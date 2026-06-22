¿Quién era Preston Davey? El bebé de una exconvicta que murió por el trágico abuso de sus padres adoptivos

Nacido en brazos de un asesino, la vida del pequeño Preston Davey fue corta y brutal.

Cuando tenía cinco días de vida, a su madre, Sarah Davey, le arrebataron a su bebé en virtud de una orden de protección de emergencia dictada por el ayuntamiento de Oldham, y fue acogido por una familia de crianza, donde permaneció y prosperó hasta que fue adoptado por Jamie Varley y John McGowan-Fazakerley.

La madre de Preston había entrado y salido de la cárcel tras recibir una condena obligatoria a cadena perpetua por asesinato en julio de 1999.

Davey tuvo cierto contacto con su hijo y registró su nacimiento.

En el certificado de nacimiento de Preston, Davey indica que su ciudad natal es Oldham y que su profesión es peluquera.

La dirección que proporcionó corresponde a la unidad de maternidad de la prisión femenina HMP Styal. No se registraron datos del padre.

Con tan solo 14 años en el momento del asesinato, fue condenada a cumplir una pena mínima de ocho años y un día por el tterrible asesinato de la viuda solitaria Lily Lilley, de 71 años, en Failsworth, Oldham, en septiembre de 1998.

open image in gallery Preston Davey falleció en julio de 2023 ( Lancashire Police/PA )

Davey, junto con una amiga de 15 años, Lisa Healey, entabló amistad con la anciana frágil, abuela de tres nietos, en las tiendas locales.

Ella las invitó a su casa a tomar una taza de té, y entonces el par torturó brutalmente a Lily rociándole champú en los ojos, cortándola con un cuchillo y atándole una mordaza tan apretada alrededor de la boca que le forzó la dentadura postiza hacia la garganta, asfixiándola hasta la muerte.

Luego, metieron su cuerpo sin vida en un contenedor de basura y, entre risas y carcajadas, lo pasearon por las calles antes de arrojarlo al canal de Rochdale.

Tras el asesinato, hicieron cientos de llamadas desde su teléfono, usaron el dinero de su jubilación para comprar papas fritas y chocolate y destrozaron su casa.

El juez del caso, el magistrado Sachs, describió el crimen como “indescriptiblemente perverso”.

Según la Junta de Libertad Condicional, Davey fue puesta en libertad y devuelta a prisión en tres ocasiones.

La última vez que fue puesta en libertad fue en agosto de 2021, pero regresó a prisión el 2 de noviembre de 2021 por un incumplimiento no especificado de las condiciones de su libertad condicional. Fue durante este período que quedó embarazada de Preston.

Davey, que ahora tiene 42 años, asistió a algunas partes del juicio de Varley y McGowan-Fazakerley.

open image in gallery Jamie Varley, de 37 años, fue declarado culpable del asesinato y el abuso sexual de Preston Davey, de 13 meses ( PA )

Las condiciones de su actual puesta en libertad, las relativas a su libertad condicional, incluyen buena conducta, la obligación de revelar sus relaciones sentimentales y un control de drogas más estricto.

El pequeño Preston Davey vivió tan solo cuatro meses con los acusados antes de su muerte. A continuación, se presenta una cronología de los acontecimientos más importantes de su corta vida.

2022

– 16 de junio

Preston Davey nació cuatro semanas antes de lo previsto y pesó 2,5 kg. Hijo de Sarah Davey, en el Hospital Wythenshawe, al sur de Manchester.

– 21 de junio

Cinco días después, el ayuntamiento de Oldham lo pone bajo custodia de emergencia con padres de acogida mediante una orden de protección provisional, donde permanece durante los primeros nueve meses de su vida.

2023

– 6 de enero

Jamie Varley y John McGowan-Fazakerley fueron autorizados para adoptar mediante Adoption Now, una empresa que presta servicios a los ayuntamientos locales. La empresa afirma que Preston necesita: “Amor, cariño, seguridad y estabilidad”.

– 13 de febrero

Realizan su primera visita para ver a Preston en la casa de sus padres adoptivos.

– 1 de abril

Preston pasa su primera noche en la casa de los acusados en Staining Road, Blackpool, y queda formalmente bajo la tutela de los acusados.

– 6 de abril

Varley le envía un mensaje de texto a su hermana, entrenadora de sueño infantil, diciéndole: “Hoy está muy cansado. No durmió nada anoche después de las 11:30. Se despierta cada hora y media”.

– 25 de mayo

A las 11:10 a. m. Preston fue trasladado de urgencia al Hospital Blackpool Victoria, flácido e inconsciente. Varley informó de una convulsión y dificultades respiratorias. El personal de enfermería observó hematomas en la cabeza de Preston. Un informe médico indicó que Preston presentaba “lesiones inexplicables, inconsistentes con la versión de los hechos…”.

Se informa al personal de seguridad del hospital y se contacta con los servicios sociales y la policía de Lancashire.

Tras consultar con el personal médico, los hematomas en un bebé que está aprendiendo a caminar no se consideran sospechosos.

– 30 de junio

Alrededor de las 8:25 p. m., Varley y McGowan-Fazakerley llevaron a Preston al servicio de urgencias del Hospital Blackpool Victoria e informaron que el niño tenía sarpullido, diarrea, vómitos y fiebre alta.

Los médicos observan hematomas en la cabeza de Preston, pero, a modo de explicación, se les muestra un video casero en el que el niño se cubre con una caja de juguetes mientras juega. Varley comenta: “Van a pensar que lo hemos maltratado o algo así”.

Posteriormente, se descubrió que el video de la caja de juguetes se había grabado 12 días antes.

open image in gallery John McGowan-Fazakerley fue declarado culpable de haber permitido la muerte de un menor, de dos delitos de maltrato infantil y de un delito de abuso sexual de un menor ( PA )

– 6 de julio

A las 10:36 a. m. de la mañana, Varley llevó a Preston al hospital por tercera vez debido a una lesión en el brazo izquierdo, sufrida la noche anterior al acostarlo en su cuna. Tras una radiografía, le pusieron una escayola por la fractura de codo.

La trabajadora social del niño, Amy Shepherdson, que había estado en contacto con el hospital, le envió un mensaje de texto a Varley diciéndole: “Solo para tranquilizarte, dijeron que no tenían ninguna preocupación. Hiciste lo correcto”.

Ella visita la casa y observa que Preston tenía una “cara muy triste y lloró un poco”.

– 7 de julio

Preston recibe la visita en su domicilio de Helen Magee, una evaluadora independiente de los servicios sociales de Oldham.

Esa misma semana, Varley le confiesa a un compañero de trabajo que está pasando por un mal momento mental y que tiene “pensamientos oscuros” sobre ahogar o asfixiar a Preston.

– 23 de julio

Varley toma una serie de fotografías de Preston a lo largo de tres minutos y doce segundos. El niño, dormido o inconsciente, tiene la cabeza y los brazos sobre la barra horizontal superior de su cuna, con el cuello apoyado en ella, el cuerpo parcialmente suspendido y las piernas en posición de rana. Saca la lengua y sus labios se ven azules.

– 27 de julio

A las 4:45 p. m., Varley graba con su teléfono un vídeo de 35 segundos en el que se ve a Preston con “dificultad respiratoria extrema”, dando un “respiro agónico” y necesitando reanimación.

A las 6:30 p. m., Preston fue trasladado de urgencia al Hospital Blackpool Victoria en estado crítico. Varley afirma haber encontrado al niño sumergido en la bañera.

Un equipo de paramédicos, enfermeras y médicos intentó reanimarlo durante 50 minutos, pero Preston fue declarado muerto a las 7:18 p. m.

– 31 de julio

La autopsia realizada por el Ministerio del Interior concluye que la causa de la muerte de Preston fue una obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores y descarta el ahogamiento.

La autopsia también reveló alrededor de 40 lesiones externas e internas, incluyendo hematomas en la frente, garganta, boca, vejiga y glúteos de Preston, así como sangrado en los pulmones, con algunas evidencias de “penetración forzada” en la anatomía “anormal” del niño, consideradas signos clínicos de abuso sexual.

2026

– 20 de abril

Varley y McGowan-Fazakerley comparecen ante el tribunal y niegan todos los cargos.

– 15 de junio

Varley fue declarado culpable de asesinato, dos cargos de agresión con penetración, cinco cargos de crueldad infantil, lesiones corporales graves, agresión sexual a un menor, 13 cargos de tomar fotos o videos indecentes de un menor, uno de distribuir una foto indecente de un menor a sus coacusados y uno de hacer una foto indecente.

McGowan-Fazakerley fue declarada culpable de permitir la muerte de un menor, dos cargos de crueldad infantil y un cargo de agresión sexual a un menor.

Traducción de Olivia Gorsin