Ghana, último país africano que rechaza un acuerdo sanitario con EEUU por intercambio de datos

Ghana rechazó un acuerdo de salud propuesto con Estados Unidos por preocupaciones sobre la privacidad de los datos y ahora busca un nuevo convenio, informó un funcionario el viernes. Es el último país africano que rechaza la iniciativa por inquietudes similares.

El pacto incluía disposiciones que habrían permitido a entidades estadounidenses acceder a los datos sanitarios sensibles de Ghana sin las salvaguardas necesarias, indicó Arnold Kavaarpuo, director ejecutivo de la Comisión de Protección de Datos de Ghana.

El alcance del acceso a los datos que se solicitaba en virtud del acuerdo “iba mucho más allá de lo que normalmente se requeriría”, declaró Kavaarpuo a The Associated Press.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el departamento no revela detalles de sus negociaciones bilaterales. “Seguimos buscando maneras de reforzar la asociación bilateral entre nuestros países”, añadió el vocero, que habló bajo condición de anonimato para abordar el asunto.

En el marco del enfoque “Estados Unidos primero" del gobierno del presidente, Donald Trump, respecto a la financiación sanitaria extranjera, Estados Unidos ha suscrito iniciativas de este tipo con más de 30 países, la mayoría en África. El nuevo enfoque, que se puso en marcha a finales del año pasado, sustituye los acuerdos sanitarios previos amparados por la ahora desmantelada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Con estas iniciativas, la Casa Blanca ofrece cientos de millones de dólares en financiación a algunos de los países africanos más golpeados por los recortes de su ayuda humanitaria, para respaldar sus sistemas de salud pública y ayudar a combatir brotes de enfermedades.

Pero los acuerdos han suscitado dudas sobre cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos. En febrero, Zimbabue indicó que rechazó la propuesta por cuestiones relacionadas con los datos sanitarios, la equidad y la soberanía. También se informó que Zambia se había opuesto a una parte de su acuerdo, aunque no se ha tomado ninguna decisión.

Activistas en África afirman que los pactos suelen carecer de las salvaguardas adecuadas para el uso de los datos y que en ocasiones son restrictivos con respecto de a quién se ayuda —como en Nigeria, donde Estados Unidos se comprometió a apoyar principalmente a proveedores de atención sanitaria vinculados a organizaciones cristianas.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, también citó “enormes preocupaciones” sobre el intercambio de datos en declaraciones a reporteros acerca de estas iniciativas.

Ghana dice que no se requiere aprobación previa para uso de datos

En virtud del acuerdo propuesto, valorado en alrededor de 300 millones de dólares, Kavaarpuo indicó que Ghana habría recibido unos 109 millones de dólares en financiación estadounidense durante cinco años, con inversiones complementarias procedentes del gobierno ghanés.

Kavaarpuo, cuya agencia participó directamente en las conversaciones, mencionó una salvedad según la cual se podría identificar a individuos cuando se considerara necesario en relación con datos sanitarios sensibles.

“Eso, en la práctica, equivalía a externalizar la arquitectura de datos sanitarios del país a un organismo extranjero”, manifestó. “El acuerdo propuesto de intercambio de datos contemplaba el acceso no solo a conjuntos de datos sanitarios, sino también a metadatos, paneles de control, herramientas de elaboración de informes, modelos de datos y diccionarios de datos”.

La propuesta también habrían permitido que hasta 10 entidades estadounidenses accedieran a esos datos sin que Ghana tuviera que conceder aprobación previa para el uso que se necesitara darles, agregó.

“No tuvimos la sensación de que Ghana tuviera ningún control real en materia de gobernanza en cuanto a cómo se iban a utilizar los datos. Era más o menos que, si emprendían una acción, notificarían al país. Así que no era un esquema de aprobación previa”, sostuvo.

Kavaarpuo añadió que Ghana ha comunicado a Estados Unidos su decisión de rechazar la propuesta y solicitó una mejora de las condiciones para alcanzar un acuerdo mejor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.