La Fed mantiene las tasas sin cambios; está dividida sobre apoyar un alza este año

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa clave el miércoles, aunque casi la mitad de los responsables de política monetaria del banco central estadounidense señalaron que podrían respaldar un aumento de tasas más adelante este año, lo que sugiere una mayor preocupación por la inflación.

En un comunicado inusualmente breve tras su reunión de dos días, los funcionarios de la Fed eliminaron el lenguaje que sugería que su próximo movimiento sería recortar su tasa clave. El breve comunicado probablemente refleja la influencia del nuevo presidente, Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump y quien anteriormente ha criticado a la Fed por comentar de manera demasiado amplia sobre la economía.

La junta de gobierno de la Fed votó el miércoles a favor de mantener las tasas en torno al 3,6%, en su cuarta reunión consecutiva.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.