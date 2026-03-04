Juez: Empresas tienen derecho a reembolsos por aranceles de Trump anulados por Corte Suprema

En un revés para el gobierno del presidente Donald Trump, un juez federal en Nueva York falló el miércoles que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles que pagaron antes de que fueran anulados por la Corte Suprema federal el mes pasado.

El juez Richard Eaton, de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, escribió que “todos los importadores registrados” tienen “derecho a beneficiarse” del fallo de la Corte Suprema que anuló los amplios impuestos a las importaciones que ordenó Trump el año pasado al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

La Corte Suprema determinó que los aranceles que Trump impuso bajo la ley de poderes de emergencia eran inconstitucionales, incluidos los llamados aranceles “recíprocos” que aplicó a casi todos los demás países.

En su fallo, Eaton escribió que sólo él “escuchará los casos relacionados con el reembolso de aranceles de la IEEPA”. El fallo aporta cierta claridad sobre el proceso de reembolso de aranceles, algo que la Corte Suprema ni siquiera mencionó en su decisión del 20 de febrero. El abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de comercio de Estados Unidos, señaló que prevé que el gobierno presente una apelación o “solicite una suspensión para ganar más tiempo para que la aduana de Estados Unidos cumpla”.

El gobierno federal recaudó hasta mediados de diciembre más de 130.000 millones de dólares gracias a los ahora extintos aranceles y, en última instancia, podría verse obligado a realizar reembolsos por 175.000 millones de dólares, según cálculos del Penn Wharton Budget Model.

Eaton se pronunció en específico sobre un caso presentado por Atmus Filtration, una empresa con sede en Nashville, Tennessee, que fabrica filtros y otros productos de filtración, y que reclama el derecho a un reembolso arancelario.

Todos los bienes que pasan por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) ingresan a un proceso llamado “liquidación”, que es cuando la agencia emite su contabilidad final de lo que se adeuda. Una vez liquidados, los importadores tienen 180 días para impugnar formalmente los aranceles. Después de que se cierra ese plazo, la liquidación es legalmente definitiva.

El juez ordenó a la aduana que deje de cobrar los aranceles de la IEEPA que la Corte Suprema anuló el mes pasado sobre los bienes que pasan por el proceso de liquidación. Y si los bienes ya habían superado esa parte del proceso, la agencia tendría que recalcularlos sin los aranceles.

“Esta es una gran decisión para los importadores y consumidores que pagaron”, dijo Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Nueva York. “Mantendrá ocupados a los agentes aduanales. Debería facilitar las cosas para los tribunales, y poner en marcha un proceso para aquellos importadores que pagaron dentro de los últimos 180 días”.

Otro tribunal federal rechazó el lunes el intento del gobierno federal de ralentizar el proceso de reembolsos. La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal inició la siguiente fase del proceso de reembolso al remitirlo al tribunal de comercio de Nueva York.

Ahora la CBP debe encontrar la manera de tramitar los reembolsos. La agencia reembolsa aranceles de forma rutinaria cuando se ha presentado algún tipo de error, pero su sistema “no fue diseñado para un reembolso masivo”, indicó la abogada comercial Alexis Early, socia de Bryan Cave Leighton Paisner. “Todo está en los detalles del proceso administrativo”.

Anderson informó desde Nueva York. La periodista de The Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó a este despacho.

