Rusia lanzó misiles y drones sobre Kiev durante la noche y causó tres muertos, nueve heridos y daños en puentes e infraestructura de transporte, dijeron las autoridades locales el viernes.

La ofensiva se produjo horas después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometiera tomar represalias contra Ucrania por tres ataques aéreos esta semana contra el vital puente de Kerch, que conecta la Crimea ocupada con el territorio continental ruso.

“Responderemos a estos ataques y quiero que todos lo tengan claro”, dijo el mandatario a reporteros el jueves en China, donde asistió a una cumbre a tres con los presidentes de China y Estados Unidos. Putin señaló que la parte de carretera del puente había quedado “gravemente dañada” y se comprometió a reconstruirla.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev explicó que el ataque de Moscú alcanzó cuatro distritos de la capital. Además, provocó interrupciones generalizadas del suministro eléctrico. El proveedor DTEK dijo que partes de los distritos de Pecherskyi, Solomianskyi, Holosiivskyi, Dniprovskyi y Darnytskyi se quedaron sin luz tras los ataques.

Edificios no residenciales resultaron dañados en los distritos de Obolonskyi y Holosiivskyi, mientras que la infraestructura de transporte y logística fue golpeada en los distritos de Podilskyi y Darnytskyi, agregó en un comunicado.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que un ataque con misiles balísticos dañó el puente Podilskyi, lo que obligó a las autoridades a cortar el tránsito de la orilla derecha del río Dnipró a la izquierda.

El puente Darnitskyi también resultó dañado, agregó el regidor.

Otro ataque alcanzó el Puente del Sur, donde el tránsito sigue restringido. Solo se permite el paso de vehículos de hasta 10 toneladas que circulen desde la margen izquierda a la derecha, y de transporte público de hasta 18 toneladas, apuntó.

Klitschko instó a los residentes a evitar desplazarse a la ciudad en automóvil particular salvo que sea absolutamente necesario. Pidió a empresas e instituciones que organicen el trabajo remoto siempre que sea posible.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.