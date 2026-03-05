China fija una meta de crecimiento más baja del 4,5% al 5% para 2026 ante un panorama complejo

China dio señales de continuidad más que de cambio para su economía al anunciar el jueves un objetivo de crecimiento ligeramente menor para este año, en medio de una caída del sector inmobiliario y otras dificultades internas, así como una creciente incertidumbre en el exterior.

El primer ministro Li Qiang anunció un objetivo de crecimiento anual del 4,5% al 5% en su informe presentado a la sesión inaugural de la reunión de este año de la Asamblea Popular Nacional. Eso se compara con el crecimiento real de 5% del año pasado y con un objetivo de alrededor de 5% en los tres años anteriores. Es el objetivo de crecimiento más bajo desde 1991.

“Si bien reconocemos nuestros logros, también tenemos plena claridad sobre las dificultades y los desafíos que enfrentamos”, dijo Lee al leer gran parte del informe de 35 páginas en un discurso de más de una hora.

Los líderes de China se esfuerzan por equilibrar la búsqueda de dos objetivos: reactivar la economía renqueante impulsando el gasto interno y al mismo tiempo avanzar en las ambiciones del máximo dirigente, Xi Jinping, de convertir a China en un líder mundial en IA, robótica y otras tecnologías avanzadas. En línea con la estrategia del gobierno en los últimos años, el informe anual del jueves indicó que seguiría apoyando la demanda interna, pero sin desplegar ningún gran estímulo nuevo para impulsar el crecimiento a corto plazo.

China enfrenta “un panorama grave y complejo”

En su proyecto de presupuesto para 2026, el gobierno también recortó el aumento anual del gasto en defensa de China a 7%, frente al 7,2% de los últimos años. Se prevé que la Asamblea, de casi 3.000 miembros —un órgano en gran medida ceremonial que respalda políticas fijadas por los líderes del Partido Comunista— apruebe el informe anual y el presupuesto en su sesión de clausura la próxima semana, junto con un plan quinquenal que establecerá las prioridades de política hasta 2030.

China lidia con guerras arancelarias y guerras reales. Al igual que gran parte de Asia, depende en gran medida del petróleo y el gas natural de Oriente Medio, y la guerra en Oriente Medio ha elevado los precios y amenazado los suministros.

El informe señaló que el libre comercio está bajo una grave amenaza, y señaló el aumento de los riesgos geopolíticos. En el plano interno, destacó un desequilibrio “agudo” entre una fuerte oferta manufacturera y una demanda débil, así como el desafío de pasar a nuevos motores de crecimiento.

“Rara vez en muchos años nos hemos encontrado con un panorama tan grave y complejo, en el que los impactos y desafíos externos se entrelazaban con numerosas dificultades internas”, dijo Li en su informe.

Impulsar el consumo llevará tiempo

Con la economía interna estancada, China ha mantenido el crecimiento mediante las exportaciones. Su superávit comercial se disparó a un récord de casi 1,2 billones de dólares el año pasado, aunque las exportaciones a Estados Unidos cayeron después de que el presidente Donald Trump aumentara drásticamente los aranceles. Pero el auge de las exportaciones a otros países ha encontrado resistencia por parte de gobiernos preocupados por sus propias industrias y trabajadores.

Li se comprometió a mejorar el nivel de vida e impulsar el gasto de los consumidores, que se ha rezagado a medida que los chinos se han apretado el cinturón, sintiendo el impacto de una caída del sector inmobiliario que presiona los precios de la vivienda y ha eliminado cientos de miles de empleos.

El informe indicó que el gobierno emitirá bonos por 250.000 millones de yuanes (36.000 millones de dólares) para reembolsos a consumidores que entreguen autos, electrodomésticos y otros productos usados a cambio de nuevos. Li señaló que se utilizarán políticas específicas por ciudad para controlar la nueva oferta de vivienda y reducir las propiedades sin vender, con el fin de estabilizar el mercado.

Esas son preocupaciones reales, afirmó He Meiru, un agente inmobiliario del sur de China. Su ingreso mensual ronda los 10.000 yuanes (1.400 dólares), menos de un tercio de lo que era cinco años atrás, y comentó que tiene suerte si cierra un trato cada dos meses. “Ha sido un periodo duro para muchos: es difícil encontrar trabajo, la gente no tiene dinero”, manifestó.

Además de la recuperación del mercado inmobiliario, se necesita más gasto en bienestar social y una mayor seguridad laboral para lograr que las familias gasten una mayor parte de sus ahorros, señaló Ecaterina Bigos, de AXA Investment Managers.

“Reactivar la demanda interna es clave para un crecimiento sostenido a largo plazo; sin embargo, reorientar a China hacia niveles más altos de consumo interno llevará tiempo”, indicó Bigos.

China ha depurado a su cúpula militar

El aumento del gasto en defensa a 1,9 billones de yuanes (270.000 millones de dólares) se produce en el contexto de una amplia depuración de funcionarios militares por acusaciones de corrupción.

Los analistas creen que las destituciones buscan tanto reformar y modernizar al ejército como garantizar el control del Partido Comunista sobre el Ejército Popular de Liberación.

Nueve mandos militares estuvieron entre 19 delegados destituidos de la Asamblea Popular Nacional antes de la reunión de este año.

El informe de este año a la Asamblea reiteró el compromiso del gobierno con “el liderazgo absoluto del Partido sobre las fuerzas armadas del pueblo”. Luego añadió una nueva línea: “Guiados por el principio de garantizar la lealtad política en el ejército, seguiremos mejorando la conducta política militar”.

Chan informó desde Hong Kong. La periodista de The Associated Press Huizhong Wu contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.