Kanye West se convertirá en la mayor estrella occidental en cantar en Rusia desde la invasión de Ucrania

Kanye West dará un concierto en San Petersburgo en octubre, en otra decisión polémica para el rapero estadounidense, que se convertirá en la mayor estrella occidental en actuar en el país desde la invasión de Ucrania.

Según un mensaje publicado el lunes en Telegram desde el estadio, el concierto tendrá lugar en el Gazprom Arena.

Esto ocurre después de que West, conocido como Ye, se enfrentó a una serie de cancelaciones de conciertos y prohibiciones de actuaciones en toda Europa tras hacer comentarios antisemitas, incluidos elogios a Adolf Hitler y el uso de imágenes nazis.

West compró un anuncio de página completa en el Wall Street Journal donde pidió disculpas por su comportamiento, atribuyéndolo a su trastorno bipolar tipo 1 en enero.

open image in gallery A Kanye West se le prohibió la entrada en el Reino Unido después de que se anunció que cantaría en el Wireless ( Getty )

Si el concierto se lleva a cabo, West se convertiría en una de las mayores estrellas de la música internacional en visitar Rusia desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Jason Derulo actuó allí este verano y DaBaby y Tyga tocaron en Moscú el año pasado.

Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio inicial de 9.000 rublos (106 dólares) y las más baratas se agotaron en una hora, según informó la agencia estatal de noticias TASS. Las más caras cuestan 160.000 rublos (1884 dólares).

El Gazprom Arena es el estadio local del club de fútbol Zenit de San Petersburgo, con una capacidad para unos 70.000 espectadores.

A West se le prohibió viajar al Reino Unido para ser cabeza de cartel del Wireless Festival en abril, tras la preocupación suscitada por sus comentarios antisemitas.

open image in gallery El Ministerio del Interior impidió a Kanye West viajar al Reino Unido ( PA/PA Archive )

El festival había anunciado el espectáculo como un “viaje de tres noches a través de sus discos más emblemáticos”, que habría sido su primer concierto en el Reino Unido en más de una década.

Los líderes judíos de todo el Reino Unido se negaron a reunirse con el rapero, y el Consejo de Liderazgo Judío comunicó a los organizadores de Wireless que no ayudarían a “salvar su festival”.

El Ministerio del Interior rechazó su solicitud para viajar al Reino Unido porque su presencia “no sería beneficiosa para el bien público”.

El festival Wireless fue cancelado, y un portavoz anunció que se habían reembolsado los fondos a todos los poseedores de entradas.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Ye para obtener comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin