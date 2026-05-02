Sacerdote crítico con la ofensiva migratoria de Trump es nombrado obispo de Virginia Occidental

El próximo obispo para los católicos de Virginia Occidental será un defensor de los inmigrantes nacido en El Salvador que se ha opuesto a las políticas de mano dura contra la inmigración del presidente Donald Trump.

El papa León XIV anunció el viernes el nombramiento del reverendísimo Evelio Menjivar-Ayala, obispo auxiliar en Washington, D.C., como nuevo líder de la Diócesis de Wheeling-Charleston, que abarca Virginia Occidental, uno de los estados con menor diversidad racial del país.

Menjivar-Ayala, de 55 años, huyó de la guerra civil de El Salvador cuando era adolescente a finales de la década de 1980 y, con el tiempo, cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1990, según contó a The Associated Press en una entrevista el año pasado. Pero en “un par de semanas” obtuvo protección humanitaria; más tarde se le concedió una visa como trabajador religioso y se convirtió en ciudadano estadounidense hace dos décadas.

Aun así, se siente cercano a los inmigrantes que han quedado atrapados por las redadas, incluido el aumento de operativos federales de las fuerzas del orden en Washington el año pasado, porque “ese podría haber sido yo”, manifestó en 2025.

La Iglesia católica ha abogado durante mucho tiempo por un trato humano a los migrantes y refugiados en Estados Unidos y en todo el mundo. Menjivar-Ayala y otros líderes eclesiásticos en el país han condenado enérgicamente las políticas de deportación masiva del gobierno de Trump, al tiempo que han reafirmado el derecho de una nación a controlar sus fronteras y han instado a la reconciliación.

Promete dar prioridad a los marginados

Menjivar-Ayala no mencionó las políticas migratorias ni a Trump en su discurso del viernes; en su lugar, se centró en su deseo de ser aceptado por los habitantes de Virginia Occidental y en su disposición a escuchar a la comunidad. Una parte de su discurso fue en español.

“Tengo mucho que aprender, pero mi corazón está listo y completamente abierto”, expresó. “Sobre todo, quiero escuchar a los pobres. A quienes están en los márgenes de la Iglesia y de la sociedad. A los trabajadores, a los inmigrantes, porque, como dice Mateo 25, la manera en que tratamos al más pequeño es la manera en que tratamos a Jesús”.

En la arquidiócesis de Washington, que incluye el Distrito de Columbia y partes de Maryland, más del 40% de los feligreses son latinos. En Virginia Occidental —que está cubierta en su totalidad por la diócesis de Wheeling-Charleston— solo el 2,4% de la población es latina y el 92,6% de sus 1,77 millones de residentes se identifica como blanca, según el Censo de Estados Unidos.

Menjivar-Ayala reemplaza al reverendísimo Mark Brennan, de 79 años, quien ha servido como obispo de Virginia Occidental desde 2019. Brennan asumió el cargo tras un escándalo por el acoso sexual a adultos por parte de un exobispo y el gasto ostentoso de dinero de la Iglesia. En una conferencia de prensa conjunta en Wheeling el viernes, Brennan recordó a los habitantes de Virginia Occidental que muchos en Estados Unidos provienen de otro lugar.

“Pero él ama a toda la gente de aquí. No va a ser obispo solo para un grupo dentro de la diócesis. Será obispo para toda la gente. Se los puedo asegurar”.

El nuevo obispo, que ha pasado su carrera ministerial en la capital del país y comunidades aledañas, trabajará en una región menos católica y más rural, supervisando a los 61.000 católicos de la diócesis y 92 parroquias en todo Virginia Occidental.

Al tiempo que reconoció la belleza de las montañas y los recursos naturales de Virginia Occidental, señaló que muchas personas en uno de los estados más pobres del país “siguen soportando dificultades, marginación e inequidad”.

Elogiado por defender a los inmigrantes

El cardenal Robert McElroy, de Washington, elogió la defensa de los migrantes por parte de Menjivar-Ayala durante su etapa en la capital y afirmó en un comunicado que “su pasión por la justicia y su atención sensible a las comunidades hispana e inmigrante de nuestra arquidiócesis han sembrado semillas de gracia que darán una cosecha aquí durante décadas”.

En un artículo que escribió el año pasado para el Catholic Standard, el periódico oficial de la arquidiócesis de Washington, Menjivar-Ayala se pronunció contra el trato a los inmigrantes por parte del gobierno de Trump.

“Cada día esta situación empeora y se vuelve más ominosa”, escribió Menjivar-Ayala. “Desde hace semanas, el gobierno federal ha emprendido una campaña de ‘conmoción y pavor’ de amenazas agresivas y operaciones muy visibles de legalidad cuestionable que van mucho más allá de la mera ‘aplicación’ de las leyes migratorias”.

Menjivar-Ayala, cuyo nombramiento llega unas semanas después del desacuerdo del papa con Trump por la guerra de Estados Unidos contra Irán, será instalado como obispo en una ceremonia el 2 de julio. La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el nombramiento de Menjivar-Ayala.

Otro sacerdote nacido en América Latina también fue nombrado obispo en Estados Unidos el viernes. El reverendo John Gomez comenzará su gestión en la Diócesis de Laredo, Texas, el 30 de junio. Gomez nació en Colombia, llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 2002 y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2021, según su diócesis actual en Tyler, Texas. En un comunicado, el obispo Gregory Kelly, de Tyler, elogió su “compromiso con el ministerio hispano”.

El primer nombramiento de un obispo estadounidense por parte del papa León, dos semanas después de su propia elección en mayo de 2025, fue el de un exrefugiado: Michael Pham, quien nació en Vietnam y se convirtió en obispo de San Diego, California.

El número de ordenaciones sacerdotales en Estados Unidos ha disminuido durante décadas, lo que hace que el clero nacido en el extranjero sea esencial para muchas parroquias en todo el país.

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Dell’Orto informó desde Minneapolis.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.