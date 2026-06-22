Andy Burnham, conocido como el “Rey del Norte”, se perfila como el próximo primer ministro del Reino Unido después de que Sir Keir Starmer anunciara su renuncia la mañana del lunes.

La decisión de Wes Streeting, considerado el principal rival de Burnham en la contienda por el liderazgo del Partido Laborista, de respaldar al nuevo diputado por Makerfield despejó aún más el camino del exalcalde de Manchester hacia el número 10 de Downing Street.

Poco después de que Starmer prometiera una “transición ordenada del poder” en una emotiva declaración frente a la residencia oficial, Burnham confirmó que buscará el liderazgo del partido.

Si el proceso avanza como se prevé, podría convertirse en el próximo primer ministro británico en cuestión de semanas.

Sigue aquí la cobertura en vivo de la renuncia de Sir Keir Starmer.

open image in gallery Andy Burnham ganó una gran popularidad desde que asumió como alcalde del Gran Mánchester, pero persisten las dudas sobre su futuro político nacional ( PA )

Pero, ¿quién es Andy Burnham y cómo llegó a convertirse en el principal favorito para ocupar el cargo de primer ministro?

¿Quién es Andy Burnham?

Hijo de un ingeniero de BT y de una recepcionista, ambos formados en el sistema de educación pública, Burnham se afilió al Partido Laborista a los 15 años. Más tarde estudió en la Universidad de Cambridge y fue escalando posiciones hasta consolidarse como uno de los políticos laboristas más experimentados y exitosos fuera del Parlamento.

Antes de iniciar su carrera como dirigente electo, trabajó como asesor especial de Chris Smith, secretario de Cultura durante el gobierno de Tony Blair, una etapa en la que comenzó a perfilarse como una de las figuras emergentes del Nuevo Laborismo.

open image in gallery Un simpatizante de Andy Burnham posa junto a una pancarta en el Community Sports Club de Makerfield, en el Gran Mánchester ( PA )

Poco después de ser elegido diputado en 2001, Burnham fue nombrado secretario privado parlamentario del entonces ministro del Interior, David Blunkett, un cargo que muchos interpretaron como el inicio de una carrera destinada a asumir mayores responsabilidades.

Más adelante ocupó distintos puestos en el Gobierno. Primero fue viceministro en el Ministerio del Interior y luego en el Ministerio de Salud. Su llegada al número 10 de Downing Street le permitió incorporarse al gabinete como secretario jefe del Tesoro.

Sin embargo, fue durante su etapa como secretario de Cultura cuando asumió una causa que marcaría su trayectoria política: la búsqueda de justicia para las víctimas de la tragedia de Hillsborough.

Aficionado del Everton, Burnham seguía el partido de su equipo contra el Norwich cuando se enteró de la avalancha ocurrida en el estadio Hillsborough en 1989, una tragedia que costó la vida a 97 aficionados del Liverpool.

Dos décadas después, durante un acto conmemorativo en Anfield, un grupo de manifestantes interrumpió su discurso para exigir justicia para las víctimas.

Ese episodio lo llevó a impulsar el tema dentro del gabinete y contribuyó a la creación del Panel Independiente de Hillsborough (HIP). Tres meses después, el Ministerio del Interior anunció la publicación íntegra de la documentación que sería revisada por ese organismo.

El informe del HIP, presentado en 2012, cuestionó la versión que responsabilizaba a los aficionados por la tragedia y llevó al entonces primer ministro David Cameron a ofrecer una “profunda disculpa” ante la Cámara de los Comunes por lo que calificó como una “doble injusticia”.

open image in gallery La activista Margaret Aspinall y Andy Burnham durante un acto conmemorativo en el memorial de Hillsborough, frente al estadio Anfield ( PA )

El Partido Laborista perdió las elecciones generales de 2010 y, tras la renuncia de Gordon Brown, Burnham presentó su primera candidatura para liderar el partido. Sin embargo, fue derrotado por Ed Miliband.

Cinco años después volvió a competir por el liderazgo, pero nuevamente perdió, esta vez frente a Jeremy Corbyn, quien más tarde lo nombró ministro del Interior en la sombra.

Durante ese período, Burnham protagonizó uno de los momentos más recordados de su carrera parlamentaria al pronunciar un discurso en la Cámara de los Comunes en el que condenó la actuación de la policía de South Yorkshire durante la tragedia de Hillsborough. Su intervención recibió una inusual ovación de los legisladores.

No obstante, su paso por el gabinete en la sombra de Corbyn también alimentó una crítica recurrente dentro del Partido Laborista. Sus detractores sostienen que, tras haber respaldado tanto el proyecto del Nuevo Laborismo como el liderazgo de Corbyn, Burnham ha adaptado sus posiciones políticas en función de las circunstancias para favorecer sus propias aspiraciones electorales.

¿Cuándo se convirtió en alcalde del Gran Manchester?

Aunque fue diputado por Leigh desde 2001 y ocupó varios cargos ministeriales durante los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, Burnham mantuvo una relación cada vez más tensa con el establishment político de Westminster.

En 2017 renunció a su escaño en el Parlamento con un llamado a impulsar un “cambio real” en la política británica que devolviera poder a las regiones. En ese momento, aseguró que la política del Reino Unido atravesaba una “crisis” y que el sistema de Westminster era “una parte importante del problema”.

Ese mismo año se presentó a las elecciones para la recién creada alcaldía del Gran Manchester y obtuvo más del 60 % de los votos, convirtiéndose en el primer alcalde metropolitano de la región.

open image in gallery Andy Burnham participa en el concierto benéfico We Are Manchester , celebrado el 9 de septiembre de 2017 en homenaje a las víctimas del atentado en el Manchester Arena ( AFP/Getty )

Durante su primera semana en el cargo, Burnham presentó un plan para erradicar la falta de vivienda en el Gran Manchester antes de 2020. Además, anunció que donaría cada mes el 15 % de su salario anual, de 110.000 libras esterlinas, para crear un fondo destinado a financiar proyectos de apoyo a personas sin hogar.

Aunque ese objetivo no se cumplió en el plazo previsto, ha mantenido la reducción del sinhogarismo como una de las principales prioridades de su administración.

Su enfrentamiento con el entonces primer ministro Boris Johnson por la financiación destinada a afrontar la pandemia de Covid-19 le valió el apodo de “Rey del Norte”.

En 2021 fue reelegido para un segundo mandato con un porcentaje de votos superior al obtenido en su primera elección, impulsado por una mayor participación electoral.

La victoria fue muy significativa porque llegó en un bastión histórico del Partido Laborista que comenzaba a mostrar señales de desgaste. Además, Burnham basó su campaña más en los resultados de su gestión y en su propia imagen que en la marca del partido o en la figura de su líder nacional.

En 2023 impulsó uno de sus proyectos más emblemáticos: un nuevo sistema de transporte público para el Gran Manchester que devolvió los autobuses locales, conocidos como la Red Bee, a la gestión pública, además de ampliar las rutas y reducir las tarifas.

La medida pareció fortalecer su popularidad y se reflejó en las elecciones de 2024, cuando obtuvo un tercer mandato con el 63,4 % de los votos.

El político, de 56 años, también ha recibido reconocimiento por su gestión de dos atentados ocurridos durante su etapa como alcalde: el ataque suicida en el Manchester Arena, apenas unas semanas después de asumir el cargo en 2017, y el atentado contra la sinagoga de Heaton Park, registrado en octubre de 2025.

¿Por qué decidió regresar a Westminster?

En enero, Burnham dio un paso que alimentó las especulaciones sobre su regreso a la política nacional al presentar su candidatura ante el Comité Ejecutivo Nacional (NEC) del Partido Laborista.

“He aprendido en mis nueve años como alcalde que Manchester no podrá alcanzar todo su potencial si no se producen cambios similares a nivel nacional”, afirmó.

“Por eso siento la necesidad de volver”, agregó.

Sus declaraciones reflejan la idea de que muchas de las transformaciones que impulsó en el Gran Manchester solo podrán consolidarse con reformas desde el Gobierno central, una convicción que ahora lo impulsa a regresar a Westminster.

open image in gallery Andy Burnham durante el lanzamiento de su campaña para la reelección como alcalde en Salford, en 2024 ( Getty )

Burnham también ha sido crítico con el Partido Laborista bajo el liderazgo de Sir Keir Starmer. De hecho, sostuvo que la derrota del partido frente a los Verdes en Gorton y Denton puso de manifiesto “la enorme desconexión que existe entre la ciudadanía y la política de Westminster”.

Sin embargo, pese a haber obtenido el escaño de Makerfield con una ventaja superior a los 9.000 votos, aún está por verse si podrá transformar su popularidad en el norte de Inglaterra en un respaldo sólido dentro de Westminster y, en última instancia, en todo el país.

Traducción de Leticia Zampedri