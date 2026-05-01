Apple encabeza a Wall Street con más récords a medida que los precios del crudo descienden

El mercado bursátil de Estados Unidos estableció más récords el viernes después de que Apple, Estee Lauder y otras se sumaran a la lista de empresas que reportaron ganancias más abultadas en el primer trimestre del año de lo que esperaban los analistas. El descenso en los precios del petróleo también ayudó a estabilizar los mercados bursátiles en el mundo que sí abrieron en el feriado del Día del Trabajo.

El S&P 500 subió 21,11 unidades, o 0,3%, ubicándose en 7.230,12, su más reciente máximo histórico y con el que cerró una quinta semana consecutiva de ganancias. Es su racha más larga desde 2024. El promedio industrial Dow Jones bajó 152,87 puntos, o 0,3%, a 49.499,27, y el compuesto Nasdaq avanzó 222,13 hasta 25.114,44, sumándole 0,9% a su propio récord.

Apple encabezó el avance después de que el productor del iPhone reportara ganancias e ingresos más sólidos en el último trimestre de lo que los analistas esperaban. Al ser una de las acciones de mayor peso en Wall Street por tamaño total, el repunte de la compañía, de 3,3%, fue por mucho la fuerza más potente que impulsó al S&P 500.

En general, a la larga los precios de las acciones siguen la trayectoria de las ganancias corporativas, y las empresas de Estados Unidos han estado superando ampliamente las expectativas de resultados en los primeros tres meses de 2026. Eso ocurre incluso a pesar de que la guerra contra Irán y los altos precios del petróleo han deteriorado la confianza de muchos hogares estadounidenses.

Las acciones de Estee Lauder ascendieron 3,4% tras reportar resultados mejores de lo esperado, gracias en parte a su fortaleza en China, y la empresa elevó algunas de sus previsiones financieras. Por su parte, Sandisk saltó 8,3% después de que el fabricante de almacenamiento para computadoras superara ampliamente las expectativas de los analistas sobre ganancias, gracias en parte a una demanda voraz por parte de los centros de datos.

La principal incertidumbre para la economía mundial es hacia dónde se dirigen los precios del petróleo debido a la guerra contra Irán. Los precios del crudo se dispararon esta semana por el temor de que el conflicto haga que el estrecho de Ormuz siga cerrado durante mucho tiempo. Eso mantendría a los buques petroleros en el golfo Pérsico, en lugar de entregar crudo a clientes en diversas partes del mundo.

Pero esos movimientos se han revertido con rapidez a lo largo de la guerra, a medida que oscilan las esperanzas de que el estrecho sea reabierto. El viernes, el precio de un barril de crudo Brent —el referente internacional— cayó 2%, ubicándose en 108,17 dólares. El Brent se vendía a poco más de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,40% a 4,38% a última hora del jueves.

Muchos mercados bursátiles del mundo estuvieron cerrados por el Día del Trabajo. Entre los índices que siguieron operando, el Nikkei 225 de Tokio subió 0,4% y el FTSE 100 de Londres bajó 0,1%.

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Los periodistas de la AP Matt Ott y Elaine Kurtenbach contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.