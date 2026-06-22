¿Qué papel desempeña el rey Carlos tras la dimisión de Keir Starmer?

El rey desempeña un papel constitucional fundamental en el nombramiento de un nuevo primer ministro, una de las pocas prerrogativas personales que aún conserva el soberano.

Este poder único significa que el monarca no actúa según consejos externos ni está obligado a consultar a nadie antes de invitar a un político a formar gobierno.

Sin embargo, existe una salvedad crucial: el rey debe nombrar a una persona capaz de contar con la confianza de la Cámara de los Comunes, lo que suele significar que el líder del partido cuenta con una mayoría absoluta de votos.

Si bien ejerce esta autoridad personal, el monarca se rige por las convenciones constitucionales establecidas y puede solicitar consejo al primer ministro saliente, a otras figuras políticas o a consejeros privados de alto rango, siempre dentro de los límites de la prudencia y la cautela.

Keir Starmer informó a Carlos de su decisión de dimitir como líder del Partido Laborista y primer ministro.

Pero aún tendrá que reunirse personalmente con el rey más adelante para presentar formalmente su dimisión durante una audiencia, como manda la tradición.

Esto tendrá lugar inmediatamente antes de que el monarca le pida personalmente al sucesor de Keir, una vez que haya sido elegido líder del Partido Laborista, que forme gobierno.

open image in gallery Starmer tendrá que reunirse más tarde con el rey en persona para presentar formalmente su dimisión durante una audiencia, tal y como dicta la tradición ( Getty )

La respuesta más habitual es la aceptación, y Carlos dará la bienvenida al cuarto primer ministro de su reinado, después de Liz Truss, Rishi Sunak y Keir.

El Circular de la Corte, el aviso diario de los compromisos reales oficiales, dejará constancia de que el nuevo primer ministro besó las manos al ser nombrado.

Pero en realidad será un apretón de manos.

Además, un primer ministro varón que asuma el cargo suele hacer una reverencia, y una primera ministra, una reverencia de cortesía, si así lo desean.

Tony Blair recordó en su autobiografía cómo, justo antes de su audiencia tras su aplastante victoria electoral en 1997, un alto funcionario con un bastón le dijo: “En la ceremonia del beso de manos, no se besan las manos de la reina. Se las rozan suavemente con los labios”.

Finalmente, relató cómo tropezó con un trozo de la alfombra y “prácticamente cayó sobre las manos de la Reina, no tanto rozándolas como envolviéndolas”, a lo que la monarca comentó que parecía “entusiasmado”.

open image in gallery Aunque el rey debe mantener la neutralidad política en todos los asuntos, puede aconsejar y advertir a sus ministros —incluido el primer ministro— cuando sea necesario ( PA )

Más de una década después, en 2010, el entonces primer ministro David Cameron estrechó la mano de la difunta reina, pero no la besó ni se arrodilló, antes de que se le preguntara si podía formar gobierno.

El tradicional beso de manos suele tener lugar más tarde, en una reunión del Consejo Privado, para los nuevos consejeros privados y cuando el nuevo primer ministro jura o promete juramento como primer lord del Tesoro.

El primer ministro mantiene una audiencia privada semanal con el monarca todos los miércoles para tratar asuntos de gobierno tras la sesión de preguntas al primer ministro, y la conversación suele tener lugar cara a cara.

Si bien el rey debe mantenerse políticamente neutral en todos los asuntos, puede aconsejar y advertir a sus ministros, incluido su primer ministro, cuando sea necesario.

El rey y Keir: ¿Cuál era la relación de Carlos con su tercer primer ministro?

Se decía que Keir y el rey mantenían una relación cordial y coincidían en sus ideas sobre cuestiones sociales.

El líder laborista fue nombrado primer ministro por Carlos en julio de 2024, en medio de un año difícil para el rey, apenas unos meses después de que le diagnosticaron cáncer.

El monarca, que apenas llevaba dos años como jefe de Estado, se solidarizó con Keir y le dijo que debía estar “completamente agotado y casi de rodillas” en su histórico encuentro en el Palacio de Buckingham, y que ponerse al día con todo de inmediato debía ser agotador.

Como primer ministro, Keir se reunía con el rey casi todos los miércoles para una audiencia semanal en la que discutían asuntos de gobierno después de la sesión de preguntas al primer ministro, y la conversación solía tener lugar cara a cara.

Si bien el rey debe mantenerse políticamente neutral en todos los asuntos, puede aconsejar y advertir a sus ministros, incluido su primer ministro, cuando sea necesario.

La guerra en curso en Ucrania, la crisis en Oriente Medio y el presidente estadounidense Donald Trump probablemente hayan ocupado un lugar destacado en la agenda últimamente.

Y el Gobierno recurrió a Carlos el mes pasado para su prueba diplomática más difícil hasta la fecha, cuando realizó una visita de Estado a Estados Unidos.

El rey cautivó a Trump, pronunció un poderoso discurso ante el Congreso y se considera que reparó la tensa relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos, que parecía estar en peligro después de que el señor Trump criticó repetidamente a Keir por la guerra en Irán.

Cuando se le preguntó si resultaba incómodo para Trump tener una relación más cordial con el rey que con el primer ministro, un alto asesor del palacio respondió: “No se trata de una competencia entre el rey y el Gobierno. El rey está allí para apoyar al Gobierno, para ayudar al Gobierno. Por supuesto, realizó esta visita a petición del Gobierno”.

Keir elogió al rey por su compromiso ecológico y social, a pesar de que anteriormente se había mostrado a favor de la abolición de la monarquía.

En 2021 salieron a la luz unas imágenes en las que se veía al entonces abogado especializado en derechos humanos diciéndole a un cineasta en 2005: “También me nombraron consejero de la reina, lo cual es curioso, ya que solía proponer a menudo la abolición de la monarquía”.

Pero cuando Isabel II falleció, le rindió un cálido homenaje en la Cámara de los Comunes a sus “gloriosos” 70 años en el “corazón de la vida de esta nación”.

También habló del nuevo reinado del rey y elogió su activismo medioambiental y su compromiso con la “justicia”.

“El rey Carlos III fue un servidor devoto de este país durante toda su vida, fue una voz influyente en defensa de la justicia y comprendió la importancia del medio ambiente mucho antes que muchos otros”, dijo Keir.

En 2025, Downing Street negó haber involucrado al rey en política después de que Keir acompañó a Carlos en un inusual acto conjunto para visitar un proyecto de vivienda.

El rey llevó al primer ministro y entonces viceprimera ministra, Angela Rayner, a visitar un proyecto urbanístico en Cornualles que él mismo había impulsado.

El viaje conjunto tuvo lugar días antes de que se esperara que Keir presentara nuevas medidas como parte de su promesa de construir 1,5 millones de viviendas antes de las próximas elecciones generales.

En 2023, el exfiscal general Keir Starmer y su esposa Victoria Starmer fueron invitados a una cena y pernoctación en el Castillo de Windsor por el Rey, cuando este era líder de la oposición.

Se vio a Carlos y a Keir absortos en una conversación durante una recepción en el Palacio de St. James antes de la Conferencia para la Recuperación de Ucrania en 2023, y fueron fotografiados intercambiando saludos amistosos tras la muerte de la difunta reina.

Keir estuvo presente en el funeral de Isabel II, en el consejo de ascensión al trono del rey y en su coronación, y también fue miembro del Consejo Privado desde 2017.

Se unió a la familia real en el palco real para presenciar las celebraciones del Desfile del Jubileo de Platino en 2022 y fue nombrado caballero por Carlos, entonces príncipe de Gales, en 2014.

Si bien fue el primer primer ministro laborista del reinado del rey, Keir también fue el primero en ser nombrado por Carlos como resultado de unas elecciones generales.

La primera primera ministra del rey fue Liz Truss, que ya ocupaba el cargo cuando él ascendió al trono en septiembre de 2022, pero su mandato fue el más breve de la historia británica.

Posteriormente, en octubre del mismo año, tan solo seis semanas después de ascender al trono, Carlos dio la bienvenida a Rishi Sunak como su segundo primer ministro, también conservador.

Traducción de Olivia Gorsin