El rey Carlos y Camila dejan flores y un mensaje escrito a mano en el monumento conmemorativo del 11-S

El rey Carlos y la reina Camila compartieron un mensaje de “solidaridad inquebrantable” con el pueblo estadounidense, en conmemoración de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Sus palabras de condolencia quedaron plasmadas en una nota manuscrita que acompañaba a un ramo de flores, colocado en el emotivo monumento conmemorativo en Nueva York.

Este homenaje rinde tributo a los miles de personas que perdieron trágicamente la vida hace casi 25 años.

Escrito con la distintiva caligrafía negra del rey, el mensaje decía: “Honramos la memoria de aquellos que perdieron trágicamente la vida el 11 de septiembre de 2001”.

“Nos solidarizamos firmemente con el pueblo estadounidense ante su profunda pérdida. Charles R. Camilla”.

El monumento, conocido como Reflecting Ausence (reflejo de la ausencia), inmortaliza a quienes perecieron.

Cuenta con dos piscinas con cascadas situadas precisamente donde se alzaban las torres norte y sur del World Trade Center, derribadas por terroristas que estrellaron aviones de pasajeros contra los edificios.

open image in gallery Carlos y Camilla con Michael Bloomberg durante una visita al Memorial del 11-S ( Samir Hussein/PA )

Se encuentran enclavados entre rascacielos, en un espacio repleto de decenas de robles blancos de pantano, donde el sonido del agua en cascada crea una sensación de tranquilidad lejos del bullicio de Manhattan.

El rey y la reina depositaron el ramo de rosas blancas al borde del estanque sur durante un momento de reflexión solemne y conmovedor.

A la pareja se unió el magnate de los medios de comunicación y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, presidente del museo conmemorativo del 11-S, quien asumió el cargo pocos meses después del ataque terrorista.

Alrededor de las cascadas, que se precipitan casi 10 metros en una gran poza antes de que el agua vuelva a caer seis metros en un vacío central, se encuentran los nombres de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y del atentado con bomba contra el World Trade Center en 1993.

Según el arquitecto del monumento, Michael Arad, las piscinas representan “la ausencia hecha visible” y, aunque el agua fluye hacia los huecos, estos nunca podrán llenarse.

open image in gallery La reina Camilla deposita flores en el monumento conmemorativo del 11-S durante una visita junto al rey Carlos III de Inglaterra y el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg ( AP )

El rey Carlos y la reina Camila abandonaron el monumento conmemorativo del 11-S poco antes de las 2 de la tarde del miércoles para dirigirse a eventos separados.

El rey estará en Harlem visitando una organización comunitaria de base que trabaja con niños y jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria.

Mientras tanto, la Reina asistirá a un evento en la sede principal de la Biblioteca Pública de Nueva York para celebrar el amor compartido por la literatura que comparten ambos países.

Traducción de Olivia Gorsin