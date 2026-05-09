Rescatistas indonesios hallan un cadáver tras erupción volcánica y buscan a otros dos

Los rescatistas recuperaron el sábado el cuerpo de una mujer indonesia que quedó atrapada en una erupción volcánica en el monte Dukono, en la remota isla indonesia de Halmahera, en la víspera, mientras continuaba la búsqueda de dos singapurenses, dijeron las autoridades.

Los excursionistas fallecidos estaban entre los 20 que se dispusieron a ascender el volcán de 1.355 metros (4.445 pies) desafiando las restricciones de seguridad, y quedaron varados cuando el Dukono entró en erupción a primera hora del viernes, expulsando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros (6 millas) en el aire.

La mujer, identificada por las autoridades únicamente como Enjel y conocida por ser una excursionista local, fue localizada el sábado por la tarde, a unos 50 metros (165 pies) del borde del cráter principal, explicó Iwan Ramdani, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la zona. Los cadáveres de los excursionistas singapurenses aún no se han localizado y los rescatistas continúan con el operativo en medio de una alta actividad volcánica, agregó.

“Las labores de rescate enfrentaron una situación que requirió un cálculo cuidadoso y una estrategia de evacuación bien planificada", dijo Ramdani. "Tomamos en cuenta la posible intensificación de la actividad volcánica, así como la seguridad de todo el personal”.

Horas después de la erupción, 17 escaladores habían sido evacuados sanos y salvos, incluyendo siete singapurenses y dos indonesios que se sumaron a la operación de rescate y aportaron información sobre las rutas de ascenso de las víctimas antes de la erupción. Diez de los rescatados sufrieron lesiones leves por quemaduras.

La operación de búsqueda, en la que participaban más de 100 efectivos apoyados por drones, se reanudó a primera hora del sábado y se centró en una zona de 700 metros cuadrados (7.500 pies cuadrados) donde se encontraron indicios durante búsquedas anteriores, pese a la peligrosidad del terreno y a las continuas erupciones, apuntó Ramdani.

Según el funcionario, los rescatistas estaban priorizando la seguridad porque la actividad volcánica del Dukono seguía siendo elevada.

“El principal desafío en este esfuerzo de búsqueda es que estamos compitiendo contra erupciones en curso", dijo Ramdani en un comunicado en video. “Cuando las autoridades declaran que las condiciones son seguras, nos acercamos al área del cráter, pero cuando ocurre una erupción, debemos poner de inmediato a todo el personal a resguardo del potencial peligro”.

La agencia de vulcanología de Indonesia reportó múltiples erupciones desde primera hora del sábado hasta el final de la mañana, incluidas columnas de ceniza que se elevaron hasta 3.000 metros (casi 10.000 pies) por encima del cráter. También se observaron estallidos de lava durante la noche desde un puesto de monitoreo cercano al volcán.

El Dukono se mantiene en el segundo nivel de alerta más alto desde 2008. En diciembre de 2024, las autoridades establecieron una zona de exclusión de cuatro kilómetros (2,5 millas) alrededor del cráter activo.

Las autoridades locales cerraron formalmente todas las rutas de senderismo hacia el monte Dukono en abril y reforzaron la prohibición tras el incidente del viernes. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres advirtió que entrar en zonas restringidas podría acarrear sanciones legales.

La agencia instó a los excursionistas y a los operadores turísticos a cumplir las recomendaciones de seguridad, y señaló que restricciones similares se aplican a decenas de volcanes activos en todo el país que actualmente tienen niveles de alerta elevados.

Indonesia, un archipiélago con más de 270 millones de habitantes, se ubica a lo largo del “Anillo de Fuego” del Pacífico y tiene más de 120 volcanes activos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.