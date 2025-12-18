Agricultores y ganaderos europeos protestan en Bruselas contra un acuerdo comercial con Mercosur

Agricultores y ganaderos en tractores bloquearon carreteras y utilizaron pirotecnia en Bruselas el miércoles durante una cumbre de líderes de la Unión Europea, lo que llevó a la policía a responder con gases lacrimógenos y cañones de agua mientras los manifestantes protestaban contra un importante acuerdo de libre comercio con naciones sudamericanas.

Los productores temen que el acuerdo afecte a sus medios de vida, y hay una preocupación política más amplia a que también pueda impulsar el apoyo a la ultraderecha.

También se esperaba que miles de agricultores asistieran a marchas paralelas de sindicatos agrarios que convergerían en la plaza de Luxemburgo, a un tiro de piedra del Parlamento Europeo y el edificio Europa donde se reunían los líderes de los 27 miembros de la UE. Tenían previsto abordar posibles enmiendas al pacto comercial o un retraso en la firma del documento.

La agenda de la cumbre también incluía una propuesta para confiscar activos rusos y dedicarlos a Ucrania.

Los reparos sobre el acuerdo van en aumento

El miércoles, Italia señaló que también tenía reservas, uniéndose a la oposición liderada por Francia a la firma del gran acuerdo de libre comercio transatlántico entre la UE y los cinco países activos del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El acuerdo eliminaría progresivamente los aranceles sobre casi todos los bienes comercializados entre los dos bloques durante los próximos 15 años.

Preocupados por una ultraderecha en auge que reúne apoyo criticando el acuerdo, los franceses han exigido salvaguardas para monitorear y detener grandes disrupciones económicas en la UE, regulaciones aumentadas en las naciones del Mercosur como restricciones a pesticidas, y más inspecciones de importaciones en los puertos de la UE.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo al Parlamento italiano el miércoles que firmar el acuerdo en los próximos días "sería prematuro".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está decidida a firmar el acuerdo, pero necesita el respaldo de al menos dos tercios de las naciones de la UE.

La oposición de Italia daría a Francia suficientes votos para vetar la firma.

"Esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse (al acuerdo), sino que tiene la intención de aprobar el acuerdo sólo cuando incluya garantías recíprocas adecuadas para nuestro sector agrícola", dijo Meloni.

El acuerdo podría ser un contrapeso a China y Estados Unidos

El acuerdo lleva 25 años en negociación. Una vez ratificado, cubriría un mercado de 780 millones de personas y una cuarta parte del producto interno bruto mundial. Los partidarios dicen que ofrecería una clara alternativa a los controles de exportación de Beijing y a la ofensiva arancelaria de Washington, mientras que los detractores dicen que socavará tanto las regulaciones ambientales como el sector agrícola emblemático de la UE.

También se trata de competencia estratégica entre las naciones occidentales y China sobre América Latina, dijo Agathe Demarais, investigadora principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Un fracaso en la firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur corre el riesgo de acercar las economías latinoamericanas a la órbita de Beijing", dijo.

A pesar de la probabilidad de un retraso, Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, todavía indicaban en sus previsiones la firma del acuerdo en Brasil el sábado.

"Tenemos que deshacernos de nuestras sobredependencias, y esto solo es posible a través de una red de acuerdos de libre comercio", dijo Von der Leyen. “Es de enorme importancia que obtengamos luz verde para Mercosur.”

Agitación de Sudamérica por los retrasos

Las tensiones políticas que han marcado al Mercosur en los últimos años —especialmente entre el presidente de extrema derecha de Argentina, Javier Milei, y el centroizquierdista Lula da Silva de Brasil, los dos principales socios del bloque— no han alterado la disposición de los líderes sudamericanos para sellar una alianza con Europa que resultará en beneficios para su producción agrícola.

El Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone dijo que seguía siendo optimista sobre que el tratado pudiera firmarse.

Lula ha sido uno de los promotores más fervientes del acuerdo desde la economía más grande de Sudamérica. Como anfitrión de la próxima cumbre, el presidente brasileño apuesta por cerrar el acuerdo el sábado y lograr un gran logro diplomático antes de las elecciones generales del próximo año, en las que buscará la reelección.

En una reunión de gabinete el miércoles, Lula se mostró claramente irritado por las posiciones de Italia y Francia. Dijo que el sábado sería un momento decisivo para el acuerdo.

"Si no lo hacemos ahora, Brasil no hará más acuerdos mientras yo sea presidente", dijo Lula, agregando que el acuerdo "defendería el multilateralismo" mientras Trump persigue el unilateralismo.

Milei, un cercano aliado ideológico de Trump, también apoya el acuerdo y ha señalado que Mercosur no debería verse como un escudo, sino como "una “lanza” para penetrar en los mercados globales.

Los periodistas de Associated Press Debora Rey en Buenos Aires y Mark Carlson en Bruselas contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.