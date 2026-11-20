Los resultados importan en el ámbito internacional, pero la imagen también. Las reuniones de alto nivel celebradas esta semana en China supusieron una victoria para su presidente, Xi Jinping, al reforzar su imagen como actor clave en la diplomacia global.

Como anfitrión de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Shenzhen el miércoles y el jueves, Xi recibió a los líderes de 21 naciones que incluyen a algunas de las economías más grandes del mundo y concentran alrededor del 60% de la actividad económica global. También convocó el primer encuentro formal entre las tres mayores potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia y China.

"La historia nos dice que cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz, y cuando se enfrentan, el mundo cae en la agitación”, dijo Xi el jueves, antes del inicio de las conversaciones a puerta cerrada con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin.

“Nuestros tres países deberían dar ejemplo trabajando juntos para afrontar los desafíos globales, salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales y hacer mayores contribuciones al progreso humano”. agregó.

La imagen de la reunión es una victoria para China

La cumbre de Shenzhen fue vista como emblemática del estatus de superpotencia del país. El encuentro a tres del jueves no produjo grandes avances, pero la imagen de los tres líderes sentados en una enorme mesa redonda, con Xi en el centro, Trump a su izquierda y Putin a su derecha, pasará a formar parte de la historia diplomática.

“Para la mayoría, la imagen sugería que el mundo gira cada vez más en torno al poder y las preferencias de Beijing”, escribió Rush Doshi, director de la Iniciativa de Estrategia sobre China del Consejo de Relaciones Exteriores, en un artículo para la institución. “Y para los aliados de Estados Unidos en particular, fue inquietante porque sugería que Washington priorizará el acercamiento con las otras grandes potencias por encima del que mantiene con sus propios socios”.

Para Yaqi Li, investigadora de política exterior china en el ISEAS — Instituto Yusof Ishak, “la ganancia diplomática más clara de Xi en Shenzhen fue sentar a Trump y a Putin en la misma mesa”.

En los últimos años, China se ha posicionado como una fuerza de estabilidad global y un referente recurrente en el debate internacional. Xi inició la cumbre trilateral recordando que las tres naciones lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial.

"La historia es el mejor libro de texto”, manifestó al presentar las conversaciones como una vía para impulsar la paz para la humanidad. “Debemos recordar la historia, aprender de ella y trabajar juntos para dar forma al futuro”.

La reunión concluyño con una declaración conjunta con pocos compromisos y que no abordó cuestiones principales de forma sustancial.

“Están aprovechando esta oportunidad… para destacar que China es una gran potencia y que tiene un estatus distinto en relación con otros países”, sostuvo Hoo Tiang Boon, profesor de política exterior china en la Universidad Tecnológica de Nanyang.

La relación con EEUU parece estable, pero los problemas siguen

Xi y Trump celebraron su tercer encuentro este año, lo que puso de relieve la sintonía personal que han construido y que ambos dijeron que era importante para la relación bilateral entre Beijing y Washington. El gobierno chino destacó la “estabilidad estratégica constructiva” de los lazos, mientras Xi elogió a si homólogo por su papel en ello.

“Los esfuerzos que usted ha realizado están a la vista de todos y pasarán a la historia”, dijo Xi a Trump.

No hubo anuncios sobre los problemas comerciales existentes entre ambos países, como las quejas de Estados Unidos de que China no ha cumplido su compromiso de compras al sector agrícola estadounidense y ni de exportación de más materiales de tierras raras. Tampoco hubo anuncios sobre la Junta de Comercio y el marco previsto para permitir el comercio de bienes no sensibles por un valor de 30.000 millones de dólares por cada lado.

Wendy Cutler, vicepresidenta sénior del Asia Society Policy Institute, indicó que no estaba claro si los funcionarios que participan en el canal diplomático para debatir asuntos de inteligencia artificial se reunieron en Shenzhen.

Sin embargo, apuntó que “la inteligencia artificial parece ser el único ámbito en el que se ha logrado algún avance, con China reafirmando sus preocupaciones sobre la seguridad y la protección, y celebrando el trabajo bilateral”.

La continuidad de la sintonía personal entre los dos líderes se pondrá a prueba pronto, manifestó Craig Singleton, investigador principal y director sénior del Programa sobre China en la Foundation for Defense of Democracies.

“Xi trató a Trump con respeto en Shenzhen. Pondrá a prueba su determinación en Miami el próximo mes, cuando venza la factura de los compromisos comerciales de Beijing”, escribió Singleton en un correo electrónico.

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Castillo informó desde Shenzhen, China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.