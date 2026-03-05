Nepal vota en sus primeras elecciones tras las protestas juveniles de 2025

Los centros de votación abrieron el jueves en Nepal para los primeros comicios generales desde que un violento levantamiento el año pasado, liderado por jóvenes, obligó al gobierno a dejar el poder.

Las fuerzas de seguridad patrullaban las calles y custodiaban los centros de votación en todo el país del Himalaya, con unos 30 millones de habitantes, mientras los votantes hacían fila para emitir su voto. El conteo comenzará más tarde el jueves y los resultados oficiales se esperan para el fin de semana.

Funcionarios apuntaron que tanto la campaña electoral como la votación transcurrían de forma pacífica y que no se reportaron problemas.

“Hay un enorme entusiasmo por estas elecciones entre la gente y esperamos que la participación sea de al menos el 65%”, dijo el jefe interino de la Comisión Electoral, Ram Prasad Bhandari.

Las autoridades prohibieron la circulación de vehículos en las calles y vetaron los mítines políticos y las concentraciones públicas. Todas las formas de campaña electoral están prohibidas el día de las elecciones.

Los votantes se formaron ante los centros de votación incluso antes de que abrieran a las siete de la mañana.

“Estoy aquí para votar con la esperanza de traer nuevos cambios a Nepal. Eso es lo que todos buscamos y de eso trató toda la revuelta de la Generación Z”, indicó Hari Sharan Giri, un pintor de 70 años.

Otros esperaban que los comicios produzcan cambios positivos en la nación.

Sanjiya Shrestha, quien caminó hasta el centro de votación a pesar de tener una discapacidad visual, comentó que sentía que “puedo cumplir una responsabilidad como persona y como ciudadana, porque cada uno de nuestros votos importa”.

Casi 19 millones de personas están llamadas a las urnas, indicó la Comisión Electoral.

Los votantes eligen de forma directa a 165 miembros de la Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento. Los 110 escaños restantes se asignarán mediante un sistema de representación proporcional, en el que los partidos nominan a legisladores en función de la proporción de votos que reciban.

La elección está considerada ampliamente como una contienda a tres bandas, marcada por la frustración de los votantes ante la corrupción generalizada y por las exigencias de más responsabilidades al gobierno.

El Partido Nacional Independiente, fundado en 2022, parte como favorito y plantea un importante desafío a las dos formaciones que han dominado la política nepalí durante mucho tiempo: el Congreso Nepalí y el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado).

El candidato a primer ministro del nuevo partido es el rapero convertido en político Balendra Shah, quien logró la alcaldía de la capital, Katmandú, en 2022 y se consolidó como una figura destacada en el levantamiento de 2025 que expulsó al ex primer ministro Khadga Prasad Oli.

Shah, de 35 años, ha aprovechado el malestar popular contra los partidos políticos tradicionales. La cobertura sanitaria y la educación para los más pobres fueron ejes de su campaña.

Las protestas contra la corrupción y la mala gestión comenzaron por una prohibición de las redes sociales, antes de convertirse en una revuelta popular contra el gobierno. Decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas cuando los inconformes atacaron edificios gubernamentales y la policía abrió fuego contra ellos.

Aunque el Congreso y los comunistas conservan una base leal de votantes, el partido de Shah ha congregado las mayores multitudes durante la campaña, lo que pone de manifiesto su creciente atractivo entre los votantes más jóvenes que buscan una alternativa.

Shah fue uno de los primeros en llegar a un centro de votación habilitado en una escuela en Katmandú. Vive en la capital, pero se presenta contra Oli por un distrito del sureste del país.

El próximo gobierno heredará desafíos abrumadores: deberá cumplir con los cambios exigidos en las protestas del año pasado, enfrentar la corrupción arraigada y gestionar con cuidado su relación con sus poderosos vecinos, India y China.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.