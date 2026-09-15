El director ejecutivo de un comité de moda se disculpó tras haber contenido a dos manifestantes en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York, Estados Unidos.

Steven Kolb, director ejecutivo y presidente del CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de EE. UU.), agarró a un activista durante el desfile de la marca COS el domingo. Un video difundido por la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) muestra a Kolb sujetando a un manifestante por la cara, aparentemente tapándole la boca mientras gritaba una consigna.

El video también muestra a Kolb arrastrando a una manifestante al suelo, antes de taparle la boca con la mano. Luego, mientras está sentado, Kolb parece colocar una pierna sobre el cuerpo de la mujer.

“Mis acciones fueron incorrectas y lo lamento profundamente. Asumo toda la responsabilidad por mis actos”, escribió Kolb en su historia de Instagram. Continuó: “Les pido disculpas a ellos y a todos los que presenciaron el incidente”.

Kolb añadió: “No hay justificación para inmovilizar físicamente a otra persona. El personal de seguridad debería haber controlado la situación y yo debería haberme apartado”.

open image in gallery El director general de un comité de moda se ha disculpado tras inmovilizar a dos manifestantes en un desfile de la marca COS durante la Semana de la Moda de Nueva York ( PETA )

El director ejecutivo ha sido suspendido de su cargo en el CFDA, organismo que organiza la Semana de la Moda de Nueva York. El CFDA ha iniciado una investigación sobre el incidente.

“El CFDA se toma este asunto muy en serio y, como resultado, el Sr. Kolb estará de baja temporal en espera de una revisión”, declaró un portavoz del consejo al periódico The New York Times. Prosiguió: “El CFDA, como organización, está comprometido a trabajar con las voces disidentes para encontrar puntos en común y participa activamente en los esfuerzos por impulsar la industria de la moda estadounidense, al tiempo que defiende los valores de sus miembros”.

En su disculpa, Kolb describió su baja como “voluntaria” y dijo que hablaría con un “profesional para asegurarse de que no [volviera] a suceder”.

“Lo que sucedió fue totalmente impropio de mí, tanto a nivel personal como en mi rol de líder”, escribió.

En una publicación en Facebook, PETA reveló que la protesta se centraba en las condiciones que sufren las ovejas en la industria lanera.

open image in gallery Steven Kolb, director ejecutivo y presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de EE. UU., afirma que su comportamiento fue “impropio de [él]” ( PETA )

“Él alzó la voz en defensa de las ovejas que son sometidas a la fuerza, esquiladas brutalmente y, en última instancia, enviadas al matadero para obtener lana; luego, él mismo sufrió la violencia de la contención”, escribió la organización, refiriéndose al primer manifestante.

La organización, fundada en 1980 y que defiende los derechos de los animales, también le pidió a Kolb que viera imágenes que supuestamente detallaban el maltrato sufrido por las ovejas.

“Ahora le pedimos a Kolb que se reúna con nosotros y vea las imágenes de nuestros 17 reportajes sobre la industria lanera que documentan el maltrato que sufren las ovejas”, escribió un portavoz de PETA.

En su historia de Instagram, Kolb volvió a disculparse y dijo que esperaba poder disculparse con aquellos a quienes inmovilizó.

open image in gallery Kolb afirma que espera poder disculparse personalmente con los dos manifestantes ( PETA )

“He aceptado una invitación de PETA para reunirme con ellos y hablar sobre sus preocupaciones, y espero tener la oportunidad de disculparme personalmente con las dos personas que no merecían ese trato”, declaró.

Durante la gestión de Kolb como director ejecutivo, el CFDA anunció la prohibición del uso de pieles en todas las colecciones presentadas en la Semana de la Moda de Nueva York. En aquel momento, Kolb aplaudió la medida.

“En la Semana de la Moda de Nueva York ya se ve muy poca o ninguna piel, pero al adoptar esta postura, el CFDA espera inspirar a los diseñadores estadounidenses a reflexionar más profundamente sobre el impacto de la industria de la moda en los animales”, escribió Kolb.

Según su cuenta de Substack, el ejecutivo también lleva una dieta vegetariana.

The Independent se ha puesto en contacto con el conglomerado H&M Group, propietario de COS, y con el CFDA para recabar sus comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello