Qantas planea un vuelo directo Londres-Sydney de 22 horas para octubre del próximo año

Qantas Airways planea lanzar el próximo año el vuelo directo más largo del mundo: un servicio de hasta 22 horas sin escalas entre Londres y Sydney.

La aerolínea, con sede en Sydney, presentó el jueves el primero de sus aviones Airbus A350-1000 especialmente modificados, que realizarán regularmente el trayecto de 17.015 kilómetros (10.573 millas) a partir de octubre de 2027. Se espera que los vuelos entre las dos ciudades situadas en lados opuestos del mundo duren entre 19 y 22 horas.

En la actualidad, el vuelo directo regular más largo es la ruta de Singapore Airlines entre su base en la ciudad-estado y la ciudad de Nueva York. Los 15.349 kms (9.537 millas) de distancia se recorre en menos de 19 horas.

Una diferencia importante entre las aerolíneas en cuanto a la comodidad de los pasajeros es que el vuelo SQ24 de Singapore no tiene clase económica.

Mientras que un Airbus A350-1000 estándar puede llevar hasta 480 pasajeros, la versión personalizada de Qantas, el A350-1000ULR, tendrá capacidad para apenas 238, de los cuales 140 irán en lo que coloquialmente se denomina “clase turista” en los vuelos entre Londres y Sydney.

La mayor distancia que un pasajero de clase económica puede hacer actualmente en un vuelo directo en el mundo es con Qantas entre Londres y Perth, en la costa oeste de Australia. Es una distancia de 14.499 kilómetros (9.009 millas) que se cubre en entre 16 y 18 horas. Sydney está en la costa este del país.

Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings, una web australiana que clasifica a aerolíneas de todo el mundo en función de sus productos y su seguridad, señaló que los asientos de clase económica de Qantas entre Londres y Sídney tendrían más espacio para las piernas que los de la mayoría de las compañías de larga distancia.

Los viajeros de clase económica también tendrán acceso a la llamada Zona de Bienestar —entre las cabinas de económica y económica premium—, donde podrán estirar las piernas y servirse bebidas y refrigerios.

Qantas apuntó que, cuando salgan los boletos a la venta en febrero, los pasajeros pagarán más por los vuelos directos que por los que hacen escala en Singapur. La aerolínea aseveró que el trayecto directo ahorra hasta cuatro horas de tiempo de viaje.

Petersen dijo que volar en clase ejecutiva sin escalas era una gran opción para los pasajeros, que podrían dormir ocho horas sin la molestia de tener que desembarcar en Singapur.

Pero ella preferiría dividir el viaje antes que volar 22 horas en clase económica.

“La razón es que 22 horas realmente intimidan. Si te sientan al lado de alguien que huele mal, que quizá esté muy enfermo y tosiendo, quizá haya un bebé sentado junto a ti que esté teniendo un vuelo incómodo o un pasajero con sobrepeso que realmente necesite dos asientos”, sostuvo Petersen.

Considera que, en clase económica, dos vuelos más cortos son una opción más segura.

“Si tienes mala suerte en un vuelo, quizá en el siguiente te vaya bien. Tienes un descanso”, añadió.

Petersen indicó que la configuración con menos pasajeros del A350-1000ULR de Qantas busca mejorar la comodidad y compensar la incorporación de un depósito adicional que transporta 20.000 litros (5.283 galones) de combustible.

Este tipo de vuelos tan largos dependen de los pasajeros premium para generar ganancias, afirmó.

“Como el vuelo es tan largo, no pueden depender de la carga por el peso. Así que realmente es un avión centrado en los pasajeros y, además, centrado en los pasajeros premium para obtener el margen de ganancia”, dijo.

Una vez establecida la ruta directa Sydney-Londres, Qantas dijo que su siguiente servicio directo de ultra larga distancia será Sydney-Nueva York, una distancia más corta de 16.013 kilómetros (9.950 millas).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.