Hutíes de Yemen reportan ataques de fuerzas con apoyo saudí y otras noticias de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que fuerzas apoyadas por Arabia Saudí lanzaron decenas de ataques aéreos durante la noche en cuatro provincias yemeníes, después de que ataques rebeldes contra Arabia Saudí provocaran incendios en varias instalaciones petroleras e hirieran a decenas de personas.

Por separado, medios estatales iraníes informaron que las fuerzas iraníes atacaron varios petroleros y dos barcos de Estados Unidos en represalia por ataques estadounidense a buques iraníes el martes.

En otro frente, un funcionario israelí indicó que el consulado británico en Jerusalén cerrará en un plazo de 30 días en respuesta a la decisión del Reino Unido de prohibir el comercio con asentamientos en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Un medio estatal afirma que fuerzas iraníes atacaron varios barcos

Según IRIB, el medio estatal iraní, las fuerzas del país atacaron ocho petroleros y dos embarcaciones de Estados Unidos en represalia por ataques de Estados Unidos contra cinco petroleros iraníes el martes, y también apuntaron contra otros 10 barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

El centro británico de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que informa sobre incidentes en el mar, señaló que recibió un reporte “que involucra a varios buques mercantes” en la parte norte del golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Los reportes indicaron que los barcos “fueron objeto de fuego incapacitante como parte de la actividad militar en curso en la región”, pero el UKMTO no pudo confirmar si hubo víctimas.

El Comando Central de Estados Unidos dijo el martes en una publicación en redes sociales que destruyó cinco petroleros iraníes de crudo después de que Teherán disparara misiles contra un buque de guerra estadounidense en dos ocasiones durante dos días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado un enfoque doble, económico y militar, mientras intenta poner fin a la guerra.

Rebeldes hutíes dicen que fuerzas con apoyo saudí atacan provincias de Yemen

El portavoz hutí Nasruddin Amer escribió en X el miércoles por la mañana que fuerzas respaldadas por Arabia Saudí lanzaron 32 ataques aéreos durante la noche en las provincias yemeníes de Taiz, Hodeida, Jawf y Marib. No hubo reportes inmediatos de daños o heridos.

Las autoridades saudíes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los ataques se producen un día después de que ofensivas hutíes contra varias instalaciones petroleras y de suministros en Arabia Saudí hirieran a 73 personas, en una gran escalada del conflicto reanudado entre un importante aliado de Estados Unidos y los rebeldes yemeníes respaldados por Irán. Siguen a semanas de enfrentamientos cada vez más intensos entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení apoyadas por Arabia Saudí, lo que hizo añicos una tregua de cuatro años en la guerra civil del país.

El repunte añade más inestabilidad a la región y amenaza con estrangular el transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta comercial crucial que ha ayudado a amortiguar el golpe del control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima crítica entre Irán y Omán por la que, antes de la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

La embajada de Estados Unidos en Yemen dijo el martes que el gobierno “legítimo” del país —en aparente referencia al gobierno reconocido internacionalmente— tiene derecho a defender a su población y a “poner fin a la capacidad de los hutíes de infundir terror”. La embajada también sostuvo que Arabia Saudí tiene derecho a defenderse.

“Los hutíes iniciaron este conflicto y deben asumir las consecuencias de su agresión”, publicó la embajada en redes sociales.

La ONU y Turquía condenan los ataques hutíes contra Arabia Saudí

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, afirmó que los ataques con misiles y drones de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudí “amenazan con ampliar el conflicto, ponen a los civiles en grave riesgo y socavan los esfuerzos hacia una solución política”.

El Ministerio turco de Exteriores instó al grupo respaldado por Irán “a poner fin de inmediato a sus acciones agresivas” en un comunicado emitido a última hora del martes.

El mes pasado, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa que trataría un ataque contra uno como un ataque contra los tres, consolidando la cooperación entre ellos en un momento de crecientes preocupaciones de seguridad regional.

“Reiteramos nuestro apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Arabia Saudí”, afirmó el ministerio turco.

Israel cerrará el consulado británico en Jerusalén

Israel planea clausurar el consulado británico en Jerusalén en el plazo de un mes, dijo un funcionario israelí a The Associated Press. El consulado cerrará en 30 días, precisó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar información de reuniones a puerta cerrada.

El conteo comenzó el martes, porque fue entonces cuando el gobierno de Israel anunció que adoptaría una serie de medidas —desde cerrar el consulado hasta prohibir la entrada al país a ciertos funcionarios británicos— en respuesta a la decisión de Reino Unido de prohibir el comercio con asentamientos en Cisjordania, ocupada por Israel. El consulado británico no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

- Por Julia Frankel

Protestas en Corea del Sur por un posible despliegue en el estrecho de Ormuz

Decenas de manifestantes se concentraron en la capital de Corea del Sur el miércoles y pidieron al gobierno que rechace cualquier exigencia de Estados Unidos de desplegar recursos militares en el estrecho de Ormuz, mientras Seúl enfrenta llamados de Washington de que ayude a asegurar esa vía marítima crucial.

Con pancartas y tarjetas con letras que decían “Opónganse al despliegue” y “No se unan a una guerra de agresión”, los manifestantes corearon consignas en las que acusaban al gobierno de Trump de presionar a Seúl para que brinde asistencia militar.

El gobierno del presidente surcoreano Lee Jae Myung ha dicho que envió un equipo de investigadores militares a Oriente Medio para evaluar la situación de seguridad en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ha subrayado que no ha tomado ninguna decisión sobre si desplegar recursos militares en la región.

Trump ha exigido abiertamente que Corea del Sur ayude a garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, y dijo en una entrevista con Fox News la semana pasada que Seúl no estaba dispuesto a ayudar pese a la presencia militar de Estados Unidos allí para proporcionar seguridad.

Irán ha advertido de “consecuencias graves” si Corea del Sur participa en operaciones de Estados Unidos en torno a la vía marítima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.