“La gente lloraba, gritaba”: testigo de choque de trenes en Bedford relata haber salido “disparado”

Un testigo describió cómo la gente “lloraba y gritaba” tras un accidente de tren cerca del pueblo de Bedford, en Inglaterra, Reino Unido, el viernes.

Los equipos de bomberos y rescate del condado de Bedfordshire acudieron al lugar del accidente, justo al sur de Bedford, y la policía confirmó que dos trenes habían colisionado en la zona.

Las imágenes aéreas posteriores al accidente muestran dos trenes dañados de la compañía ferroviaria británica East Midlands Railway (EMR), con la mayoría de los vagones sobre las vías, pero al menos uno de ellos apartado de la vía.

Las imágenes muestran una larga fila de vehículos de emergencia en una carretera rural, mientras los equipos de emergencia y los pasajeros se congregaban en el campo contiguo.

El médico Pete Knapp (40), testigo presencial, declaró: “Hubo un instante en que salí disparado contra la silla de enfrente, y luego vi humo. La gente lloraba, gritaba, estaba muy asustada y confundida”.

“Me levanté y vi a mucha gente que no podía hablar, que tenía las piernas rotas, y entonces logré salir del tren y, como soy bastante delgado, pude pasar por el hueco de las puertas”, continuó.

“Lo primero que pensé fue que tenía que bajar del tren por si acaso se trataba de una explosión terrorista; pensé que era más seguro bajar del tren”, añadió.

Knapp afirmó no haber notado que el tren redujera la velocidad antes del choque, pero otros pasajeros le dijeron que sí.

Dijo que había visto a personas con “lesiones graves que ponían en peligro su vida, y lesiones leves”, así como a “personas con vendajes, personas que no podían ver con claridad”, mientras que otras, como él, aún podían caminar.

Knapp agregó: “Tengo los pantalones llenos de sangre y me duele muchísimo la espalda, pero estoy bien”.

Se ha instado a la población a evitar la zona.

Uno de los trenes parece ser del servicio Luton Airport Express y hay helicópteros ambulancia en tierra.

La Policía de Transportes Británica ha pedido a los familiares y amigos de los pasajeros que no se desplacen al lugar del accidente.

Según un portavoz del RMT (Sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte del Reino Unido), varios miembros del personal a bordo y pasajeros han sufrido heridas graves.

Un pasajero declaró que viajaba en el tren con dirección sur hacia la estación de Saint Pancras de Londres cuando este se estrelló a las 5:12 p. m., lo que dejó “la parte delantera del tren intacta, pero el tercer vagón descarrilado”.

Los trenes de EMR no podrán circular dentro ni fuera de la estación de Saint Pancras durante el resto del día, según informó el servicio.

Las imágenes aéreas de los daños causados muestran dos trenes de la compañía británica East Midlands Railway dañados ( Peter Knapp )

Incorporó: “Se recomienda encarecidamente a los clientes no viajar esta noche”.

La secretaria de Transportes del Reino Unido, Heidi Alexander, declaró estar “profundamente preocupada” por los informes.

En una publicación en X, dijo: “Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión que involucró a dos trenes de pasajeros de la East Midlands Railway”.

“Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados. Estamos trabajando con rapidez con el sector ferroviario y los socios locales para ayudar a los pasajeros”, agregó.

El diputado por Bedford y la localidad de Kempston, Mohammad Yasin, dijo que estaba muy apenado por el incidente, y que compartiría más información “pronto”.

En una publicación en su página de Facebook, dijo: “Lamento mucho enterarme de que ha habido una colisión de trenes entre Bedford y Luton. Los servicios de emergencia están en el lugar. Intentaré compartir más detalles pronto”.

La secretaria general de la TSSA (Asociación de Empleados Asalariados del Transporte), Maryam Eslamdoust, dijo que era “devastador enterarse de la colisión” y que “la seguridad en [los] ferrocarriles [era] siempre [la] prioridad número uno”.

Prosiguió: “Ahora es vital dejar que los servicios de emergencia hagan su trabajo”.

“Todo el sindicato expresa su solidaridad con los pasajeros, el personal y los trabajadores de los servicios de emergencia que se encontraban en los trenes afectados. Les enviamos todo nuestro apoyo”, expresó.

La Policía de Transportes británica declaró, poco antes de las 6:45 p. m.: “Estamos respondiendo a informes de una colisión en la que se ven implicados dos trenes en la zona de Bedford”.

Posteriormente, agregaron: “Entendemos que la gente esté preocupada por familiares o amigos que pudieran haber estado viajando en los trenes implicados en el incidente cerca de Bedford. Pero pedimos a la gente que no se desplace al lugar de los hechos y que espere a recibir más información de los servicios de emergencia”.

Por su parte, el servicio de bomberos y rescate local declaró: “Los equipos se encuentran actualmente interviniendo en un incidente en la vía férrea, justo al sur de Bedford. Por favor, eviten la zona. Gracias por su colaboración”.

Además, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra manifestó: “Hemos enviado varios recursos, incluyendo una ambulancia aérea y nuestro Equipo de Respuesta para Zonas Peligrosas, a un incidente grave en la vía férrea al sur de Bedford. Recomendamos a la población que evite la zona”.

Se proporcionarán más actualizaciones a su debido tiempo.

Traducción de Sara Pignatiello