oficial.

Los funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las discusiones, dijeron que Rubio se reunió en secreto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de una reunión de mandatarios de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves el 25 de febrero.

En ese momento, Rubio se negó a decir con quién, si es que estaba hablando con alguien de o cercano al gobierno cubano.

Díaz-Canel dijo que el propósito de las conversaciones con Estados Unidos era identificar “problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen” y encontrar soluciones para ellos.

Precisó que el objetivo era “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región”.

“El impacto es tremendo”

Díaz-Canel indicó que en los últimos tres meses no han llegado a la isla embarques de petróleo, algo que atribuyó a un bloqueo de Estados Unidos. Explicó que Cuba está funcionando con gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas, y que el agotamiento del gasóleo y el diésel obligó a dos plantas termoeléctricas a cesar operaciones.

El apagón más reciente fue atribuido a una caldera averiada en una planta termoeléctrica, lo que obligó a desconectar la red eléctrica de Cuba.

El presidente agregó que Cuba, que produce el 40% de su petróleo, ha estado generando su propia energía, pero que no ha sido suficiente para cubrir la demanda. El dirigente cubano sostuvo que la falta de electricidad ha afectado las comunicaciones, la educación y el transporte, y que el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de personas como resultado. “El impacto es tremendo”, sentenció.

“Todavía con todo esto que estamos montando necesitamos petróleo”, afirmó, y apuntó que la producción también ha disminuido. “Sin energía, ningún país puede producir en las magnitudes de la normalidad”, destacó. “Todo esto ha implicado hacer ajustes laborales”.

Cuba implementó el mes pasado medidas de austeridad para ahorrar combustible y ha reconvertido más de 115 panaderías para funcionar con leña o carbón.

“El cubano están desesperado”, comentó Elvis Hernández, de 62 años. “Sin luz, sin agua, no se puede vivir. Por eso queremos que se llegue a un consenso. Si hay conversaciones, que sean buenas y que logren algo bueno en esas conversaciones”.

Miguel García, de 65 años, celebró la noticia de las conversaciones con Estados Unidos.

“Si a raíz de todo esto se llega a acuerdos y soluciones que mejoren nuestra situación, mejor, porque la situación actual es bastante difícil”, señaló.

Dotación de personal de embajada de EEUU en La Habana

El Departamento de Estado estadounidense ha sopesado reducir el personal en su embajada en La Habana, ya que la escasez de combustible causada por el bloqueo estadounidense podría afectar las operaciones diplomáticas diarias, según tres funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios subrayaron que todavía hay tiempo para resolver el problema y que la embajada y el Departamento de Estado estaban analizando posibles soluciones, incluida la posibilidad de importar combustible de fuentes privadas si los cubanos lo permiten.

Una reducción de personal en la embajada en La Habana probablemente llevará a que Estados Unidos exija una reducción similar de personal en la embajada de Cuba en Washington, dijeron los funcionarios.

Brian Fonseca, quien estudia las Américas en la Universidad Internacional de Florida, dijo que una presencia reducida en la embajada de Estados Unidos sería un escenario poco ideal en un momento en que Trump está presionando por un cambio drástico en el gobierno cubano.

“El personal diplomático son tus ojos y oídos sobre el terreno”, dijo Fonseca. “Un escenario de degradación podría complicar o desafiar la comprensión de Estados Unidos de lo que está pasando, sobre el terreno”.

Una advertencia de Trump

Los embarques de petróleo de Venezuela a Cuba se detuvieron luego que Estados Unidos atacó al país sudamericano y capturó a Maduro.

Desde entonces, el gobierno de Trump ha estado advirtiendo a Cuba de un destino similar.

Trump dijo en una reunión de mandatarios latinoamericanos en Florida la semana pasada que Cuba está “al límite” y que esperaba con ansias un “gran cambio” en la isla.

Díaz-Canel también dijo el viernes que funcionarios del FBI visitarán Cuba pronto, y que ambos países continúan compartiendo información sobre el reciente tiroteo con una embarcación con bandera de Florida en aguas cubanas, en el que murieron cuatro de 10 cubanos procedentes de Estados Unidos, a quienes el gobierno cubano acusó de disparar contra tropas locales.

Un quinto sospechoso murió posteriormente a causa de sus heridas, informó el gobierno cubano. Los otros cinco sospechosos han sido detenidos y enfrentan cargos de terrorismo.

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Coto reportó desde San José, Costa Rica; Lee y Madhani desde Washington. Ariel Fernández, en La Habana, Seung Min Kim, en Washington, y María Verza, en Ciudad de México, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.