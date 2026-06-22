Un vistazo a la rápida sucesión de primeros ministros británicos en los últimos 10 años

Cuando el primer ministro británico Keir Starmer anunció el lunes que renuncia, se convirtió en la sexta persona en pronunciar un discurso de despedida frente al número 10 de Downing Street en una década turbulenta de la política del Reino Unido.

Starmer se había comprometido a aportar estabilidad, hacer crecer la economía y poner fin a años de caos político bajo el Partido Conservador cuando fue elegido en 2024 en una victoria aplastante de su Partido Laborista.

Apenas dos años después, Starmer se vio obligado a dimitir después de que su popularidad se desplomara y su gobierno tuviera dificultades para cumplir su promesa de “reconstruir Gran Bretaña”.

La rápida rotación de los últimos 10 años no tiene precedentes en la historia política moderna británica. En contraste, en las cuatro décadas anteriores hubo apenas seis primeros ministros.

Un vistazo a la rápida sucesión de primeros ministros británicos desde 2016:

David Cameron (2010 a 2016)

Cameron, que obtuvo una mayoría electoral en 2015, anunció su renuncia en junio de 2016 —un día después de que los votantes británicos decidieran abandonar la Unión Europea en un referéndum contra el que él había hecho una intensa campaña.

Fue Cameron quien convocó el referéndum en un intento de apaciguar disputas partidistas sobre la relación de Gran Bretaña con Europa.

Theresa May (2016 a 2019)

May gobernó desde 2016 hasta mayo de 2019, cuando puso fin a una fallida búsqueda de tres años para sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea.

Aunque May logró cerrar el acuerdo de divorcio con la UE, sus compañeros del Partido Conservador se negaron a aceptarlo. Su propuesta fue derrotada tres veces en el Parlamento, rechazada tanto por legisladores opositores pro-UE como por conservadores partidarios del Brexit que consideraban que mantenía a Gran Bretaña demasiado vinculada al bloque.

May afirmó entonces: “He hecho lo mejor que he podido”.

Boris Johnson (2019 a 2022)

El carismático y divisivo Johnson supervisó la salida de Gran Bretaña de la UE y condujo al país durante la pandemia de COVID-19, pero cayó tras una serie de escándalos éticos que empañaron su administración.

Johnson se aferró al poder incluso mientras crecían las acusaciones de que estaba demasiado cerca de donantes del partido, de que protegía a simpatizantes frente a denuncias de acoso e irregularidades, y de que engañó al Parlamento sobre fiestas en oficinas del gobierno durante el confinamiento por la pandemia. Finalmente se vio obligado a dejar el cargo después de que decenas de funcionarios y sus aliados abandonaran el gobierno.

Liz Truss (2022)

Truss, una libertaria que defendía un Estado pequeño y la economía de libre mercado, se convirtió en la primera ministra con el mandato más breve de Gran Bretaña cuando anunció su renuncia en octubre de 2022, apenas seis semanas después de asumir el cargo.

Truss llegó al puesto más alto con la promesa de sacudir la economía británica, pero su mal concebido plan de estímulo, que incluía drásticos recortes de impuestos, provocó caos económico y político y le hizo perder el apoyo dentro del Partido Conservador.

Rishi Sunak (2022 a 2024)

Sunak, el primer ministro más joven de Gran Bretaña en unos 200 años, consiguió el respaldo de sus compañeros conservadores para suceder a Truss en 2022. Prometió reducir la inflación, recortar las listas de espera en el sistema de atención médica y frenar el flujo de migrantes que ingresan al Reino Unido por vías ilegales.

Sunak no logró mejorar las cifras en las encuestas de los conservadores tras el caos provocado por sus predecesores. Convocó elecciones anticipadas para julio de 2024 y dimitió después de que su partido sufriera su mayor derrota en dos siglos de historia.

“Lo siento", expresó Sunak en un discurso. "Asumo la responsabilidad por esta derrota”.

Keir Starmer (2024 a 2026)

Keir Starmer llegó al poder tras ganar una victoria electoral aplastante en 2024, con la promesa de reconstruir la economía y los servicios públicos y restaurar la confianza en la política. Exdirector de la Fiscalía de la Corona, Starmer fue el primer primer ministro del Partido Laborista en 14 años.

Casi dos años después, tras una serie de tropiezos y luchas internas en el partido, reconoció que su partido no cree que él sea “la persona mejor situada para liderarnos hacia las próximas elecciones generales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.