¿Cuáles son las plataformas de redes sociales incluidas en la prohibición del Reino Unido para menores de 16 años?

Keir Starmer tomó una medida histórica al bloquear el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años con el argumento de que “una prohibición total es la decisión correcta”.

El primer ministro del Reino Unido anunció la restricción en una conferencia de prensa celebrada en Downing Street el lunes por la mañana, en la que advirtió que las redes sociales estaban afectando la felicidad y la salud mental de los niños.

Los efectos incluyen “facilitar que los acosadores hostiguen y maltraten” a los niños y estar expuestos a contenido posiblemente “peligroso”. Varias plataformas importantes quedarán incluidas en la prohibición, lo que supondrá un duro golpe para los gigantes tecnológicos estadounidenses.

open image in gallery Keir Starmer hizo el anuncio el lunes por la mañana ( PA )

Las plataformas de redes sociales que se verán afectadas incluyen:

Facebook

Instagram

X

Snapchat

TikTok

YouTube

Los servicios de mensajería como WhatsApp y Signal quedan excluidos de la prohibición.

También se impondrán restricciones a las plataformas de juegos, que incluirán medidas de bloqueo de primer nivel a nivel mundial para funciones nocivas, como las transmisiones en vivo y la comunicación de extraños con menores de 16 años.

Asimismo, los chatbots de IA que actúan como “compañeros románticos”, diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol con los usuarios, también exigirán una edad mínima de 18 años.

El primer ministro expresó su confianza en que la prohibición sería efectiva, pero reconoció que algunos niños encontrarían la manera de eludirla. Se espera que la medida entre en vigor a principios del próximo año.

El Gobierno también está considerando la posibilidad de imponer toques de queda nocturnos y límites al desplazamiento infinito para los menores de 18 años.

Keir, quien es padre de dos hijos, recalcó que no fue una decisión tomada a la ligera a pesar del costo que implica y que tampoco niega los beneficios que han aportado las redes a los jóvenes.

“Pero el gobierno siempre se basa en tomar decisiones, y para mí está claro que una prohibición total es la decisión correcta. Lo abordo desde mi propia perspectiva como padre. Sé exactamente los temores que todos sentimos cuando pensamos en este tema”, expresó el jefe de Gobierno.

open image in gallery En Australia, la prohibición total afectó a las cuentas de los niños ( AFP/Getty )

Asimismo, señaló: “Lo único que siempre he deseado para mis hijos, de todo corazón, es que sean felices y estén a salvo, y creo que eso es lo que quiere cualquier padre, pero ahora me pregunto: ¿Realmente creemos que las redes sociales crean un entorno feliz para nuestros hijos?”.

Y planteó: “¿Creemos de verdad que es un lugar donde pueden sentirse seguros? Ni siquiera creo que tenga que responder a esas preguntas, ¿verdad? Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños”.

El Reino Unido solicitó asesoramiento a Australia, que en diciembre de 2025 introdujo la primera prohibición total del mundo sobre las redes sociales para menores de 16 años. Los niños no pueden crear nuevas cuentas y sus perfiles existentes fueron desactivados, además de que las empresas de redes sociales se enfrentan a multas de hasta 32 millones de dólares por infracciones graves o repetidas.

open image in gallery El Gobierno de Trump había intentado disuadir a la administración británica de aplicar la prohibición ( Reuters )

Los padres que culpan a las redes sociales por la muerte de sus hijos calificaron la prohibición para menores de 16 años como “fantástica” y aseguraron que se habían quedado “sin palabras”.

Ellen Roome, cuyo hijo Jools falleció en 2022, declaró en BBC Breakfast: “Fantástico. Verlo tomar la iniciativa y hacer esto fue fenomenal; me pareció un discurso muy bueno, muy impactante”. Además de elogiar el plan, Roome observó que habría que estar pendientes de los detalles de la estrategia.

Mariano Janin, cuya hija Mia falleció en 2021, dijo que se sentía “emocionado” y “sin palabras” tras el anuncio.

“Creo que es un cambio en la dirección correcta. No será fácil, pero será posible”, afirmó.

Su anuncio se produjo poco antes de partir hacia la cumbre del G7 en Francia, donde se reunirá con líderes mundiales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ha habido resistencia por parte de la administración Trump a tomar medidas contra las redes sociales, que en su mayoría tienen su sede en EE. UU.

Keir afirmó que había hablado con Trump y que volvería a discutir el tema con él, pero destacó que muchos países de todo el mundo estaban “lidiando” con el tema de la seguridad de los niños en línea.