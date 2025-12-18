EEUU anuncia un enorme paquete de venta de armas a Taiwán de más de 10.000 millones de dólares

El gobierno de Donald Trump ha anunciado un paquete masivo de ventas de armas a Taiwán valorado en más de 10.000 millones de dólares que incluye misiles de alcance medio, obuses y drones, una medida que seguramente enfurecerá a China.

El Departamento de Estado anunció las ventas el miércoles por la noche durante un discurso televisado a nivel nacional por el presidente Donald Trump, quien apenas mencionó temas de política exterior y no habló en absoluto sobre China o Taiwán. Las tensiones entre Estados Unidos y China han fluctuado durante el segundo mandato de Trump, en gran parte por el comercio y los aranceles, pero también por la creciente agresividad de China hacia Taiwán, que Beijing ha dicho que debe reunificarse con el continente.

Los ocho acuerdos de venta de armas anunciados el miércoles cubren 82 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, o HIMARS, y 420 sistemas de misiles tácticos del ejército, o ATACMS, similares a los que Estados Unidos proporcionó a Ucrania durante el gobierno de Biden para defenderse de Rusia, valorados en más de 4.000 millones de dólares. También incluyen 60 sistemas de obuses autopropulsados y equipo relacionado valorado en más de 4.000 millones de dólares y drones valorados en más de 1.000 millones de dólares.

Otras ventas en el paquete incluyen software militar valorado en más de 1.000 millones de dólares, misiles Javelin y TOW valorados en más de 700 millones de dólares, repuestos para helicópteros valorados en 96 millones de dólares y kits de reacondicionamiento para misiles Harpoon valorados en 91 millones de dólares.

En declaraciones separadas pero casi idénticas, el Departamento de Estado dijo que las ventas sirven a “los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos al apoyar los continuos esfuerzos del receptor para modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble”.

“Las ventas propuestas ayudarán a mejorar la seguridad del receptor y a mantener la estabilidad política, el equilibrio militar y el progreso económico en la región”, dijeron las declaraciones.

Según la ley federal, Estados Unidos está obligado a ayudar a Taiwán con su autodefensa, un punto que se ha vuelto cada vez más polémico con China, que ha prometido tomar Taiwán por la fuerza si es necesario.

En un comunicado el jueves, el Ministerio de Defensa de Taiwán expresó su gratitud a Estados Unidos por la venta de armas, que dijo ayudaría a Taiwán a mantener “capacidades de autodefensa suficientes” y a proporcionar fuertes capacidades de disuasión. El fortalecimiento de la defensa de Taiwán “es la base para mantener la paz y la estabilidad regional”, dijo el ministerio.

El ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, agradeció de manera similar a Estados Unidos por su “apoyo a largo plazo a la seguridad regional y las capacidades de autodefensa de Taiwán”, que dijo son clave para disuadir un conflicto en el estrecho de Taiwán, el cuerpo de agua que separa a Taiwán del continente chino.

Las ventas de armas se producen mientras el gobierno de Taiwán se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa al 3,3% del producto interno bruto de la isla el próximo año y alcanzar el 5% para 2030. El aumento se produjo después de que Trump y el Pentágono solicitaran que Taiwán gastara hasta el 10% de su PIB en su defensa, un porcentaje muy por encima de lo que Estados Unidos o cualquiera de sus principales aliados gastan en defensa. La demanda ha enfrentado resistencia del partido opositor KMT de Taiwán y de parte de su población.

El presidente taiwanés Lai Ching-te anunció el mes pasado un presupuesto especial de 40.000 millones de dólares para compras de armas, incluyendo la construcción de un sistema de defensa antiaérea con capacidades de detección e interceptación de alto nivel llamado Taiwan Dome. El presupuesto se asignará durante ocho años, de 2026 a 2033.

El aumento de la asistencia militar de Estados Unidos a Taiwán fue anticipado en la legislación adoptada por el Congreso que Trump se espera firme en breve.

La semana pasada, la embajada china en Washington denunció la legislación, conocida como la Ley de Autorización de Defensa Nacional, diciendo que señala injustamente a China como un agresor.

“El proyecto de ley ha seguido promoviendo la narrativa de la ‘amenaza china’, abogando por el apoyo militar a Taiwán, abusando del poder estatal para perseguir el desarrollo económico chino, limitando el comercio, los intercambios económicos y entre personas entre China y Estados Unidos, socavando la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China y perturbando los esfuerzos de ambas partes para estabilizar las relaciones bilaterales”, dijo la embajada de Beijing en Washington después de que la legislación fuera aprobada por la Cámara.

“China deplora y se opone firmemente a esto”, dijo.

El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley el miércoles.

Mistreanu informó desde Beijing. El periodista de video de AP Johnson Lai en Taipéi, Taiwán, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.