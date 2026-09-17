El padre de Noah Woods le rindió homenaje y lo describió como “el niño más dulce e inocente” tras el hallazgo de su cuerpo cerca del lugar donde desapareció.

Se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda para encontrar a Noah, un niño de tres años no verbal, con pérdida auditiva parcial y autismo leve, luego de que se separara de un familiar cerca de un parque infantil en Brantham, Suffolk, el martes por la tarde.

Más de 24 horas después, la policía informó que equipos de buceo recuperaron el cuerpo de un niño de un estanque conocido en la zona como Decoy Pond.

El jueves, las autoridades confirmaron que se trataba de Noah.

Ese mismo día, su padre, Rhys Woods, escribió en Facebook: “Como seguramente todos ya vieron, el cuerpo encontrado en Decoy Pond es el de nuestro pequeño Noah. No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Estamos todos desconsolados. Noah era el niño más dulce e inocente del mundo, solo tenía amor para dar y lo vamos a extrañar muchísimo”.

Y añadió: “Parece que conmovió profundamente a todo el país. Todos ustedes acogieron a Noah en sus corazones y, con la enorme cantidad de ayuda que recibimos, todos intentábamos traerlo de vuelta a casa sano y salvo”.

open image in gallery Miembros de la Guardia Costera británica participan en la búsqueda de Noah Woods, un niño no verbal de tres años con autismo ( PA )

Alrededor de 1.300 voluntarios se sumaron el miércoles a la búsqueda de Noah, en la que también participaron el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, la Guardia Costera británica, el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk y el Equipo de Búsqueda y Rescate de Tierras Bajas de Suffolk.

La policía de Suffolk confirmó a última hora de la tarde del miércoles que había encontrado el cuerpo de un niño y señaló que, por el momento, se desconocían las circunstancias de la muerte, aunque no se consideraban sospechosas.

El padre de Noah agradeció a los voluntarios y a las autoridades por su ayuda.

“Jamás olvidaremos la compasión que todos ustedes nos demostraron. Nos dio consuelo y fortaleza en el momento más oscuro de nuestras vidas”, escribió.

“Este fue el desenlace más desgarrador para nosotros. Solo esperábamos que estuviera escondido en algún lugar a simple vista y que alguien pudiera encontrarlo. Eso era lo que nos repetíamos todo el tiempo”.

Y añadió: “Noah, siempre te amaremos, nunca te olvidaremos y te extrañamos muchísimo. Fue un privilegio ser tus padres y poder darte tanto amor durante los tres cortos años que estuviste con nosotros”.

open image in gallery Noah desapareció el martes por la tarde después de separarse de un familiar ( Foto familiar/Policía de Suffolk )

Woods ya había hecho un llamado desesperado al público para que “no se rindiera” con Noah y afirmó que “no podía pasar otra noche sabiendo que estaba solo ahí afuera”.

El superintendente de la policía de Suffolk, Tom Pearse, declaró: “Ante todo, nuestros pensamientos están con la familia de Noah y con todos los que lo conocieron.

“Nos ha conmovido enormemente la gran muestra de apoyo de la comunidad y la cantidad de personas que salieron a ayudarnos en la búsqueda.

“Como padre, entiendo perfectamente por qué tanta gente quiso ayudar, y esta respuesta refleja el fuerte sentido de comunidad y la solidaridad de la gente de Suffolk, que hacen de este condado un lugar tan especial. Estoy seguro de que todos comprenderán que la familia ahora necesita tiempo, espacio y privacidad, y les agradezco su comprensión”.

Y añadió: “Este fue un caso en el que la gente de Suffolk se unió y mostró lo mejor del condado en medio de una de las circunstancias más trágicas”.

Traducción de Leticia Zampedri