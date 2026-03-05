Los mercados asiáticos se disparan tras el repunte en Wall Street y la calma en el sector petrolero

Los precios de las acciones abrieron el jueves con fuertes ganancias en Asia después de un repunte en Wall Street. El Kospi de Corea del Sur recuperó el 12% que había perdido el día anterior.

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 4,4%.

Las acciones en Estados Unidos se recuperaron después de que se estabilizaron los precios del petróleo y se publicaron informes que ofrecían actualizaciones alentadoras sobre el estado de la economía estadounidense.

El indicador S&P 500 subió el miércoles un 0,8% para eliminar buena parte de sus pérdidas desde que comenzó la guerra con Irán. El Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,5% y el compuesto Nasdaq avanzó un 1,3%.

La incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio ha estremecido a los mercados financieros esta semana, y la mayoría ha tomado como referencia lo que sucede con los precios del petróleo.

Los precios del petróleo se estabilizaron durante la jornada del miércoles.

Luego de superar brevemente los 84 dólares, el precio de un barril de crudo Brent, referente internacional, cerró en 81,40 dólares, ubicándose nuevamente en los niveles del día anterior. El petróleo de referencia estadounidense sumó un 0,1% hasta cerrar en 74,66 dólares por barril.

