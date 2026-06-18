Incendio forestal en el este de Washington fuerza evacuaciones y destruye viviendas

Los fuertes vientos empujaron un incendio forestal hacia un vecindario del este de Spokane, en el estado de Washington, lo que obligó a evacuar a unas 1.500 personas y destruyó al menos 15 viviendas, informaron las autoridades el miércoles.

La policía del condado de Spokane anunció el miércoles que su unidad forense encontró lo que parecían ser restos humanos dentro de una vivienda destruida por el fuego. Un familiar había solicitado una visita de control a la casa porque uno de los residentes se había negado a evacuar y no se le podía localizar, señalaron las autoridades en un comunicado. Estaban trabajando para confirmar si los restos pertenecían a una persona y, de ser así, identificar quién era y cómo murió.

Las autoridades no han reportado heridos.

Muchos residentes en vecindarios con una elevada densidad de población tuvieron que huir sin previo aviso —a veces después de que un agente tocara a su puerta—, dejando atrás sus pertenencias y, en algunos casos, medicamentos esenciales, dijo el jefe de la policía del condado de Spokane, John Nowels, en una conferencia de prensa.

Un agente escoltó el miércoles a los vecinos hasta sus casas, una por una, para que pudieran acceder a esos artículos esenciales, pero luego debían abandonarlas de nuevo, indicó Nowels.

La orden de evacuación para los 1.500 residentes seguía vigente el miércoles, informó Chandra Fox, subdirectora de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Spokane.

“Nuestra preocupación es la intensificación de los vientos el miércoles por la tarde”, expresó Fox.

El portavoz del cuerpo de bomberos, Robert Gray, explicó que el incendio comenzó poco después del mediodía del martes y avanzó rápidamente por una colina. Luego los vientos cambiaron, lo que dirigió las llamas hacia un vecindario, agregó. Spokane está a unos 450 kilómetros (280 millas) al este de Seattle, cerca de la frontera con Idaho.

John Leavell, jefe de batallón del Departamento de Bomberos de Spokane Valley, fue una de las primeras personas en detectar el fuego. Contó que conducía cerca de la Interestatal 90 cuando vio una columna de humo.

“Cuando me acerqué, pensé que esto iba a ser grave, se propagaba rápido", relató. "Parecían olas de fuego subiendo la colina”.

Dijo que se detuvo en un camino de acceso y encontró una casa completamente envuelta en llamas, por lo que se comunicó con agencias de la zona y con el departamento de bomberos local y asumió el mando mientras su equipo empezaba a levantar líneas de contención. Leavell apuntó que no sabía si el incendio comenzó en la vivienda o si la consumió rápidamente. La causa del incendio sigue bajo investigación.

Brigadas de bomberos de Washington e Idaho combatieron el incendio por tierra y aire, pero este creció rápidamente hasta 225 acres (0,35 millas cuadradas). Estaba contenido en un 10% el miércoles por la mañana, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. Avista cortó el suministro eléctrico en la zona a medida que avanzaba el fuego por la seguridad de los bomberos. En algunas zonas, el servicio seguía suspendido el miércoles.

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Bellisle informó desde Seattle. Las periodistas de The Associated Press Rebecca Boone en Boise, Idaho, y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.