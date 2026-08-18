Atacan un barco cuando atravesaba el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Un barco fue alcanzado por un proyectil la madrugada del martes mientras navegaba para salir del estrecho de Ormuz, según la agencia militar británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Nadie reivindicó el ataque en un primer momento, pero el incidente subraya el peligro persistente de intentar navegar por esa vía marítima, mientras Irán continúa estrangulando el tráfico naviero, incluso mientras ultima negociaciones con Omán sobre un plan para gestionar el paso crítico.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos del lunes en la guerra con Irán y el conjunto de Oriente Medio.

Barco atacado al atravesar el estrecho de Ormuz

Un proyectil no identificado dañó la sala de máquinas de un barco y “provocó una baja entre la tripulación” la madrugada del martes, cuando la embarcación intentaba cruzar el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán, informó el UKMTO, que citó un reporte de la oficina de seguridad de la empresa.

La agencia de monitoreo marítimo no difundió detalles sobre el barco ni sobre su carga, y no estaba claro si el tripulante murió en el ataque o resultó herido. Indicó que la Guardia Costera de Omán estaba asistiendo a otros miembros de la tripulación y que las autoridades investigaban.

Ha crecido la preocupación por posibles derrames de petróleo en el golfo Pérsico y otras aguas de la zona procedentes de buques dañados mientras intentaban transitar el estrecho, pero el UKMTO señaló que no se habían reportado daños ambientales en el ataque más reciente.

Irán cerró de facto el estrecho —por el que, antes de la guerra, pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— después de que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero.

Estados Unidos también mantiene actualmente un bloqueo de todo el tráfico marítimo iraní a través del estrecho.

Con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán estancadas, Irán ha mantenido conversaciones separadas con Omán sobre un plan para gestionar los barcos que transitan el estrecho, y el lunes dijo que estaba ultimando los detalles de una declaración conjunta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con enojo y, según reportes, amenazó en una entrevista telefónica con el reportero de Fox News Trey Yingst que Estados Unidos bombardearía Omán si “se interpone”.

Turquía insta a Trump a buscar una solución diplomática a la guerra

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a Trump en una llamada telefónica a que siga buscando una solución diplomática al conflicto con Irán.

La conversación entre ambos mandatarios se produjo tarde el lunes, cuando expiraba el periodo de negociación de 60 días para encontrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, sin noticias de una prórroga y con ambas partes aparentemente tan distantes como al inicio.

“Es importante aprovechar al máximo la diplomacia en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos”, afirmó Erdogan, según un comunicado de la oficina de comunicaciones de la presidencia turca. El mandatario expresó su esperanza de que las conversaciones continúen y señaló que Turquía seguirá apoyando los esfuerzos hacia la paz.

Erdogan también expresó preocupación por la escalada de acciones israelíes contra los palestinos mientras se hacen esfuerzos para pasar a la segunda fase del acuerdo sobre la Franja de Gaza, indicó el comunicado.

Turquía, miembro de la OTAN y país fronterizo con Irán, firmó a principios de este mes un acuerdo conjunto de defensa con Arabia Saudí y Pakistán, que estipula “que cualquier ataque armado contra cualquiera de los tres estados será considerado un ataque contra todos”.

Trump elogió el acuerdo y escribió en una publicación en redes sociales que “muestra cómo Oriente Medio se está uniendo, y cómo los países finalmente podrán defenderse de una manera más significativa”.

Durante su conversación, Erdogan le dijo a Trump que el pacto reflejaba “una postura firme para garantizar la estabilidad y la seguridad regionales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.