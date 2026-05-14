Identifican a las tres mujeres que fallecieron en una playa en Reino Unido

La Policía de Sussex, Reino Unido, cree haber identificado a tres mujeres que murieron en el mar frente a las costas de la ciudad costera de Brighton & Hove el miércoles por la mañana.

Los servicios de emergencia fueron llamados a la playa después de que se expresara preocupación por el bienestar de una persona en el agua. Alrededor de las 5:45 a. m., los cuerpos fueron vistos por primera vez en el muelle Brighton Palace Pier y luego cerca del puerto deportivo.

La guardia costera desplegó un helicóptero y equipos de rescate de la zona para colaborar en las labores de búsqueda. Posteriormente, se recuperaron tres cuerpos del mar en las inmediaciones.

Los investigadores de la Policía de Sussex afirmaron tener “varias hipótesis” sobre cómo murieron las mujeres tras llevar a cabo una investigación exhaustiva.

Sus familiares más cercanos ya han sido informados y se están llevando a cabo los trámites de identificación formal. El cuerpo de seguridad agregó que los nombres de las mujeres no se harían públicos hasta que concluyan estos trámites. Sus familias están recibiendo apoyo de agentes especializados.

open image in gallery Los cuerpos fueron recuperados cerca de la marina Brighton ( PA Graphics )

El superintendente jefe del organismo policial, Adam Hays, calificó el incidente de “tragedia desgarradora” y pidió al público que evitara las especulaciones mientras continúan las indagaciones.

“Esta es una tragedia absolutamente desgarradora, y mis pensamientos están con los seres queridos de estas tres jóvenes tras su devastadora pérdida”, dijo, y siguió: “Las tendremos muy presentes mientras buscamos las respuestas que sus familias, y el público en general, buscan desesperadamente”.

“Se trata de una investigación delicada que incluye varias hipótesis, y no sería apropiado especular mientras continuamos recabando pruebas. Quisiera pedir nuevamente la paciencia del público mientras esclarecemos todos los hechos, los cuales se harán públicos tan pronto como nos sea posible”, concluyó.

open image in gallery Los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos, en Madeira Drive, en Brighton ( PA Wire )

Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer cómo las tres mujeres aparecieron en el agua. La policía ha declarado que, por el momento, no hay indicios de la participación de terceros ni de actos delictivos.

La líder del Ayuntamiento de Brighton & Hove, Bella Sankey, calificó el incidente como “la noticia más devastadora” que la ciudad había recibido “en mucho tiempo”.

“No puedo imaginar nada más trágico ni más horrible, la verdad”, declaró a BBC Radio Sussex. Agregó: “Esto es lo último que alguien desea o espera que suceda".

Por su parte, Peter Kyle, diputado por las áreas de Hove y Portslade, afirmó que el incidente era un “recordatorio aleccionador y desgarrador de que nuestras familias, vecinos y comunidades son lo que realmente importa”.

open image in gallery El superintendente jefe Adam Hays calificó el incidente de “tragedia desgarradora” ( Sky News )

“Me siento profundamente apenado por las familias y amigos de estas mujeres. En estos momentos trágicos, también pienso en la Guardia Costera y la policía. Por eso, les he escrito una carta de agradecimiento; su valentía y coraje son dignos de admiración”, expresó Kyle el miércoles.

“Nuestro paseo marítimo es una de las muchas joyas de nuestra ciudad, pero el mar puede suponer un riesgo. Sin embargo, esta noche solo pensaré en las familias y amigos afectados por esta tragedia”, manifestó.

El miércoles se estableció un amplio cordón policial alrededor de la playa de Black Rock mientras los servicios de emergencia atendían el incidente. La playa ya ha sido reabierta.

Traducción de Sara Pignatiello