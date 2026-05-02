China ha eliminado los aranceles a las importaciones de todos los países africanos salvo uno

La política de China que otorga a las mayores economías de África acceso a su mercado sin aranceles durante los próximos dos años entró en vigor el viernes, mientras su rival económico, Estados Unidos, busca imponer nuevos gravámenes a las importaciones bajo el impulso proteccionista de su presidente, Donald Trump.

El acuerdo con Beijing abarca a las 20 mayores economías de África, incluyendo Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia y Kenia. El gigante asiático ya había eliminado los aranceles para 33 naciones más pobres del continente, lo que supone que 53 de sus 54 países pueden optar ahora a un “trato libre de aranceles” para sus mercancías, según China.

La única que queda fuera es la pequeña nación de Eswatini, porque es la única del continente que mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán.

China dice que ayudará al desarrollo mutuo

La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado en China apuntó que el acuerdo promoverá el desarrollo común de China y África. La agencia noticiosa oficial china, Xinhua, dijo que un envío de 24 toneladas métricas de manzanas procedentes de Sudáfrica, que pasó la aduana en Shenzhen a primera hora del viernes, fue el primero en beneficiarse de la nueva política.

Según Xinhua, el Ministerio de Comercio chino indicó que esto beneficiaría especialmente a productos africanos como el cacao de Costa de Marfil y Ghana, el café y los aguacates de Kenia, y los cítricos y el vino de Sudáfrica, que antes enfrentaban aranceles de entre el 8% y el 30%.

Costa de Marfil es, con diferencia, el mayor productor de cacao del mundo, y junto a Ghana representa más de 50% del suministro global. Sudáfrica es un importante exportador de cítricos.

África se aleja de EEUU

Varias de las principales economías de África afirmaron que buscarían nuevos mercados para algunos de sus productos destinados a Estados Unidos después de que el gobierno de Trump impusiera aranceles recíprocos hace un año —en un momento dado con tasas del 30% para la más importante, Sudáfrica, y de más del 40% para otras naciones.

“Sudáfrica espera trabajar con China de una manera amistosa, pragmática y flexible”, indicó el ministro sudafricano de Comercio, Parks Tau, en febrero durante conversaciones bilaterales en China.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los amplios aranceles globales de Trump por considerarlos inconstitucionales, el presidente republicano afirmó que la Casa Blanca tenía “alternativas muy poderosas” y, de inmediato, decretó impuestos temporales a las importaciones para reemplazarlos.

China ya es el mayor socio comercial de África, un continente con 1.500 millones de personas cuya población se espera que casi se duplique hasta los 2.500 millones para 2050, de acuerdo con Naciones Unidas, cuando tendría más de una cuarta parte de la población mundial.

China domina un gran desequilibrio comercial con África

China celebró sus exenciones arancelarias como una medida para promover el desarrollo común, pero hay un gran desequilibrio comercial entre el país y África. Los países africanos adeudan a Beijing miles de millones en pagos de deuda.

El comercio China-África alcanzó un récord de 348.000 millones de dólares en 2025, aunque las exportaciones chinas al continente se incrementaron alrededor de un 25% hasta 225.000 millones de dólares, mientras que las importaciones desde allí rondaron un alza del 5%, hasta 123.000 millones de dólares, ampliando el déficit comercial para África.

China lleva mucho tiempo importando materias primas de África y enviando bienes manufacturados. Thierry Pairault, experto en China y África del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, señaló que, aunque la nueva política podría aportar algunos beneficios para los productos agrícolas, la mayoría de las exportaciones africanas de materias primas, como el petróleo y los minerales, ya no estaban sujetas a los aranceles de Beijing.

“(El presidente) Xi Jinping está posicionando a China como la antítesis del proteccionismo occidental. Este gesto pretende atraer tanto a la opinión pública africana como a los mercados globales”, escribió Pairault en un análisis publicado por China Global South Project, que analiza la relación de Beijing con países pobres.

Pero la política “solo se aplica donde (a China) casi no le cuesta nada”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.