Las acciones asiáticas ignoran la caída en EEUU tras firma de acuerdo sobre guerra con Irán

Las acciones se dispararon el jueves en Asia, con nuevos récords en los índices de referencia en Japón y Corea del Sur, después de que Estados Unidos e Irán firmaran su acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.

El repunte en Asia siguió a un retroceso el miércoles en Wall Street, impulsado por la especulación de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés este año para frenar la inflación.

Los futuros de Estados Unidos subían a primera hora del jueves, mientras que los precios del petróleo bajaban.

Los líderes de Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para un fin permanente de las hostilidades. Pone en marcha un plazo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre el futuro del programa nuclear de Irán, y mientras tanto, pide a Teherán que diluya su reserva de uranio altamente enriquecido.

El acuerdo exime al país de sanciones respaldadas por Estados Unidos, lo que permite de inmediato que Irán venda su petróleo libremente, en una importante concesión de Washington, según los detalles difundidos por ambos países.

La noticia se conoció después del cierre de los mercados en Estados Unidos. En Tokio, el Nikkei 225 siguió disparándose y ganó un n1,9% hasta 71.233,35. Superó los 70.000 por primera vez esta semana y continúa subiendo gracias a las esperanzas de un fin de la guerra y a las compras de acciones de alta tecnología por el auge de la inteligencia artificial.

"Este es un repunte muy generalizado; creo que en realidad está mostrando cierta confianza en que la economía japonesa va a recuperarse aún más por el... el fin de la guerra y, presumiblemente, por los precios del petróleo en el futuro cercano", indicó Neil Newman, jefe de estrategia de Astris Advisory Japan.

Corea del Sur también ha estado marcando récords, al subir u 0,6% hasta 8.917,31. El Taiex de Taiwán saltó un 1%.

En Hong Kong, el Hang Seng perdió un 1,4% hasta 23.968,66, mientras que el índice compuesto de Shanghái avanzó apenas un 0,1%.

El S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0,4% hasta 8.930,50.

El S&P 500 se desplomó un 1,2% el miércoles hasta 7.420,10, después de que la Fed publicara proyecciones que muestran que casi la mitad de sus responsables de política monetaria prevén al menos un aumento de su tasa de interés principal en 2026.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1% hasta 51.492,55, y el compuesto Nasdaq se hundió un 1,3% hasta 26.021,66.

Las tasas de interés más altas pueden frenar la inflación, pero también desaceleran la economía y perjudican los precios de las inversiones. Durante gran parte del último año, la expectativa había sido que la Fed recortaría las tasas.

En su primera conferencia de prensa como jefe del banco central de Estados Unidos, Kevin Warsh no ofreció un pronóstico sobre dónde podría terminar la tasa de fondos federales a finales de 2026. Señaló que está considerando una renovación de la forma en que la Fed se comunica con los mercados financieros y con los hogares y las empresas de Estados Unidos.

Uno de sus primeros movimientos fue poner fin a la inclusión de indicios en los comunicados de la Fed sobre hacia dónde podrían dirigirse las tasas de interés en el futuro.

Wall Street reaccionó con inquietud al más reciente conjunto de proyecciones de los funcionarios de la Fed. Las acciones oscilaron al alza y a la baja varias veces tras el anuncio de la Fed de que mantendrá estable, por ahora, la tasa de fondos federales.

En el mercado bursátil, SpaceX borró una ganancia inicial y cayó un 4,9% para registrar su primera pérdida desde su publicitado debut en el mercado de valores de Estados Unidos la semana pasada.

Las caídas del 3,8% de Microsoft, un 3,5% de Amazon y un 1,3% de Nvidia estuvieron entre los mayores lastres para el S&P 500.

Un informe publicado el miércoles indicó que los ingresos en los minoristas de todo el país crecieron en mayo a un ritmo más rápido de lo que esperaban los economistas, lo que ofrece esperanza de que un gasto sólido de los consumidores pueda sostener la economía. Pero la alta inflación también ha hecho que los compradores en Estados Unidos se sientan más desanimados respecto de sus finanzas.

Los precios del petróleo estuvieron más estables el miércoles, tras las caídas de principios de semana por el optimismo en torno al acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán para que el flujo mundial de petróleo vuelva a ponerse en marcha. Irán se dispone a tomar medidas para reabrir el estrecho de Ormuz ahora que el acuerdo está firmado. Eso permitiría que los petroleros vuelvan a transportar crudo desde el golfo Pérsico y, con suerte, aliviaría la presión sobre la inflación.

A primera hora del jueves, el precio de un barril de crudo Brent cayó un 1,6% hasta 78,31 dólares. Sigue por encima de su precio de alrededor de 70 dólares de antes de la guerra, pero está muy por debajo de su precio de más de 100 dólares de hace unas semanas.

El crudo de referencia en Estados Unidos bajó un 1,7% hasta 74,75 dólares por barril.

El dólar de Estados Unidos subió a 160,62 yenes japoneses desde 159,75 yenes. El euro se cotizaba a 1,1515 dólares, frente a 1,1503.

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La productora sénior Mayuko Ono y los redactores de negocios de AP Matt Ott y Stan Choe contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.