El CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad está furioso por haber sido destituido

El director ejecutivo de Better Homes & Finance, quien se hizo famoso por despedir a 900 empleados durante una llamada de Zoom de la empresa antes de Navidad en 2021, manifestó que se siente engañado, ya que acaba de ser despedido y reemplazado.

Vishal Garg había sido noticia en 2021 por los despidos crueles de cientos de empleados en la empresa de hipotecas digitales. Ahora, CNN informa que el 3 de agosto lo despidieron de Better, una empresa que él mismo fundó y dirigió.

El administrador de fondos de cobertura Daniel Lewis fue nombrado de inmediato director ejecutivo interino de la empresa, a pesar de que tenía apenas una semana de haber sido incorporado al consejo de administración. Según Garg, en el transcurso de esa semana, Lewis convenció al consejo para que lo destituyera. Garg afirma que Lewis luego convenció al consejo para que lo nombraran nuevo director ejecutivo.

“Me engañó”, declaró Garg a CNN. “Aseguró que le gustaba la estrategia de la empresa. Nos elogió en X y utilizó eso para ingresar a nuestro consejo de administración y ganarse nuestra confianza”.

La empresa de hipotecas digitales había sufrido numerosos reveses a lo largo de los años bajo el liderazgo de Garg, sin contar los despidos catastróficos, que llamaron la atención a nivel nacional y provocaron que el sitio web se viera inundado de reseñas negativas.

open image in gallery El director ejecutivo de Better.com, conocido por despedir a 900 empleados antes de Navidad en 2021, fue despedido recientemente de la empresa, según un informe ( Getty )

Si bien Better tenía una valoración de 8 millones de dólares durante la pandemia de COVID-19, en medio de un auge de refinanciamiento y bajas tasas de interés, ahora está valorada en 300 millones de dólares, según el informe.

A pesar de las dificultades, Garg aseguró estar a punto de revertir la situación de la empresa. Si bien las ventas cayeron de 1.500 millones de dólares en 2021 a 70 millones en 2023, este año Better va camino de alcanzar los 200 millones de dólares en ventas, según declaró Garg al medio.

El incremento se debe en parte a sus modelos de inteligencia artificial, que utiliza para agilizar el procesamiento de hipotecas, algo que hace tan solo unos años habría requerido varios días a decenas de empleados.

“Estamos ganando. Hemos triplicado el volumen de préstamos. Estamos cerca de la rentabilidad”, expresó Garg. “Estábamos en la línea de las 5 yardas después de llevar el balón hasta el final del campo desde el otro lado”.

Garg expresó que, a pesar de sus mejores esfuerzos, cree que Lewis convenció a la junta directiva de la empresa para que lo despidieran.

“No se trata de mí. Me importa que la gente ahorre y que puedan vivir el sueño americano. Así que cuando los accionistas me dijeron: ‘Tienes que dar un paso atrás’, accedí”, comentó Garg.

open image in gallery Vishal Garg, director ejecutivo de Better.com, despidió a más de 900 empleados justo antes de la temporada de fiestas ( Captura de pantalla/Vimeo/Better.com )

Garg añadió: “Sospecho que siempre quiso ser director ejecutivo. La junta directiva cometió un error”.

Es posible que los inversores coincidan con la interpretación de Garg sobre la situación. Las acciones de la compañía cayeron un 45 por ciento desde que Lewis fue nombrado nuevo director ejecutivo.

En los días posteriores, Garg contrató a un abogado para intentar recuperar su puesto. El lunes envió una carta a la junta directiva para exigir su restitución como director ejecutivo.

Garg afirma que trabajará por un dólar al año hasta que Better vuelva a ser rentable y que cuando alcance el objetivo, dejará el cargo de director ejecutivo.

“Es un reconocimiento de que llevo diez años en esto, pero la ejecución no ha sido perfecta”, sostuvo. “Espero que se solucione. Creo que el futuro de Better sigue siendo muy prometedor”.