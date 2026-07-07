Las demandas fallidas del príncipe Harry y otras celebridades contra el Daily Mail

El príncipe Harry, duque de Sussex, y otras seis figuras públicas perdieron un importante caso judicial en el que acusaban al editor del Daily Mail de obtener información de forma ilegal.

Los demandantes, entre ellos Sir Elton John y la baronesa Doreen Lawrence, aseguraron que Associated Newspapers Limited (ANL) realizó o encargó actividades ilegales, como la interceptación de llamadas telefónicas, la contratación de investigadores privados para instalar dispositivos de escucha en automóviles o la falsificación de registros privados.

ANL negó de forma categórica las acusaciones durante un juicio de alto perfil que se extendió por 45 días en el Tribunal Superior. Durante el proceso, Harry y los demás demandantes prestaron declaración.

En una sentencia de 436 páginas emitida el martes, el juez Nicklin desestimó todas las demandas contra ANL relacionadas con 57 artículos, la mayoría publicados entre 1997 y 2015.

El magistrado concluyó que ninguno de los demandantes logró probar las acusaciones sobre la obtención ilegal de información. Recordó además que, en los tribunales civiles, las demandas deben acreditarse con base en la preponderancia de la prueba.

Tras el fallo, ANL afirmó en un comunicado que la decisión representa una "victoria contundente para el Daily Mail, sus periodistas y la libertad de prensa en general".

"Como se demuestra en la sentencia, todas las fuentes de los artículos eran legítimas", señaló la empresa, que además sostuvo que el caso "desperdició una enorme cantidad de tiempo de los tribunales y más de 50 millones de libras esterlinas en costos judiciales".

Príncipe Harry

El duque de Sussex aseguró que 14 artículos publicados por ANL se basaron en información obtenida de forma ilegal.

Según sus abogados, esos artículos se publicaron entre 2001 y 2013 y "se centran, de una forma muy intrusiva y perjudicial, en las relaciones que mantuvo, o que intentó mantener, durante los años previos a conocer a su actual esposa, Meghan, duquesa de Sussex".

open image in gallery El príncipe Harry, a las afueras del Tribunal Superior durante la primera semana del juicio contra la editorial del ‘Daily Mail’ ( Reuters )

Durante cerca de dos horas de interrogatorio en enero, un Harry visiblemente emocionado dijo que, en ese momento, no podía quejarse de algunos de los 14 artículos incluidos en su demanda "debido a la institución de la que formaba parte".

También declaró por escrito que se incorporó información "falsa" a las publicaciones para "desviar la atención" y ocultar métodos ilegales, entre ellos la interceptación de mensajes de voz.

Por su parte, ANL sostuvo que los periodistas del Daily Mail y del Mail on Sunday presentaron un "relato convincente" sobre el origen legítimo de la información utilizada en los artículos. Según la empresa, las fuentes incluían amigos y personas del entorno de los involucrados, responsables de prensa, portavoces, reportajes publicados, periodistas independientes y notas de otros medios y agencias de noticias.

El juez Nicklin afirmó que aceptaba el testimonio presentado por el duque y señaló que era evidente que quería que el tribunal entendiera el "impacto personal" de su denuncia.

Sin embargo, concluyó que el integrante de la familia real tenía "pruebas limitadas" para respaldar los hechos controvertidos del caso.

Baronesa Doreen Lawrence

La baronesa Doreen Lawrence, cuyo hijo Stephen, de 18 años, fue asesinado en un conocido ataque racista ocurrido en Eltham, al sureste de Londres, en 1993, acusó al Daily Mail de "fingir" apoyar a su familia.

Bajo la dirección de Paul Dacre, el Mail impulsó una campaña para llevar ante la justicia a los presuntos responsables del asesinato de Stephen Lawrence. En su portada del 14 de febrero de 1997, el periódico calificó a cinco hombres de "asesinos" y los desafió a presentar una demanda por difamación si esa acusación era falsa.

Años después, dos de esos hombres fueron declarados culpables de participar en el ataque y recibieron condenas de cadena perpetua.

open image in gallery La baronesa Doreen Lawrence acusó al ‘Daily Mail’ de "fingir" apoyar a su familia ( PA Wire )

Ante el Tribunal Superior se informó que la baronesa Lawrence, nombrada miembro de la Cámara de los Lores en 2013, supo de la posible demanda a través de un mensaje de texto que le envió Harry.

Su demanda se centró en cinco artículos publicados entre 1997 y 2007. Sus abogados alegaron que fue objeto de una intensa vigilancia por parte de investigadores privados y de ANL.

Sin embargo, el juez desestimó sus acusaciones al concluir que no logró demostrar que los periodistas recurrieran a métodos ilegales para obtener la información utilizada en esos artículos.

Sir Elton John y David Furnish

Sir Elton John acusó a la publicación de invadir su privacidad, mientras que su esposo, David Furnish, aseguró que sus periodistas eran "homófobos".

La pareja sostuvo que diez artículos publicados por ANL entre 2002 y 2015 utilizaron información médica obtenida de forma ilegal e interceptaciones telefónicas, acusaciones que la editorial negó de manera categórica.

Sir Elton, quien declaró por videoconferencia, afirmó que la demanda incluía "las cosas más horribles que una persona puede sufrir desde el punto de vista de la privacidad".

Además, la pareja aseguró que el Daily Mail obtuvo de forma fraudulenta información privada sobre el nacimiento de su hijo Zachary mediante gestación subrogada y expresó su consternación al descubrir que el periódico había accedido a datos de su certificado de nacimiento.

Sin embargo, el juez Nicklin rechazó la acusación de que esa información se obtuvo mediante engaño. Concluyó que existían correos electrónicos de la época que respaldaban la versión de ANL, según la cual la oficina del registro civil de Los Ángeles facilitó esos datos a un periodista por teléfono.

En su sentencia, el magistrado señaló: "No basta con afirmar que esa revelación es 'intrínsecamente inverosímil'. El tribunal exige pruebas, no especulaciones".

Sir Simon Hughes

El exdiputado del Partido Liberal Demócrata, que representó a Bermondsey y Old Southwark durante 32 años, declaró ante el tribunal que le resultaba "angustiante" que la editorial lo hubiera atacado mediante "métodos ilegales" para "su propio beneficio".

Su demanda no se refería a ningún artículo publicado, sino a un supuesto caso de obtención ilegal de información en el que, según alegó, estuvo involucrado un periodista del Mail on Sunday.

El abogado, que también fue candidato del Partido Liberal Demócrata a la alcaldía de Londres en 2004 y fue elegido vicepresidente de la colectividad en 2010, aseguró que se convirtió en blanco de la prensa sensacionalista después de que The Sun revelara su homosexualidad en 2006.

Sin embargo, el juez Nicklin desestimó la demanda al concluir que no logró demostrar que el periodista supiera que la información contenida en los correos electrónicos que recibió provenía de la interceptación de mensajes de voz o de otro método ilegal para obtener información.

Elizabeth Hurley

La demanda de la actriz Elizabeth Hurley se refería a 15 artículos publicados entre 2002 y 2011. Según alegó, ANL "explotó mi información robada utilizando su arsenal de métodos ilegales". Cinco de esos artículos trataban sobre su hijo, Damian Hurley, y su difunto padre, el productor de cine Steve Bing.

Hurley aseguró que investigadores privados que trabajaban para el Daily Mail intervinieron su teléfono fijo e instalaron micrófonos en las ventanas de su casa para obtener información, lo que calificó como una "brutal invasión de la privacidad".

open image in gallery Elizabeth Hurley sale de los Reales Tribunales de Justicia junto a su hijo Damian durante el juicio ( PA Wire )

La actriz, madre de un hijo y conocida sobre todo por sus papeles en las películas Austin Powers y Bedazzled, rompió en llanto en varias ocasiones durante su declaración ante el tribunal.

El juez Nicklin afirmó que aceptaba su testimonio, el cual presentó de forma "clara y directa". Sin embargo, añadió: "Al igual que los demás demandantes, tiene pruebas limitadas sobre los hechos controvertidos en disputa".

Sadie Frost

En su demanda contra ANL, Sadie Frost aseguró que su privacidad fue vulnerada mediante la intervención de su teléfono y de la línea fija de su entonces esposo, Jude Law, mientras ambos discutían los términos de su divorcio.

Su demanda abarcó 11 artículos y dos supuestos casos de obtención ilegal de información para publicaciones que no vieron la luz, entre ellas una relacionada con su embarazo.

En su declaración, Frost afirmó que "había una recompensa por mi cabeza" para quienes publicaran historias sobre ella en el Daily Mail.

Por su parte, Katie Nicholl, exeditora de la sección de opinión del Mail on Sunday, negó haber obtenido de forma fraudulenta la información médica de Frost para un artículo inédito sobre el embarazo ectópico que sufrió la actriz en 2003.

En su fallo, el juez Nicklin señaló que el borrador de ese artículo, que nunca se publicó, y la información registrada en la libreta de la periodista eran "privados, profundamente intrusivos y de carácter médico delicado".

Sin embargo, concluyó que Frost no logró demostrar que esa información se hubiera obtenido de forma ilegal. En su declaración, Nicholl aseguró ante el tribunal que recibió el dato de un periodista independiente "con una fuente muy fiable".

Traducción de Leticia Zampedri