Kate y William comparten el nombre de su perro nuevo en una publicación para celebrar el primer cumpleaños del spaniel

El príncipe y la princesa de Gales revelaron el nombre de su segundo perro en una publicación en redes sociales con motivo de su primer cumpleaños.

El cocker spaniel color chocolate es uno de los cachorros de una camada de cuatro que tuvo su perra mayor, Orla, en 2025.

Orla se unió a la familia real en 2020 tras la inesperada muerte de Lupo, el primer perro de la familia, a la edad de nueve años.

El cocker spaniel negro fue un regalo de bodas que el hermano de Kate, James Middleton, hizo a los príncipes William y Kate en 2011.

El Palacio de Kensington anunció el viernes el nombre y la fecha de nacimiento de su segundo perro en X.

El palacio compartió una foto del spaniel con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido a la familia, Otto! Hoy cumples 1 año”.

open image in gallery El palacio de Kensington publicó el viernes una foto del perro Otto en las redes sociales para celebrar su primer cumpleaños ( Palacio de Kensington/X )

Kate solo confirmó que ella y su marido habían dado la bienvenida a un cachorro nuevo en febrero.

La princesa de Gales mimó mucho a Barney, un cocker spaniel inglés, durante una visita a una fábrica de lana galesa cuando le preguntaron la edad de los perros de su familia.

La princesa respondió: “Tenemos un cachorrito, solo tiene ocho meses, y Orla tiene cinco”.

Otto y sus hermanos también aparecieron en la foto del cumpleaños número 43 del príncipe William el pasado mes de junio.

En la fotografía, se ve al príncipe acariciando suavemente a uno de los cachorros de cocker spaniel color chocolate, mientras Orla permanece atenta detrás de él.

open image in gallery El príncipe Guillermo fotografiado con los cachorros de Orla, entre ellos Otto, en junio de 2025 ( Palacio de Kensington )

El mensaje que acompañaba la foto, firmado por la familia, decía: “¡Feliz cumpleaños! Con cariño, C, G, C, L, Orla y los cachorros!”

Tanto Orla como Otto también aparecieron en una fotografía reciente de las vacaciones familiares, tomada por Matt Porteous en Cornualles.

La imagen, compartida con motivo del aniversario número 15 de bodas de William y Kate, muestra a la familia de cinco miembros tumbada hombro con hombro boca arriba sobre la hierba, con el príncipe Louis apoyando juguetonamente las piernas sobre su madre, Kate.

Orla y Otto aparecen junto a William.

El palacio de Kensington también publicó esa fotografía en las redes sociales, acompañada del mensaje: “Celebrando 15 años de matrimonio” y un emoji de corazón rojo.

Traducción de Olivia Gorsin