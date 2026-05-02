EEUU advierte a navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar peajes a Irán en Ormuz

Estados Unidos advierte a las navieras que podrían enfrentar sanciones por hacer pagos a Irán para atravesar el estrecho de Ormuz de forma segura.

La alerta publicada el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) añade otra capa de presión al enfrentamiento entre Washington y Teherán por el control del estrecho.

En tiempos de paz, aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo suele pasar por el estrecho, en la desembocadura del golfo Pérsico.

Irán cerró de facto el paso al tráfico normal al atacar, y amenazar con hacerlo, a los barcos que lo cruzasen después de que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra el 28 de febrero. Después, la República Islámica ofreció a algunos buques un paso seguro desviándolos por rutas alternativas más próximas a su costa, y en ocasiones cobró por el servicio.

Ese “peaje” es el foco de la advertencia de Washington sobre las sanciones.

Las exigencias de pago podrían incluir transferencias no solo en efectivo, sino también “activos digitales, compensaciones, intercambios informales u otros pagos en especie”, como donaciones benéficas y pagos en embajadas iraníes, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“La OFAC emite esta alerta para advertir a personas estadounidenses y no estadounidenses sobre los riesgos de sanciones por realizar estos pagos al régimen iraní, o por solicitarle garantías de paso seguro. Estos riesgos existen independientemente del método de pago”, apuntó el departamento.

Estados Unidos respondió al cierre del estrecho por parte de Irán con su propio bloqueo naval el 13 de abril, que impide zarpar a los petroleros iraníes y priva a Teherán de unos ingresos que necesita para apuntalar su debilitada economía.

Según el Comando Central de Estados Unidos, desde que comenzó el bloqueo se ha ordenado dar la vuelta a 45 buques comerciales.

Trump rechaza una propuesta iraní

La advertencia se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó rápidamente la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

“Quieren llegar a un acuerdo, a mí no me satisface, así que veremos qué pasa”, señaló Trump en la Casa Blanca el viernes. El republicano no explicó cuáles consideraba sus deficiencias, pero expresó su frustración con el liderazgo iraní.

“Es un liderazgo muy desarticulado", dijo. "Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos desorientados”.

La agencia noticiosa estatal iraní, IRNA, reportó que Teherán entregó su plan a mediadores en Pakistán el jueves por la noche.

El frágil alto el fuego de tres semanas entre Estados Unidos e Irán parece mantenerse, aunque se han acusado mutuamente de violarlo. El conflicto presiona cada vez más a la economía global, elevando los precios y provocando escasez de combustible y otros productos vinculados a la industria petrolera.

Las negociaciones continuaron por teléfono después de que Trump cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán la semana pasada, dijo el presidente. Esta semana, Trump planteó un nuevo plan para reabrir el crucial paso que utilizan sus aliados del golfo para exportar su petróleo y gas.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha informado a muchos de sus homólogos regionales sobre las iniciativas de Teherán para poner fin a la guerra, según sus redes sociales. El viernes mantuvo conversaciones con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien está en contacto con los socios del bloque en el golfo Pérsico.

Irán ahorca a dos condenados por espiar para Israel

Irán reportó el sábado que ahorcó a dos hombres condenados por espiar para Israel.

El medio del poder judicial iraní, Mizanonline, identificó a los fallecidos como Yaghoub Karimpour y Nasser Bekrzadeh. Fueron ahorcados luego de que el Tribunal Supremo confirmó las sentencias de muerte que se habían dictado previamente en su contra, agregó.

De acuerdo con la publicación, Karimpour fue acusado de enviar “información sensible” a un agente del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, mientras que a Bekrzadeh se le atribuyó el envío de detalles sobre líderes gubernamentales y religiosos, así como información acerca de Natanz. La ciudad del centro de Irán alberga una instalación de enriquecimiento nuclear bombardeada por Israel y Estados Unidos el año pasado.

En las últimas semanas, las autoridades iraníes han ejecutado a más de una docena de personas por presunto espionaje y actividades terroristas.

Enviado de China ante la ONU insta a Irán a levantar restricciones

Fu Cong, el embajador de China ante Naciones Unidas, dijo el viernes que mantener el alto el fuego es “la cuestión más urgente”, así como reunir a las partes para reanudar las negociaciones de buena fe “para asegurar que se sienten las bases para la reapertura de Ormuz”.

Según Fu, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, “ha estado en contacto telefónico casi constante” con representantes de todas las partes. Beijing apoya los esfuerzos de Pakistán para mediar, agregó.

La causa del enorme sufrimiento en Irán y en los países vecinos, y de las crecientes turbulencias en la economía global, especialmente en los países en desarrollo, “es la guerra ilegítima de Estados Unidos e Israel”, manifestó Fu.

___

Los periodistas de Associated Press Collin Binkley en Washington, Nasser Karimi en Teherán y Edith Lederer en Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.