Legisladores denuncian intento de desmantelar observatorio oceánico en EEUU

Un grupo de senadores demócratas y una republicana, así como dos comités demócratas de la Cámara de Representantes, enviaron cartas a la Fundación Nacional de Ciencias el lunes para pedirle que dé marcha atrás en su plan de desmantelar una extensa red de monitoreo oceánico; los legisladores de la Cámara fueron más allá y acusaron a la agencia de actuar ilegalmente.

La Iniciativa de Observatorios Oceánicos es una red de más de 900 sensores oceánicos construida a un costo de 386 millones de dólares. Durante la última década ha seguido la circulación oceánica, los ecosistemas marinos, el cambio climático y el clima extremo, generando datos disponibles gratuitamente para el público e informando más de 500 publicaciones científicas. El proyecto estaba previsto a funcionar otros 15 a 20 años.

La Fundación Nacional de Ciencias había ordenado retirar la mayoría de los instrumentos del sistema de aguas frente a Oregon, Washington, Alaska, Carolina del Norte y Groenlandia para 2027, una decisión que, según científicos, llegó sin aviso y sin revisión científica. La agencia federal independiente, creada por el Congreso, describió la medida no como una cancelación, sino como una “reducción de alcance” alineada con una estrategia para cambiar “prioridades científicas en evolución y tecnologías emergentes”. El presupuesto para 2026 del gobierno de Trump prevé un recorte del 55% para la agencia.

"Estupidez suprema"

“Simplemente parece que esto es una estupidez suprema y una violación de la distribución fundamental de poderes en nuestra Constitución", dijo a The Assocuiated Press el senador demócrata Jeff Merkley, de Oregon. "Este programa está autorizado, está financiado, y que el gobierno lo cierre sin una directriz del Congreso viola esa visión en la que los representantes del pueblo deciden qué se hace y qué se financia, y el poder ejecutivo ejecuta esa visión”.

Merkley y la senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, son los principales firmantes de la carta, que también fue firmada por los senadores demócratas Edward Markey y Elizabeth Warren, de Massachusetts; Tammy Baldwin, de Wisconsin; Patty Murray y Maria Cantwell, de Washington; Sheldon Whitehouse, de Rhode Island; Chris Van Hollen, de Maryland; y Ron Wyden, de Oregon. La misiva insta a la Fundación Nacional de Ciencias, o NSF por sus siglas en inglés, a detener el desmantelamiento de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos y realizar una revisión exhaustiva —incluida la consulta con la comunidad de ciencias marinas— antes de tomar cualquier otra medida.

“Eliminar la mayor parte de este complejo sistema de monitoreo oceánico amenaza la seguridad de nuestras comunidades costeras, al tiempo que socava la capacidad de nuestra nación para vigilar los entornos costeros, las corrientes marinas y los fenómenos meteorológicos extremos”, escribieron los senadores.

En una reprimenda más dura, demócratas del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes y del Comité de Recursos Naturales de la Cámara enviaron una carta conjunta exigiendo que la agencia “cese de inmediato esta acción costosa, destructiva y —crucialmente— ilegal”. La carta fue encabezada por las representantes Zoe Lofgren y Jared Huffman, de California, los principales demócratas en sus respectivos comités, y fue firmada por 23 miembros demócratas de cada panel.

En un comunicado del 3 de junio, la NSF indicó que su decisión se basó en parte en un informe de 2025 de las Academias Nacionales sobre el futuro de la ciencia oceánica. “La NSF sigue comprometida con la ciencia oceánica y continuará trabajando con la comunidad científica en objetivos de investigación de alta prioridad”, escribió.

Recortes son parte de un repliegue más amplio

Los recortes al observatorio oceánico forman parte de un repliegue más amplio de la ciencia ambiental y relacionada con el clima bajo el gobierno republicano del presidente Donald Trump, que ha avanzado para reducir programas de investigación, recortar personal en agencias, incluida la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Agencia de Protección Ambiental, y flexibilizar las regulaciones de emisiones.

La ley federal de asignaciones presupuestarias exige que la NSF notifique a los Comités de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes y del Senado al menos 30 días antes de cualquier desmantelamiento planificado de instalaciones o activos propiedad de la agencia valorados en más de 2,5 millones de dólares. La carta de la Cámara señala que no hubo ninguna notificación.

Merkley dijo que se enteró del desmantelamiento a través de reportes de prensa.

“Fue como si se encendieran las alarmas”, comentó. “Ninguno de nosotros sabía de esto, y no parecía haber habido ninguna consulta con ninguna comisión científica ni partes interesadas que condujeran a esto”.

Merkley señaló que su oficina aún está confirmando si se dio una notificación formal, pero añadió: “Si no hubo notificación, esto parecería ser ilegal”.

Él y Murkowski planeaban presentar legislación el lunes que prohibiría a la NSF gastar fondos federales para desmantelar instrumentos hasta que se haya completado una revisión exhaustiva.

Retirar una boya frente a la costa de Oregon

Los científicos tienen previsto comenzar a retirar la primera boya frente a la costa de Oregon el martes.

En su carta, los senadores citaron la proximidad de El Niño —un calentamiento periódico del Pacífico que altera los patrones meteorológicos y potencia las olas de calor marinas— como evidencia de que los recortes llegan en un momento particularmente inoportuno.

“La pérdida de este sistema de observación en aguas profundas amenazaría nuestra capacidad de prepararnos para y monitorear futuros eventos de El Niño”, escribieron, advirtiendo que las comunidades costeras, los pescadores y los equipos de respuesta a emergencias se quedarían sin información crucial.

“En lugar de pagar por los valiosos conocimientos que pueden obtenerse de los 10 años —y contando— de monitoreo continuo, los contribuyentes ahora están pagando para que buques de investigación recorran el océano dragando cientos de piezas de instrumentación. Esto es patético”, afirma la carta de la Cámara. “En un momento de recursos limitados, la NSF está desperdiciando tiempo y dinero para destruir su propia infraestructura científica”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.