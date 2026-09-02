Andrew Mountbatten-Windsor cometió delitos sexuales en Estados Unidos, alega congresista Thomas Massie

Se solicitó al Congreso de los Estados Unidos que investigue y procese a Andrew Mountbatten-Windsor por delitos sexuales.

El expríncipe deshonrado figuraba en una lista de nombres leída por el veterano republicano Thomas Massie en la Cámara de Representantes, a quienes describió como “cómplices” del financiero pedófilo Jeffrey Epstein.

El congresista está presionando para que se publiquen millones de documentos relacionados con el fallecido agresor sexual de menores que, según afirma, siguen estando retenidos por el Gobierno de Donald Trump.

Argumentó que la publicación aportaría “rendición de cuentas al Departamento de Justicia (de EE. UU.) y un cierre para los sobrevivientes”.

En su intervención en la Cámara, Massie dijo: “Queremos que los autores de estos delitos sean investigados y procesados”.

Uno de los nombres que mencionó fue el del “príncipe Andrés, quien también cometió delitos sexuales en Estados Unidos”.

Y añadió: “Quizás escuchar estos nombres avergüence al Departamento de Justicia y lo impulse a impartir justicia”.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor se enfrentó a continuas peticiones para que preste declaración ante el Congreso ( AFP/Getty )

Nos contactamos tanto con el Sr. Mountbatten-Windsor como con el departamento federal para obtener sus comentarios.

Epstein fue hallado muerto en su celda de una cárcel federal en Manhattan, Nueva York, en agosto de 2019, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio.

Su cómplice, la socialité británica Ghislaine Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por atraer a niñas para que Epstein abusara sexualmente de ellas.

Virginia Giuffre, que se suicidó el año pasado, había acusado al señor Mountbatten-Windsor de agredirla sexualmente cuando era adolescente, tras haber sido víctima de trata por parte de Epstein.

Él lo negó rotundamente.

open image in gallery Thomas Massie está presionando para que se hagan públicos millones de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual infantil que, según él, el Gobierno de Donald Trump sigue ocultando ( Getty )

En 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial con ella, en el que no se admitió ninguna responsabilidad, a pesar de afirmar que nunca la había conocido.

El año pasado, el rey despojó a su hermano de sus títulos reales tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Epstein, y el señor Mountbatten-Windsor se vio obligado a abandonar su mansión en Windsor y trasladarse a la finca privada del monarca en Sandringham, Norfolk.

En 2011, renunció a su cargo de enviado comercial, donde se ganó el apodo de “Andy, el de las millas aéreas” por sus ostentosos viajes por el mundo, en medio de la controversia por su continua amistad con Epstein, quien cultivaba vínculos con figuras ricas y poderosas.

El exmiembro de la realeza recibió constantes peticiones para que testifique ante el Congreso.

El escándalo también provocó el cese de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos.

Ambos fueron arrestados en febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas debido a sus vínculos con Epstein.

Posteriormente, fueron puestos en libertad bajo investigación y niegan haber cometido delito alguno.

La controversia en torno a Epstein y la polémica sobre la publicación de documentos oficiales también supusieron un dolor de cabeza político para el presidente estadounidense y pusieron de relieve su antigua amistad con el depredador sexual, la cual, según él, terminó hace décadas.

En abril, la primera dama estadounidense, Melania Trump, hizo una inusual declaración pública en la Casa Blanca para negar enérgicamente las “calumnias falsas” que la vinculaban con Epstein.

Traducción de Olivia Gorsin