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Starmer reitera que permanecerá en el cargo pese a las peticiones en Reino Unido de que dimita

REINO UNIDO-POLÍTICA
REINO UNIDO-POLÍTICA (AP)

El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró el martes su determinación de permanecer en el cargo, pese a las peticiones de que renuncie y tras perder a una viceministra de su gobierno.

Starmer dijo a los ministros del gabinete que asumía la responsabilidad por las devastadoras derrotas que su Partido Laborista de centroizquierda sufrió en las elecciones locales de la semana pasada en todo el Reino Unido, pero que seguiría luchando.

Starmer indicó que existe un proceso para destituir a un líder y que ese no se había activado.

“El país espera que sigamos gobernando”, dijo. “Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer”.

La responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, renunció el martes e instó a Starmer a “hacer lo correcto por el país” y a fijar un calendario para hacerse a un lado.

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Fahnbulleh, una viceministra de rango inferior considerada del ala izquierda del partido, afirmó que se sentía orgullosa de su servicio, pero que el gobierno no había actuado con la visión, el ritmo y el mandato de cambio que los votantes le habían otorgado.

“Ni tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con claridad sobre nuestros valores y firme en nuestras convicciones”, manifestó.

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