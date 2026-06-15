Detenido en Myanmar expresidente de la Cámara de Comercio Estadounidense

El expresidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Myanmar fue detenido a su regreso a Yangon después de que la organización dijera que estaba investigando transacciones financieras sospechosas realizadas por exmiembros de la junta directiva.

Adam Castillo, fundador y propietario de la empresa de gestión de riesgos de seguridad AGS Myanmar, fue detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional de Yangon, según un asociado que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

La empresa de Castillo dijo a The Associated Press que se trataba de “un asunto en curso” y se negó a hacer más comentarios. Castillo no respondió a un correo electrónico enviado a través de su sitio web personal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que estaba al tanto de los reportes de que un estadounidense había sido detenido en Myanmar, pero que no podía hacer más comentarios “por consideraciones de privacidad”.

El gobierno de Myanmar respaldado por los militares no ha emitido ningún comunicado oficial. El gobierno, la oficina del gobierno regional de Yangon y el Departamento de Policía Regional de Yangon no respondieron a solicitudes de comentarios. Las autoridades en Myanmar, en medio de una guerra civil, rara vez hablan con medios internacionales.

Pero varios medios cercanos a los militares, incluido NP News, informaron que Castillo había sido arrestado después de que la Cámara de Comercio Estadounidense presentara una denuncia en su contra. Fue presidente de la organización de 2023 a 2025.

Consultada sobre la denuncia, la directora ejecutiva de la cámara, Myat Phyu The, señaló que no podía dar detalles, pero afirmó que el informe anual del 29 de mayo de la organización “abarca el asunto en cuestión”.

El informe indica que la junta actual descubrió el año pasado transacciones sospechosas “realizadas por antiguos representantes de la junta” y remitió el asunto a un bufete de abogados para su revisión.

Los investigadores descubrieron que “un antiguo representante de la junta” había firmado un contrato en noviembre de 2024 con una firma de relaciones públicas con sede en Washington, que le pagó 300.000 dólares, dinero que “aparentemente fue cobrado y distribuido fuera de las cuentas de AMCHAM Myanmar”.

“La firma excedía los límites de firma de los representantes individuales de la junta; la junta nunca aprobó el acuerdo”, dice el informe. “AMCHAM Myanmar no recibió fondos, no realizó pagos, no recibió servicios, y el asunto no fue revelado a los auditores estatutarios”.

El informe menciona que “dos exmiembros de la junta” estuvieron involucrados en el caso, pero no identifica a ninguno por su nombre ni dice qué acción legal tomó la organización. Myat Phyu The no quiso ampliar la información.

Un comunicado del 12 de junio en el sitio web de la organización indica que la junta “ha tomado las medidas apropiadas para salvaguardar los intereses de la organización y de sus miembros”.

Myanmar se ha visto sacudido por la violencia desde que los militares derrocaron a la líder democráticamente electa Aung San Suu Kyi en 2021 y reprimieron brutalmente las protestas pacíficas que siguieron. Eso desencadenó la resistencia armada de guerrillas prodemocracia y milicias de minorías étnicas que buscan expulsar a los gobernantes militares.

Desde la toma del poder por los militares, Myanmar ha registrado un aumento de detenciones de extranjeros, en particular de periodistas extranjeros que cubren la crisis política.

Fundada en 2013, AGS Myanmar afirma en su sitio web que, además de seguridad, también presta servicios que incluyen limpieza comercial y control de plagas.

La biografía empresarial de Castillo indica que es un exoficial de la Infantería de Marina de Estados Unidos que sirvió en Afganistán, y actual presidente de “Republican Overseas Myanmar”, que, según dice, se estableció en 2024 para promover “políticas de Estados Unidos Primero en Myanmar y en toda la región”.

No queda claro adónde había viajado Castillo antes de regresar a Myanmar y ser detenido. Sin embargo, publicaciones en su cuenta de Instagram muestran que, un día antes de su arresto, asistió a un foro empresarial en Kuala Lumpur, Malasia, donde también promocionó un libro publicado recientemente.

Las memorias de Castillo, “Finding Our Voice”, relatan sus experiencias en Myanmar en medio de la agitación política, la violencia y el colapso económico tras la toma del poder por el ejército, según su sinopsis.

No estaba claro si el libro desempeñó algún papel en su detención.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.