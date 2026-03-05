Congreso de Brasil ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

El Senado de Brasil ratificó el miércoles por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre el bloque Mercosur y la Unión Europea, el cual está cada vez más cerca de ser implementado luego de una medida similar en la cámara baja del país. El pacto busca integrar un mercado total de más de 700 millones de personas.

Argentina y Uruguay ya ratificaron el acuerdo, el cual estuvo en negociación durante más de 25 años. Se tiene previsto que Paraguay haga lo mismo. Bolivia, el miembro más reciente de bloque comercial sudamericano, no participó en las negociaciones, pero puede sumarse al pacto en los próximos años.

Brasil es, por mucho, la economía más grande de Mercosur, con un PIB estimado en más de 2,3 billones de dólares en 2025. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los principales impulsores del acuerdo, que aún debe ser validado por el máximo tribunal de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió homenaje en repetidas ocasiones a Lula por sus esfuerzos para concretar el acuerdo a pesar de la oposición en Europa. Según los líderes, todas las economías involucradas suman un PIB de 22 billones de dólares.

Diplomáticos brasileños y el vicepresidente Geraldo Alckmin han dicho que el acuerdo podría entrar en vigor parcialmente en cuestión de meses a pesar del caso legal en Europa, algo con lo que Von der Leyen coincide.

“El Congreso de Brasil ha mostrado una vez más su madurez institucional y una medida como esta demuestra que está del lado de nuestra sociedad”, señaló el presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, después de ratificarse el pacto.

Los dos bloques firmaron el acuerdo comercial transatlántico el 17 de enero, poniendo fin a un estancamiento de 25 años debido a las preocupaciones de agricultores europeos sobre una posible competencia desleal.

Sin embargo, Agricultores europeos a bordo de tractores han bloqueado carreteras en los últimos meses y lanzaron fuegos artificiales en Bruselas en protesta contra el acuerdo comercial.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los críticos del acuerdo, ha exigido salvaguardas para vigilar y contener una gran disrupción económica en la Unión Europea, incrementar las regulaciones en las naciones de Mercosur —como restricciones a los pesticidas— e intensificar la inspección de importaciones en los puertos de la Unión Europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.