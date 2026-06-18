Adolescentes con ganas de trabajar enfrentan una frustrante búsqueda de empleo de verano

Jaelyn Chester le atenderá en su mesa o repondrá sus estantes. Lavará sus platos o fregará sus inodoros. Si tan solo alguien le diera una oportunidad a esta joven de 17 años.

“He buscado en todas partes”, comenta Chester, una estudiante de calificaciones extraordinarias, estrella del baloncesto en la secundaria y aspirante a ingeniera que ha inundado su comunidad con decenas de solicitudes. “No estoy desempleada porque sea incompetente. Estoy desempleada porque nadie está contratando”.

El trabajo de verano, un rito de iniciación para generaciones de adolescentes estadounidenses, no es tan fácil de conseguir.

Los datos federales muestran que cerca de un tercio de los jóvenes de entre 16 y 19 años en Estados Unidos trabajaron el verano pasado, lejos del máximo de alrededor del 60% de finales de la década de 1970. Las previsiones pesimistas de los expertos se combinan con reportes de jóvenes frustrados y sin empleo en todo el país para conformar una perspectiva estacional que dista mucho de ser positiva.

"Las oportunidades para los trabajadores que dan sus primeros pasos en el terreno profesional empezaron a agotarse”, señala Nicole Bachaud, economista de ZipRecruiter, apuntando que los adolescentes están entre los “grupos más marginados” del mercado laboral.

Sin trabajo, a Chester le preocupa que su verano se eche a perder. Se pregunta cómo llenará el tanque de gasolina y qué hará si quiere ir a un concierto. El viaje para visitar universidades en Carolina del Norte con algunos amigos estaría condenado a cancelarse. Así que su búsqueda continúa.

Chester guarda copias de su currículum en el auto y tiene memorizado un discurso de 30 segundos para cuando decide entrar a un restaurante o una tienda e intentar hablar con un gerente. Ella y sus amigos se ayudan a alistarse cuando salen a buscar trabajo, intercambiando consejos y ropa de aspecto profesional de sus armarios. Puestos que antes le sonaban horribles, como lavar platos, ya no se lo parecen tanto.

“En este punto”, señala la adolescente de Lake Mary, Florida, “sería difícil decir que no a cualquier cosa”.

Tras analizar los datos de la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la empresa de recolocación Challenger, Gray and Christmas encontró que el número de empleos conseguidos por adolescentes cayó un 25% el verano pasado frente al año anterior. La firma sostiene que la inflación, los precios del petróleo y la cautela en la contratación probablemente generarán aún menos empleos este año, lo que supondría el total más bajo de contrataciones de verano para adolescentes desde que el gobierno federal comenzó a recopilar esos datos en 1948.

Según datos de la BLS, los adolescentes suelen trabajar en puestos de preparación y servicio de alimentos, así como en ventas. Pero Jaune Little, directora de servicios de reclutamiento en la empresa de recursos humanos Insperity, dice que algunos trabajos de nivel inicial han sido eliminados y que ahora los adolescentes compiten con candidatos más experimentados por los que quedan.

“Muchos de los puestos de nivel inicial que antes existían simplemente ya no existen”, afirma Little. “Los que sí existen están en equipos más reducidos, con menos capacidad y menos ganas de formar y capacitar a alguien. En muchos casos, están priorizando a trabajadores con más habilidades aunque estén sobrecualificados”.

Max Stephenson empezó a buscar trabajo el año pasado después de graduarse de la secundaria. No encontró nada en todo el verano. Una vez que comenzó en la Universidad de Arkansas-Pulaski Technical College, consiguió un puesto para estudiantes en la cafetería, aunque siguió atenta por si surgía algo más permanente.

Ahora, las clases han terminado de nuevo y vuelve a estar sin empleo.

La joven de 19 años de Little Rock, Arkansas, ha perdido la cuenta de a cuántos trabajos se ha postulado, pero cree que está entre 50 y 100. No puede evitar pensar que es más difícil que para generaciones anteriores encontrar un puesto que pague alrededor del salario mínimo.

“Pensé que sería mucho más fácil de lo que ha sido”, dice Stephenson. “Los mayores dicen ‘Solo tienes que entrar y darles un apretón de manos firme’. Eso ya no funciona tan bien”.

Un informe de 2022 del Pew Research Center encontró que el empleo de verano entre adolescentes cayó durante la burbuja de las puntocom a inicios de los 2000, y bajó aún más durante y después de la Gran Recesión de 2007 a 2009. Pew halló que los adolescentes blancos tienen más probabilidades de encontrar un empleo que los adolescentes de cualquier otro grupo racial.

Sin embargo, en todos los grupos demográficos, los adolescentes reportan búsquedas de empleo compliczadas, y recurren a Reddit y TikTok para desahogarse sobre anuncios fantasma, gerentes que los dejan en visto y solicitudes que no llevan a ninguna parte.

Es una lucha que Connor Vukelich conoce bien.

Cuando cumplió 16 años, se postuló a cualquier lugar que pudo encontrar en un radio de unos 50 kilómetros (30 millas) de su casa cerca de Vancouver, Washington. No le llegaron ofertas y a sus amigos les pasaba lo mismo.

“Hay todos estos letreros de ‘Estamos contratando’, pero en realidad nadie está contratando”, dice Vukelich. “¿Qué está pasando? ¿Por qué ninguno de nosotros puede encontrar trabajo?”.

Como su búsqueda no daba frutos, terminó trabajando en la plantación de lavanda de sus padres. Pero la frustración que le causó esa experiencia llevó a Vukelich —que ahora tiene 20 años y estudia en la Embry–Riddle Aeronautical University— a crear Poppin’ Jobs, una web de búsqueda de empleo lanzada este año dirigida a adolescentes y jóvenes en la veintena.

Vukelich cree que la inteligencia artificial está arrebatándoles a los adolescentes algunos posibles empleos, y que las leyes para elevar el salario mínimo en algunos estados han enfrentado a quienes buscan su primer empleo con candidatos más experimentados.

“No ven el valor de contratar a alguien sin ninguna experiencia”, sostiene acerca de los empleadores. “No están tan dispuestos a darle a alguien esa oportunidad”.

Para algunos adolescentes, las pesadas búsquedas de empleo eventualmente dan resultados. Demie Njea, una joven de 16 años de Lexington, Kentucky, empezó a postularse a puestos cuando cumplió 14, la edad legal para trabajar en su estado. Una búsqueda centrada en locales de comida rápida y tiendas se convirtió en otra que incluyó puestos como conserje o trabajadora de guardería, entre otros.

El primer verano no obtuvo resultados. Tampoco el segundo. Njea calcula que, en total, se presentó a más de 100 empleos. Empezó a preguntarse si alguna vez conseguiría su primer trabajo.

Por fin le llegó una oferta y Njea empezó a trabajar en Sonic. Está encantada. Pero cuando una amiga que cumplió 15 años comenzó a postularse, Njea tuvo que ser sincera.

“Tuve que bajarla a tierra con calma y decirle: ‘No lo vas a conseguir’”, cuenta Njea. “Simplemente no va a pasar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.