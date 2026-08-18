Vishal Garg, el ex director ejecutivo que una vez despidió a 900 de sus trabajadores a través de una videollamada por Zoom, ahora está siendo demandado por su propia empresa.

Según informa la revista Forbes, la compañía estadounidense Better Home & Finance ha demandado al fundador de la compañía, Garg, acusándolo de llevar a cabo una “campaña agresiva” para retomar el control de la empresa. La demanda incluye acusaciones de que Garg insultó a sus empleados, llamándolos con apodos como “monos” y “delfines tontos”.

Garg fue noticia durante la pandemia de covid-19 cuando despidió a aproximadamente 900 de sus empleados en una videollamada por Zoom que duró menos de dos minutos.

El pasado 3 de agosto, el consejo de administración de la empresa votó a favor de destituirlo como director ejecutivo. Todos los miembros, excepto Garg, votaron a favor de la destitución.

La demanda alega que la empresa ha registrado pérdidas netas superiores a los 1.500 millones de dólares desde 2022, y una caída de más del 90 % en el precio de sus acciones bajo su liderazgo.

open image in gallery Vishal Garg, antiguo director ejecutivo de Better Home & Finance, ha sido demandado por la empresa. Esta le acusa de infringir la legislación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en un intento por arrebatar el control de la empresa al consejo de administración ( Vimeo/Better.com )

Se acusa a Garg de intentar crear una “coalición de accionistas” para respaldar su intento de recuperar el control de la empresa, que actualmente ostenta el consejo de administración, y de “inundar el mercado con declaraciones engañosas” sobre la compañía.

En los documentos judiciales, se alega que las acciones de Garg constituyen una violación de la Ley Federal de Valores de EE. UU..

La demanda alega que Garg inició una “campaña de represalias” contra la empresa tras su despido el 3 de agosto. El 10 de agosto, Garg supuestamente envió una carta al consejo de administración de la empresa solicitando la dimisión de todos sus miembros. Se dice que afirmó contar con el respaldo de un grupo de “accionistas preocupados”.

Según los documentos, reunió a un gran número de accionistas mediante una intensa campaña mediática. En ella se afirma que utilizó comunicados de prensa, redes sociales y anuncios en medios tradicionales para afirmar falsamente que la empresa “ya había conseguido el 52 %” de los votos de los accionistas, a pesar de que, al parecer, no había presentado ninguna de las declaraciones de representación necesarias ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.).

Las declaraciones de representación para accionistas se utilizan para informar a aquellos socios que no pueden estar presentes en reuniones importantes, como las reuniones de la junta administrativa, sobre información crucial relativa a las perspectivas y el desempeño de una empresa.

La empresa solicita al tribunal que anule todo el apoyo de los accionistas a Garg y que le impida solicitar más apoyo de los accionistas durante al menos 30 días.

El propio Garg escribió que “las únicas personas que podrían haber cometido violaciones de las leyes de valores son Daniel Lewis y la junta directiva”, refiriéndose al director ejecutivo interino.

The Independent ha solicitado comentarios a Better Home & Finance y a Vishal Garg.

Traducción de Sara Pignatiello