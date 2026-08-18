Una enfermedad mortal que causa inflamación cerebral y se transmite por mosquitos está aumentando en Estados Unidos

Los casos del mortal virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, se estuvieron propagando por todo Estados Unidos y causaron al menos ocho muertes en 30 estados en lo que va del año.

Los CDC registraron hasta el momento más de 180 casos en todo el país, y Arizona es el estado más afectado con 73 casos y 5 muertes.

Según datos estatales, en California se registraron tres muertes por cada 30 casos humanos de esta enfermedad que provoca inflamación cerebral, tres veces más pacientes que en esta misma época de 2025.

Entre ellos, se encuentra un hombre de 70 años que fue hospitalizado recientemente en la comunidad de Elk Grove tras someterse a una punción lumbar, según informó ABC 10.

“Póngase repelente de insectos, haga lo que sea necesario para cubrirse y protegerse. La enfermedad es real”, declaró Jeanetta McDowell, familiar del paciente, a la emisora.

open image in gallery El virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, se detectó en 30 estados, y recientemente se registraron fallecimientos en California ( AFP/Getty )

Idaho también informó esta semana de su primer caso de enfermedad grave en un residente de 65 años del condado de Canyon.

“El informe del primer caso grave de la temporada de la enfermedad del virus del Nilo Occidental en un residente de Idaho es un buen recordatorio para que todos tomemos medidas de protección contra las picaduras de mosquitos”, advirtió la Dra. Christine Hahn, epidemióloga estatal de Idaho, en un comunicado emitido el lunes.

El virus, que se contrae normalmente a través de la picadura de un mosquito, provoca más de 130 muertes al año en el territorio continental de Estados Unidos.

Los casos de virus del Nilo Occidental suelen ser leves en personas sanas, pero pueden ser mortales en aquellas con el sistema inmunitario debilitado.

Las autoridades aún no divulgaron muchos detalles sobre las muertes ocurridas en California, pero uno de los fallecidos tenía entre 80 y 90 años y murió por complicaciones, según el departamento de salud pública.

Los casos graves pueden provocar fiebre alta, coma, temblores, pérdida de visión, parálisis e inflamación cerebral y espinal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. No existe tratamiento y la mayoría de los casos se resuelven con reposo e hidratación.

open image in gallery Este mapa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. muestra dónde se registra actualmente el mayor número de casos del virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, en todo el país. Arizona, en azul oscuro, es el estado con más casos; los demás estados, en azul más claro, tienen entre nueve y 25 casos; los estados en turquesa tienen entre uno y cinco casos, y los estados en gris aún no notificaron ningún caso ( CDC )

La mayoría de los casos se producen en verano, cuando las condiciones cálidas y de viento del oeste alcanzan su punto álgido.

Si bien los mosquitos proliferan en estas condiciones, los expertos afirman que la sequía provocada por el cambio climático en Arizona y en todo el oeste del país contribuyó a la propagación de la enfermedad.

La sequía provoca que los mosquitos se reproduzcan alrededor de cuerpos de agua más pequeños, lo que aumenta las oportunidades para que el virus se propague entre ellos.

“Paradójicamente, las condiciones de sequía pueden aumentar la transmisión del virus del Nilo Occidental porque concentran mosquitos y aves (el virus del Nilo Occidental es, ante todo, un virus aviar) alrededor de fuentes de agua cada vez más escasas, lo que aumenta el riesgo de transmisión”, declaró anteriormente a The Independent Matthew Aliota, profesor de la Universidad de Minnesota especializado en este tipo de virus.

open image in gallery A principios de este mes se observaron niveles históricamente bajos en el embalse del lago Powell, en Page (Arizona). Paradójicamente, la sequía que azota el estado provocó un aumento de los casos de virus del Nilo Occidental ( Getty )

La pasada primavera se produjo una sequía histórica que contribuyó a alimentar algunos de los incendios forestales más grandes del país y provocó un mínimo histórico en la acumulación de nieve.

Afortunadamente, no en todas partes se está produciendo el mismo aumento. De hecho, la cantidad de mosquitos es menor de lo normal este verano en Colorado, Dakota del Norte y Minnesota.

Pero tanto si la cantidad de mosquitos es menor como si es mayor, cualquiera puede protegerse tomando medidas para proteger su cuerpo y su hogar.

“Esto incluye usar repelente de insectos y ropa protectora, además de reducir el agua estancada alrededor de jardines y casas donde los mosquitos pueden poner huevos”, dijo Hahn.

Traducción de Olivia Gorsin